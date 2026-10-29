Meloccaro imita Fiorello a Tale e Quale Show, lo showman: «Un onore pazzesco»

di Redazione ZON

In sintesi. Stefano Meloccaro imita Fiorello nella puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026, sulle note di «Finalmente tu», con esibizione prevista intorno alle 22:30 secondo il conduttore Carlo Conti. Fiorello ha commentato in diretta a La Pennicanza, su Rai Radio2, definendo l’essere imitati «un onore pazzesco».

I punti chiave Stefano Meloccaro imita Fiorello nella puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026, sulle note di «Finalmente tu».

Il conduttore Carlo Conti ha annunciato in videochiamata a La Pennicanza che l’esibizione di Stefano Meloccaro sarà in scaletta intorno alle 22:30.

Fiorello ha definito l’essere imitati «un onore pazzesco» durante La Pennicanza su Rai Radio2 del 28 ottobre 2026.

Fiorello ha mostrato agli ascoltatori una sola anticipazione: una foto di profilo di Stefano Meloccaro truccato, scattata durante le prove di Tale e Quale Show.

Carlo Conti ha indicato due segnali del successo, le parole crociate e l’imitazione, e Fiorello ha aggiunto come terzo i necrologi.

Attenzione: spoiler. Stefano Meloccaro imita Fiorello nella puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026, sulle note di «Finalmente tu». Lo showman ha commentato la notizia in diretta a La Pennicanza, su Rai Radio2.

La videochiamata di Carlo Conti a La Pennicanza

Il 28 ottobre 2026 Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale Show, è intervenuto a sorpresa in videochiamata durante La Pennicanza, il programma di Fiorello su Rai Radio2. Conti ha anticipato l’orario dell’esibizione di Stefano Meloccaro.

«Sarà in scaletta intorno alle 22:30, non troppo tardi, così riuscirai a vederla!»

Fiorello ha ringraziato Carlo Conti per l’imitazione. Lo showman ha definito l’essere imitati un traguardo: «Quando arrivi a un punto in cui la gente ti imita, è un onore pazzesco…».

Le parole crociate, l’imitazione e i necrologi

Carlo Conti ha risposto a Fiorello con una battuta sui segnali del successo: «È così, ci sono due modi per capire che sei arrivato: quando finisci sulla prima pagina delle parole crociate e quando vieni imitato».

Fiorello ha chiuso lo scambio con Carlo Conti con una delle sue stoccate: «Il terzo sono i necrologi…».

Cosa si sa del video dell’imitazione

Durante La Pennicanza del 28 ottobre 2026 Fiorello ha mostrato agli ascoltatori una sola anticipazione: una foto di profilo di Stefano Meloccaro truccato e travestito, scattata durante le prove di Tale e Quale Show. Il brano scelto per l’imitazione è «Finalmente tu».

Il video completo dell’imitazione di Stefano Meloccaro è legato alla messa in onda serale di Tale e Quale Show. Non è stato reso noto, nel materiale disponibile, dove e da quando sarà possibile rivederlo, né il giudizio della giuria sull’esibizione.

Gli altri momenti della puntata di La Pennicanza

Nella stessa puntata del 28 ottobre 2026 Fiorello e Biggio hanno toccato anche l’attualità politica. Commentando le caselle mail della Camera hackerate, Fiorello ha finto di aver scoperto le password dei leader: per Giorgia Meloni ha indicato «Daje», per Antonio Tajani una citazione della canzone «Donne, donne, donne oltre le gambe c’è di più».

Secondo la gag di Fiorello, la password più riuscita sarebbe quella del ministro Francesco Lollobrigida: «Gina». In chiusura lo showman ha ironizzato su Flavio Bolsonaro, sostenendo che non sarebbe fuggito in America ma «seduto tra il pubblico di BellaMà».

Domande frequenti Chi imita Fiorello a Tale e Quale Show? A imitare Fiorello a Tale e Quale Show è Stefano Meloccaro, nella puntata del 28 ottobre 2026. Il brano scelto per l’imitazione è «Finalmente tu». A che ora va in onda l’imitazione di Fiorello a Tale e Quale Show? Secondo il conduttore Carlo Conti, l’imitazione di Fiorello fatta da Stefano Meloccaro a Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 è in scaletta intorno alle 22:30. Carlo Conti lo ha annunciato in videochiamata durante La Pennicanza su Rai Radio2. Cosa ha detto Fiorello dell’imitazione di Meloccaro? Fiorello ha ringraziato Carlo Conti per l’imitazione di Stefano Meloccaro a Tale e Quale Show. A La Pennicanza del 28 ottobre 2026 lo showman ha detto: «Quando arrivi a un punto in cui la gente ti imita, è un onore pazzesco». Qual è la battuta di Fiorello sui necrologi con Carlo Conti? Il 28 ottobre 2026 a La Pennicanza Carlo Conti ha detto che si capisce di essere arrivati quando si finisce sulla prima pagina delle parole crociate e quando si viene imitati. Fiorello ha risposto: «Il terzo sono i necrologi…». Dove si può rivedere il video dell’imitazione di Fiorello a Tale e Quale Show? Il video completo dell’imitazione di Fiorello fatta da Stefano Meloccaro è legato alla messa in onda serale di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026. Al momento della pubblicazione non è stato reso noto dove e da quando sarà possibile rivederlo.