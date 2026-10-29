Salernitana-Savoia, all’Arechi attesi 7.674 spettatori: come comprare i biglietti per il derby
In sintesi. Per il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia, in programma domenica 1 novembre 2026 alle 14.30 allo stadio Arechi, sono attesi 7.674 spettatori. Il totale comprende 6.674 abbonati e 1.000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita, il 28 ottobre 2026. I biglietti si acquistano online e nei punti vendita TicketOne, e la cifra può ancora crescere.
I punti chiave
- Allo stadio Arechi sono attesi 7.674 spettatori per Salernitana-Savoia di domenica 1 novembre 2026 alle 14.30.
- Gli abbonati della Salernitana sono 6.674, e i biglietti venduti nel primo giorno di prevendita, il 28 ottobre 2026, sono 1.000.
- Il settore ospiti di Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore, con prevendita aperta dalle 16 del 28 ottobre 2026 alle 19 del 31 ottobre 2026.
- La Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, con richiesta da inviare entro le 23.59 del 29 ottobre 2026.
- Le persone con invalidità al 100% entrano a Salernitana-Savoia con un biglietto da 5 euro, e il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro.
Per il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia, in programma domenica 1 novembre 2026 alle 14.30, allo stadio Arechi sono attesi 7.674 spettatori. Il dato è aggiornato al 28 ottobre 2026.
Il totale nasce da due voci. Gli abbonati della Salernitana sono 6.674. I biglietti venduti al 28 ottobre 2026 sono 1.000.
Quanta gente ci sarà all’Arechi per il derby col Savoia
La prevendita per Salernitana-Savoia è partita alle 10 del 28 ottobre 2026. Il numero di 1.000 tagliandi si riferisce quindi alla prima giornata di vendita. Mancano ancora alcuni giorni alla partita, e la cifra di 7.674 presenze può crescere.
Non è stato reso noto quanti biglietti siano stati venduti nel settore ospiti. Non è nota neppure la capienza messa a disposizione per la gara.
Come comprare i biglietti per Salernitana-Savoia
I biglietti per Salernitana-Savoia si acquistano online e nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale. Il giorno della partita, il 1 novembre 2026, il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 11.30 alle 14.
Nei settori riservati ai tifosi di casa la vendita è vietata ai residenti a Napoli e provincia. Fanno eccezione i possessori di una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.
Il settore ospiti per Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore. I biglietti sono riservati ai residenti in provincia di Napoli con fidelity card del Savoia. I tagliandi della Curva Nord Inferiore non saranno venduti al botteghino il giorno della gara.
Il listino prezzi completo dei settori non è disponibile nel materiale consultato. I prezzi indicati dal club non comprendono le commissioni di servizio.
|Settore o categoria
|Apertura
|Chiusura
|Settori di casa
|28 ottobre 2026, ore 10
|1 novembre 2026, ore 14 (botteghino)
|Settore ospiti (Curva Nord Inferiore)
|28 ottobre 2026, ore 16
|31 ottobre 2026, ore 19
|Omaggi Under 14 (Distinti)
|28 ottobre 2026, ore 10
|29 ottobre 2026, ore 23.59
|Persone con disabilità
|29 ottobre 2026, ore 10
|29 ottobre 2026, ore 23.59
|Accrediti CONI, AIA, FIGC
|29 ottobre 2026, ore 10
|29 ottobre 2026, ore 23.59
Ingresso gratis per gli under 14 e biglietti a 5 euro per le persone con disabilità
Per Salernitana-Savoia la Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, fino a esaurimento dei posti. La richiesta si invia per e-mail a [email protected], allegando un documento d’identità o il codice fiscale del minore. Ogni minore deve entrare con un accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto.
Le persone con invalidità al 100% possono entrare nei Distinti o nella Tribuna Verde con un biglietto da 5 euro. Il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro. La richiesta va inviata a [email protected], e il ritiro avviene al botteghino 1 dell’Arechi il giorno della gara.
I bambini sotto i 3 anni non hanno bisogno del biglietto per Salernitana-Savoia. Ai varchi di prefiltraggio basta mostrare la loro tessera sanitaria.
Cosa succede adesso
La prevendita per i settori ospiti si chiude alle 19 di sabato 31 ottobre 2026. Il dato definitivo sulle presenze all’Arechi si conoscerà solo a ridosso del calcio d’inizio di domenica 1 novembre 2026.
Domande frequenti
Quanti spettatori ci saranno all’Arechi per Salernitana-Savoia?
Per Salernitana-Savoia di domenica 1 novembre 2026 sono attesi allo stadio Arechi 7.674 spettatori, secondo il dato aggiornato al 28 ottobre 2026. Il totale comprende 6.674 abbonati della Salernitana e 1.000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita. La cifra può ancora crescere.
Dove si comprano i biglietti per Salernitana-Savoia?
I biglietti per Salernitana-Savoia si acquistano online e nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale. Il giorno della partita, il 1 novembre 2026, il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 11.30 alle 14. I biglietti della Curva Nord Inferiore, settore ospiti, non saranno venduti al botteghino.
Chi può comprare i biglietti del settore ospiti per Salernitana-Savoia?
Il settore ospiti di Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore dello stadio Arechi. I biglietti sono riservati ai residenti in provincia di Napoli con fidelity card del Savoia. La prevendita è aperta dalle 16 del 28 ottobre 2026 alle 19 del 31 ottobre 2026.
I residenti a Napoli possono comprare i biglietti nei settori di casa per Salernitana-Savoia?
Nei settori di casa dello stadio Arechi la vendita dei biglietti per Salernitana-Savoia è vietata ai residenti a Napoli e provincia. Fanno eccezione i possessori di una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.
Gli under 14 entrano gratis a Salernitana-Savoia?
Per Salernitana-Savoia la Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, fino a esaurimento dei posti. La richiesta si invia a [email protected] entro le 23.59 del 29 ottobre 2026, allegando un documento d’identità o il codice fiscale del minore. Ogni minore deve entrare con un accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto.
Immagine di repertorio
ARTICOLO PRECEDENTE
Tale e Quale Show 2026, sesta puntata: vince Selma Ezzine con Dionne Warwick
ARTICOLO SUCCESSIVO
Meloccaro imita Fiorello a Tale e Quale Show, lo showman: «Un onore pazzesco»
Lascia un commento