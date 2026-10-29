Salernitana-Savoia, all’Arechi attesi 7.674 spettatori: come comprare i biglietti per il derby

di Redazione ZON

In sintesi. Per il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia, in programma domenica 1 novembre 2026 alle 14.30 allo stadio Arechi, sono attesi 7.674 spettatori. Il totale comprende 6.674 abbonati e 1.000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita, il 28 ottobre 2026. I biglietti si acquistano online e nei punti vendita TicketOne, e la cifra può ancora crescere.

I punti chiave Allo stadio Arechi sono attesi 7.674 spettatori per Salernitana-Savoia di domenica 1 novembre 2026 alle 14.30.

Gli abbonati della Salernitana sono 6.674, e i biglietti venduti nel primo giorno di prevendita, il 28 ottobre 2026, sono 1.000.

Il settore ospiti di Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore, con prevendita aperta dalle 16 del 28 ottobre 2026 alle 19 del 31 ottobre 2026.

La Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, con richiesta da inviare entro le 23.59 del 29 ottobre 2026.

Le persone con invalidità al 100% entrano a Salernitana-Savoia con un biglietto da 5 euro, e il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro.

Per il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e il Savoia, in programma domenica 1 novembre 2026 alle 14.30, allo stadio Arechi sono attesi 7.674 spettatori. Il dato è aggiornato al 28 ottobre 2026.

Il totale nasce da due voci. Gli abbonati della Salernitana sono 6.674. I biglietti venduti al 28 ottobre 2026 sono 1.000.

Quanta gente ci sarà all’Arechi per il derby col Savoia

La prevendita per Salernitana-Savoia è partita alle 10 del 28 ottobre 2026. Il numero di 1.000 tagliandi si riferisce quindi alla prima giornata di vendita. Mancano ancora alcuni giorni alla partita, e la cifra di 7.674 presenze può crescere.

Non è stato reso noto quanti biglietti siano stati venduti nel settore ospiti. Non è nota neppure la capienza messa a disposizione per la gara.

Come comprare i biglietti per Salernitana-Savoia

I biglietti per Salernitana-Savoia si acquistano online e nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale. Il giorno della partita, il 1 novembre 2026, il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 11.30 alle 14.

Nei settori riservati ai tifosi di casa la vendita è vietata ai residenti a Napoli e provincia. Fanno eccezione i possessori di una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Il settore ospiti per Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore. I biglietti sono riservati ai residenti in provincia di Napoli con fidelity card del Savoia. I tagliandi della Curva Nord Inferiore non saranno venduti al botteghino il giorno della gara.

Il listino prezzi completo dei settori non è disponibile nel materiale consultato. I prezzi indicati dal club non comprendono le commissioni di servizio.

Settore o categoria Apertura Chiusura Settori di casa 28 ottobre 2026, ore 10 1 novembre 2026, ore 14 (botteghino) Settore ospiti (Curva Nord Inferiore) 28 ottobre 2026, ore 16 31 ottobre 2026, ore 19 Omaggi Under 14 (Distinti) 28 ottobre 2026, ore 10 29 ottobre 2026, ore 23.59 Persone con disabilità 29 ottobre 2026, ore 10 29 ottobre 2026, ore 23.59 Accrediti CONI, AIA, FIGC 29 ottobre 2026, ore 10 29 ottobre 2026, ore 23.59

Ingresso gratis per gli under 14 e biglietti a 5 euro per le persone con disabilità

Per Salernitana-Savoia la Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, fino a esaurimento dei posti. La richiesta si invia per e-mail a [email protected], allegando un documento d’identità o il codice fiscale del minore. Ogni minore deve entrare con un accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto.

Le persone con invalidità al 100% possono entrare nei Distinti o nella Tribuna Verde con un biglietto da 5 euro. Il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro. La richiesta va inviata a [email protected], e il ritiro avviene al botteghino 1 dell’Arechi il giorno della gara.

I bambini sotto i 3 anni non hanno bisogno del biglietto per Salernitana-Savoia. Ai varchi di prefiltraggio basta mostrare la loro tessera sanitaria.

Cosa succede adesso

La prevendita per i settori ospiti si chiude alle 19 di sabato 31 ottobre 2026. Il dato definitivo sulle presenze all’Arechi si conoscerà solo a ridosso del calcio d’inizio di domenica 1 novembre 2026.

Domande frequenti Quanti spettatori ci saranno all’Arechi per Salernitana-Savoia? Per Salernitana-Savoia di domenica 1 novembre 2026 sono attesi allo stadio Arechi 7.674 spettatori, secondo il dato aggiornato al 28 ottobre 2026. Il totale comprende 6.674 abbonati della Salernitana e 1.000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita. La cifra può ancora crescere. Dove si comprano i biglietti per Salernitana-Savoia? I biglietti per Salernitana-Savoia si acquistano online e nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale. Il giorno della partita, il 1 novembre 2026, il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 11.30 alle 14. I biglietti della Curva Nord Inferiore, settore ospiti, non saranno venduti al botteghino. Chi può comprare i biglietti del settore ospiti per Salernitana-Savoia? Il settore ospiti di Salernitana-Savoia è la Curva Nord Inferiore dello stadio Arechi. I biglietti sono riservati ai residenti in provincia di Napoli con fidelity card del Savoia. La prevendita è aperta dalle 16 del 28 ottobre 2026 alle 19 del 31 ottobre 2026. I residenti a Napoli possono comprare i biglietti nei settori di casa per Salernitana-Savoia? Nei settori di casa dello stadio Arechi la vendita dei biglietti per Salernitana-Savoia è vietata ai residenti a Napoli e provincia. Fanno eccezione i possessori di una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026. Gli under 14 entrano gratis a Salernitana-Savoia? Per Salernitana-Savoia la Salernitana concede l’ingresso gratuito agli under 14 nel settore Distinti, fino a esaurimento dei posti. La richiesta si invia a [email protected] entro le 23.59 del 29 ottobre 2026, allegando un documento d’identità o il codice fiscale del minore. Ogni minore deve entrare con un accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto.