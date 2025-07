Salerno, Teatro Arbostella: dieci spettacoli per la XVIII stagione tra classici, novità e risate

di Redazione ZON

È stata ufficialmente presentata la XVIII edizione della stagione teatrale del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. All’evento erano presenti Ermanno Guerra, consulente alla Cultura del Comune di Salerno, e Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. A fare gli onori di casa, Arturo Esposito, direttore artistico della rassegna, e la presidente Immacolata Caracciuolo.

Il cartellone, ricco e variegato, unisce classici intramontabili a nuove proposte, con compagnie amatoriali di grande livello, attive sia in ambito regionale che nazionale. Una rassegna che continua nel solco tracciato dal fondatore Gino Esposito, a cui è dedicato il teatro. “L’Arbostella è ormai un punto di riferimento per la cultura non solo salernitana, ma anche campana”, hanno dichiarato Guerra e Picarone, ricordando l’intuizione avuta vent’anni fa di investire in questo spazio culturale.

Il programma 2025/2026: dieci spettacoli da ottobre a maggio

Confermata la formula degli spettacoli in abbonamento: dieci appuntamenti, ognuno in replica per tre weekend consecutivi (sabato sera e domenica pomeriggio), da ottobre a maggio. Ecco il calendario:

Ottobre: apertura sabato 4 con la compagnia ‘O Spassatiempo di Napoli e lo spettacolo “E che culore tiene ‘o core”, scritto da Coppola e Lo Sapio, regia di Franco Tortora.

apertura sabato 4 con la compagnia ‘O Spassatiempo di Napoli e lo spettacolo “E che culore tiene ‘o core”, scritto da Coppola e Lo Sapio, regia di Franco Tortora. Ottobre/Novembre: Gli Ignoti con “Quinte in scena”, testo di Roberta Amoroso e regia condivisa con Raffaele Di Stazio.

Gli Ignoti con “Quinte in scena”, testo di Roberta Amoroso e regia condivisa con Raffaele Di Stazio. Novembre: Teatromania con “No pè sorde ma pè denare!” di Claudio Insegno, regia di Rino Grillo.

Teatromania con “No pè sorde ma pè denare!” di Claudio Insegno, regia di Rino Grillo. Dicembre: Acis Il Sipario con “Se fa comme dico i…”, ispirata alla Lisistrata di Aristofane, regia di Sasà Palumbo.

Acis Il Sipario con “Se fa comme dico i…”, ispirata alla Lisistrata di Aristofane, regia di Sasà Palumbo. Gennaio: Avalon Teatro di Battipaglia con “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, regia di Gerry Petrosino.

Avalon Teatro di Battipaglia con “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, regia di Gerry Petrosino. Febbraio: TeatroPerNoi con “Il più felice dei tre” di Labiche, adattamento e regia di Ernesto Mignano.

TeatroPerNoi con “Il più felice dei tre” di Labiche, adattamento e regia di Ernesto Mignano. Febbraio/Marzo: All’Antica Italiana con “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, regia di Gaetano Troiano.

All’Antica Italiana con “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, regia di Gaetano Troiano. Marzo: Zerottantuno con “La fortuna con la effe maiuscola” di Curcio e De Filippo, regia di Felice Pace.

Zerottantuno con “La fortuna con la effe maiuscola” di Curcio e De Filippo, regia di Felice Pace. Aprile: Compagnia Gino Esposito con “A’ morte ‘e Carnevale” di Raffaele Viviani, regia di Francesco Delli Priscoli.

Compagnia Gino Esposito con “A’ morte ‘e Carnevale” di Raffaele Viviani, regia di Francesco Delli Priscoli. Maggio: Acis Il Sipario con “Io, Alfredo e Valentina”, commedia brillante di Oreste De Santis.

Non solo spettacolo: spazio a formazione, sociale e grandi eventi

La stagione prevede anche laboratori teatrali per adulti e giovani a cura di Gaetano Troiano, attività per bambini grazie alla collaborazione con La Bottega di Will di Teresa Di Florio, e iniziative dedicate alla terza età e alle tematiche sociali, come la prevenzione delle truffe agli anziani. Confermate anche le “Domeniche a teatro con nonni e nipoti” e l’attesa Arena Arbostella a fine agosto, con il sostegno della Regione Campania e dell’on. Piero De Luca.

Abbonamenti: info utili