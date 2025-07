Salerno, “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”: per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica, jazz e tango

di Redazione ZON

Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10, la sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia. L’edizione di quest’anno proporrà 19 eventi che si svolgeranno, per la maggior parte, nella splendida terrazza panoramica della storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia, situata a Raito di Vietri sul Mare. Unica eccezione sarà il concerto del 27 luglio, che si terrà a San Giovanni a Piro, nell’ottica di un ampliamento territoriale.

Confermata la formula che unisce musica e parole, grazie alla collaborazione con Porto delle Nebbie, Salerno Legge e La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. Il gran finale sarà anticipato da un evento speciale “Paint and Wine” in collaborazione con Casa Limen.

La rassegna prenderà il via mercoledì 9 luglio 2025 alle 20:30 con un omaggio all’artista portoghese Manuel Cargaleiro, raccontato attraverso un video realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno. A seguire, il Conservatorio Statale “Giuseppe Martucci” proporrà lo spettacolo musicale “Maria de Buenos Aires and more”, un viaggio tra le suggestioni del tango con il Martucci Ensemble (quintetto d’archi, chitarra e bandoneon), accompagnato da Giovanni Barbato al violino, Giuseppe Scigliano al bandoneon e Antonio Grande alla chitarra. L’ingresso è gratuito.

Interverranno alla conferenza stampa:

Francesco Morra – Delegato alla Cultura della Provincia di Salerno

Giovanni De Simone – Sindaco di Vietri sul Mare e Consigliere Provinciale

Daniele Benincasa – Assessore alla Cultura del Comune di Vietri sul Mare

Fulvio Artiano – Direttore del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno

Raffaele De Sio – Segretario Generale della Camera di Commercio di Salerno

Enzo Galdi – Presidente senior Coldiretti

Domenico Credendino – Presidente della Fondazione Carisal

Antonia Willburger – Direttrice artistica e ideatrice della rassegna (CTA Salerno)

La rassegna è promossa dalla Provincia di Salerno e organizzata dal CTA Salerno, con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio “G. Martucci”, della Camera di Commercio di Salerno, di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e con il patrocinio delle ACLI Provinciali APS.