Marina di Ascea, rissa dopo uno scontro tra SUV e Apecar: due feriti

di Redazione ZON

Tensione alle stelle nella serata di ieri a Marina di Ascea, dove un incidente stradale tra un SUV e un’Apecar ha dato il via a una colluttazione tra i conducenti, con conseguente ferimento di entrambi.

Dallo scontro alla lite

L’incidente è avvenuto in via Porta Rosa, quando i due veicoli, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, anziché limitarsi alla constatazione, la situazione è rapidamente degenerata: uno dei due uomini coinvolti avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente l’altro, scatenando in breve una rissa vera e propria.

L’intervento delle forze dell’ordine e del 118

A sedare gli animi sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno identificato i due protagonisti dell’episodio. Entrambi sono poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso.