Salerno, nasce “AperiCivico”: dibattiti e idee al bancone del bar

di Redazione ZON

Dopo il successo della rassegna pubblica “Inversione Salerno”, che ha acceso il confronto sui principali temi cittadini, l’associazione Tradizione Futuro presenta una nuova iniziativa: “AperiCivico. Idee e dibattiti al bancone del bar”, un format pensato per portare la discussione pubblica nei luoghi della quotidianità.

L’idea è semplice e diretta: un aperitivo civico, privo di formalità, ospitato nei bar della città. Luoghi informali, vissuti, a misura di cittadino. Nessun palco o microfoni, solo un tavolo, un caffè o uno spritz, e il desiderio di confrontarsi apertamente sui problemi e le potenzialità di Salerno.

«Con AperiCivico vogliamo proseguire il percorso avviato con Inversione Salerno – dichiarano i promotori – ma in forma più snella e itinerante. Vogliamo stare tra la gente, ascoltare e costruire insieme una nuova visione urbana. Un confronto orizzontale, che parte dalla vita reale».

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio, alle ore 18:30, presso il Rendez Vous Cafè in via Camillo Sorgente 29, a Salerno.

Durante l’incontro si affronteranno tematiche legate alla vivibilità dei quartieri, alla sicurezza, alla partecipazione politica e al bisogno di costruire una visione condivisa per il futuro della città. L’evento è aperto a tutti: cittadini, attivisti, amministratori, professionisti e chiunque desideri portare una riflessione o una semplice domanda.

Tradizione Futuro si conferma così un laboratorio civico aperto al confronto e alla partecipazione, capace di unire esperienze diverse nel comune obiettivo di immaginare e costruire un’altra Salerno.