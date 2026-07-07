SviProCup 2026, al Campus di Fisciano successo per la dodicesima edizione dedicata all’innovazione

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Si è conclusa con un’ampia partecipazione la dodicesima edizione della SviProCup 2026, la competizione di sviluppo prodotto promossa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, che ha riunito al Campus di Fisciano studenti, aziende e rappresentanti del mondo dell’innovazione per una giornata dedicata al confronto tra formazione universitaria e sistema produttivo.

L’evento, ospitato presso l’Aula delle Lauree “Vito Cardone”, ha confermato il valore di un format che mette gli studenti di fronte a sfide aziendali reali, trasformando competenze e idee in progetti concreti attraverso attività di progettazione, sviluppo di prototipi e presentazione finale davanti a una giuria di esperti.

Il Rettore: “Un ponte tra università e imprese”

Ad aprire la manifestazione è stato il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, che ha evidenziato l’importanza di iniziative come la SviProCup nel rafforzare il dialogo tra il mondo accademico e quello produttivo.

L’obiettivo è offrire agli studenti opportunità concrete di confronto con le imprese del territorio, favorendo l’acquisizione di competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Debutta il modello di Open Innovation

La principale novità dell’edizione 2026 è stata l’introduzione del modello di Open Innovation, attraverso il quale sono state le aziende a proporre direttamente le challenge ai partecipanti.

Una formula che ha rafforzato la collaborazione tra università e imprese, permettendo agli studenti di confrontarsi con problematiche reali e di sviluppare soluzioni valutate non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche in termini di sostenibilità economica, impatto sul mercato e potenzialità di tutela brevettuale.

Fondazione Saccone tra i partner dell’iniziativa

Tra i protagonisti della manifestazione anche la Fondazione Saccone, impegnata nella promozione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei giovani talenti attraverso iniziative come la Next Gen Talent School.

A rappresentare la Fondazione sono stati il presidente Giorgio Scala ed Edoardo Gisolfi, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico e partner del Gruppo Stratego, entrambi componenti della giuria chiamata a valutare i progetti finalisti.

«La SviProCup rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra università e imprese, capace di generare valore per il territorio e opportunità concrete per le nuove generazioni», ha dichiarato Giorgio Scala. «Il coinvolgimento diretto delle aziende nelle sfide proposte agli studenti rende questa esperienza ancora più significativa perché stimola l’applicazione delle competenze a contesti reali e contribuisce a diffondere una cultura dell’innovazione orientata ai risultati».

Un’occasione di crescita per studenti e territorio

Per la direttrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Tina Liguori, la competizione rappresenta un’importante occasione di crescita professionale per gli studenti e un momento strategico di confronto con il tessuto industriale locale.

Anche la professoressa Francesca Michelino ha sottolineato il valore formativo del lavoro di squadra e dello sviluppo di nuovi prodotti, mentre il professor Nicola Cappetti ha evidenziato il crescente coinvolgimento delle imprese nell’edizione 2026.

A confermare l’importanza dell’iniziativa per il sistema economico del territorio è stato inoltre Vincenzo Iennaco, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, che ha ribadito la necessità di creare sempre più occasioni di incontro tra giovani e imprese per favorire occupazione, innovazione e competitività.

Con il successo della dodicesima edizione, la SviProCup si conferma un laboratorio di innovazione applicata e un punto di riferimento per il dialogo tra università, imprese e giovani talenti, contribuendo alla crescita del territorio e alla formazione delle competenze del futuro.