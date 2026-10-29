Tale e Quale Show 2026, sesta puntata: vince Selma Ezzine con Dionne Warwick
In sintesi. Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda su Rai1 mercoledì 28 ottobre 2026, imitando Dionne Warwick in «La voce del silenzio» con 86 punti. Andrea Perroni, nei panni di Amedeo Minghi, è secondo con 82 punti. Roberta Morise, come Bonnie Tyler, è terza con 73 punti.
I punti chiave
- Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 del 28 ottobre 2026 su Rai1 con 86 punti, imitando Dionne Warwick.
- Andrea Perroni è arrivato secondo con 82 punti imitando Amedeo Minghi in «1950», Roberta Morise terza con 73 punti come Bonnie Tyler.
- Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo hanno chiuso a pari merito al quarto posto con 58 punti, quindi la classifica non ha un quinto classificato.
- Jasmine Carrisi ha imitato Elettra Lamborghini, giurata di Tale e Quale Show, davanti a lei con «Pistolero» e si è classificata sesta con 48 punti.
- La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 andrà in onda su Rai1 martedì 3 novembre 2026 invece che mercoledì, per la cerimonia in onore delle Forze Armate del 4 novembre 2026.
Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Rai1. La cantante ha imitato Dionne Warwick con «La voce del silenzio» e ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto della serata.
Selma torna a vincere con Dionne Warwick
Per Selma Ezzine si tratta di un ritorno alla vittoria nella sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti. Al secondo posto si è piazzato Andrea Perroni, che ha omaggiato Amedeo Minghi con «1950» e ha ottenuto 82 punti. Il terzo gradino del podio è andato a Roberta Morise, Bonnie Tyler in «It’s a Heartache», con 73 punti.
La classifica completa del 28 ottobre 2026
Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo hanno chiuso a pari merito con 58 punti. Per questo motivo la classifica della sesta puntata di Tale e Quale Show non ha un quinto classificato.
|Posizione
|Concorrente
|Imitazione
|Punti
|1
|Selma Ezzine
|Dionne Warwick
|86
|2
|Andrea Perroni
|Amedeo Minghi
|82
|3
|Roberta Morise
|Bonnie Tyler
|73
|4
|Maddalena Corvaglia
|Fiordaliso
|58
|4
|Vladimir Randazzo
|Tony Hadley
|58
|6
|Jasmine Carrisi
|Elettra Lamborghini
|48
|7
|Max Paiella
|Jovanotti
|47
|8
|Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
|Dracula e Morticia Addams
|45
|9
|Anna Pettinelli
|Gloria Estefan
|41
|10
|Stefano Meloccaro
|Fiorello
|39
|11
|Paola Perego
|Max Pezzali
|37
Elettra Lamborghini giudice della propria imitazione
La serata del 28 ottobre 2026 ha avuto un momento singolare. Elettra Lamborghini siede nella giuria di Tale e Quale Show insieme a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Jasmine Carrisi l’ha imitata proprio davanti a lei, cantando «Pistolero», e ha chiuso al sesto posto con 48 punti.
Le fonti disponibili non riportano il commento di Elettra Lamborghini all’esibizione di Jasmine Carrisi. Non è stato reso noto nemmeno il voto assegnato dai singoli giurati. Nella sesta puntata la giuria era completata da due ospiti, Sergio Friscia e Andrea Delogu. Le ricostruzioni della serata non segnalano polemiche tra i giudici.
Quando va in onda la settima puntata e chi imitano i concorrenti
La settima puntata di Tale e Quale Show andrà in onda eccezionalmente martedì 3 novembre 2026 su Rai1, non mercoledì. Il 4 novembre 2026 la programmazione Rai dà spazio alla cerimonia in onore delle Forze Armate. Carlo Conti ha già svelato le nuove imitazioni:
- Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Sinatra e Lino Banfi
- Maddalena Corvaglia sarà Nicole Kidman
- Selma Ezzine sarà Donna Summer
- Stefano Meloccaro sarà Bruno Lauzi
- Roberta Morise sarà Noemi
- Max Paiella sarà Phil Collins
- Paola Perego sarà Patti Smith
- Andrea Perroni sarà Vasco Rossi
- Anna Pettinelli sarà Wanda Osiris
- Vladimir Randazzo sarà Francesco Sarcina
Martedì 3 novembre 2026 Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio saranno affiancati da uno o più giudici ospiti. I loro nomi non sono ancora stati comunicati.
Domande frequenti
Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026?
La sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda su Rai1 il 28 ottobre 2026, è stata vinta da Selma Ezzine. La cantante ha imitato Dionne Warwick con «La voce del silenzio» e ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto della serata.
Qual è la classifica della sesta puntata di Tale e Quale Show 2026?
Nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 del 28 ottobre 2026 Selma Ezzine è prima con 86 punti, Andrea Perroni secondo con 82 e Roberta Morise terza con 73. Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo sono quarti a pari merito con 58 punti. Chiude la classifica Paola Perego, undicesima con 37 punti nei panni di Max Pezzali.
Quando va in onda la prossima puntata di Tale e Quale Show?
La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 andrà in onda su Rai1 martedì 3 novembre 2026, eccezionalmente non di mercoledì. Il cambio di giorno è dovuto alla cerimonia in onore delle Forze Armate trasmessa dalla Rai il 4 novembre 2026.
Chi imitano i concorrenti di Tale e Quale Show il 3 novembre 2026?
Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2026, in onda il 3 novembre 2026, Selma Ezzine sarà Donna Summer, Andrea Perroni sarà Vasco Rossi e Roberta Morise sarà Noemi. Jasmine Carrisi imiterà Claudia Mori e Maddalena Corvaglia Nicole Kidman. Le imitazioni sono state svelate dal conduttore Carlo Conti.
Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026?
La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Nella sesta puntata del 28 ottobre 2026 i giudici ospiti erano Sergio Friscia e Andrea Delogu. I nomi degli ospiti della puntata del 3 novembre 2026 non sono ancora stati comunicati.
Immagine di repertorio
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