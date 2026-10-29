Tale e Quale Show 2026, sesta puntata: vince Selma Ezzine con Dionne Warwick

di Redazione ZON

In sintesi. Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda su Rai1 mercoledì 28 ottobre 2026, imitando Dionne Warwick in «La voce del silenzio» con 86 punti. Andrea Perroni, nei panni di Amedeo Minghi, è secondo con 82 punti. Roberta Morise, come Bonnie Tyler, è terza con 73 punti.

I punti chiave Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 del 28 ottobre 2026 su Rai1 con 86 punti, imitando Dionne Warwick.

Andrea Perroni è arrivato secondo con 82 punti imitando Amedeo Minghi in «1950», Roberta Morise terza con 73 punti come Bonnie Tyler.

Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo hanno chiuso a pari merito al quarto posto con 58 punti, quindi la classifica non ha un quinto classificato.

Jasmine Carrisi ha imitato Elettra Lamborghini, giurata di Tale e Quale Show, davanti a lei con «Pistolero» e si è classificata sesta con 48 punti.

La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 andrà in onda su Rai1 martedì 3 novembre 2026 invece che mercoledì, per la cerimonia in onore delle Forze Armate del 4 novembre 2026.

Selma Ezzine ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Rai1. La cantante ha imitato Dionne Warwick con «La voce del silenzio» e ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto della serata.

Selma torna a vincere con Dionne Warwick

Per Selma Ezzine si tratta di un ritorno alla vittoria nella sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti. Al secondo posto si è piazzato Andrea Perroni, che ha omaggiato Amedeo Minghi con «1950» e ha ottenuto 82 punti. Il terzo gradino del podio è andato a Roberta Morise, Bonnie Tyler in «It’s a Heartache», con 73 punti.

La classifica completa del 28 ottobre 2026

Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo hanno chiuso a pari merito con 58 punti. Per questo motivo la classifica della sesta puntata di Tale e Quale Show non ha un quinto classificato.

Posizione Concorrente Imitazione Punti 1 Selma Ezzine Dionne Warwick 86 2 Andrea Perroni Amedeo Minghi 82 3 Roberta Morise Bonnie Tyler 73 4 Maddalena Corvaglia Fiordaliso 58 4 Vladimir Randazzo Tony Hadley 58 6 Jasmine Carrisi Elettra Lamborghini 48 7 Max Paiella Jovanotti 47 8 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Dracula e Morticia Addams 45 9 Anna Pettinelli Gloria Estefan 41 10 Stefano Meloccaro Fiorello 39 11 Paola Perego Max Pezzali 37

Elettra Lamborghini giudice della propria imitazione

La serata del 28 ottobre 2026 ha avuto un momento singolare. Elettra Lamborghini siede nella giuria di Tale e Quale Show insieme a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Jasmine Carrisi l’ha imitata proprio davanti a lei, cantando «Pistolero», e ha chiuso al sesto posto con 48 punti.

Le fonti disponibili non riportano il commento di Elettra Lamborghini all’esibizione di Jasmine Carrisi. Non è stato reso noto nemmeno il voto assegnato dai singoli giurati. Nella sesta puntata la giuria era completata da due ospiti, Sergio Friscia e Andrea Delogu. Le ricostruzioni della serata non segnalano polemiche tra i giudici.

Quando va in onda la settima puntata e chi imitano i concorrenti

La settima puntata di Tale e Quale Show andrà in onda eccezionalmente martedì 3 novembre 2026 su Rai1, non mercoledì. Il 4 novembre 2026 la programmazione Rai dà spazio alla cerimonia in onore delle Forze Armate. Carlo Conti ha già svelato le nuove imitazioni:

Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Sinatra e Lino Banfi

Maddalena Corvaglia sarà Nicole Kidman

Selma Ezzine sarà Donna Summer

Stefano Meloccaro sarà Bruno Lauzi

Roberta Morise sarà Noemi

Max Paiella sarà Phil Collins

Paola Perego sarà Patti Smith

Andrea Perroni sarà Vasco Rossi

Anna Pettinelli sarà Wanda Osiris

Vladimir Randazzo sarà Francesco Sarcina

Martedì 3 novembre 2026 Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio saranno affiancati da uno o più giudici ospiti. I loro nomi non sono ancora stati comunicati.

Domande frequenti Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026? La sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda su Rai1 il 28 ottobre 2026, è stata vinta da Selma Ezzine. La cantante ha imitato Dionne Warwick con «La voce del silenzio» e ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto della serata. Qual è la classifica della sesta puntata di Tale e Quale Show 2026? Nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 del 28 ottobre 2026 Selma Ezzine è prima con 86 punti, Andrea Perroni secondo con 82 e Roberta Morise terza con 73. Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo sono quarti a pari merito con 58 punti. Chiude la classifica Paola Perego, undicesima con 37 punti nei panni di Max Pezzali. Quando va in onda la prossima puntata di Tale e Quale Show? La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 andrà in onda su Rai1 martedì 3 novembre 2026, eccezionalmente non di mercoledì. Il cambio di giorno è dovuto alla cerimonia in onore delle Forze Armate trasmessa dalla Rai il 4 novembre 2026. Chi imitano i concorrenti di Tale e Quale Show il 3 novembre 2026? Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2026, in onda il 3 novembre 2026, Selma Ezzine sarà Donna Summer, Andrea Perroni sarà Vasco Rossi e Roberta Morise sarà Noemi. Jasmine Carrisi imiterà Claudia Mori e Maddalena Corvaglia Nicole Kidman. Le imitazioni sono state svelate dal conduttore Carlo Conti. Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026? La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Nella sesta puntata del 28 ottobre 2026 i giudici ospiti erano Sergio Friscia e Andrea Delogu. I nomi degli ospiti della puntata del 3 novembre 2026 non sono ancora stati comunicati.