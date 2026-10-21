Tale e Quale Show 21 ottobre 2026: chi imita chi nella quinta puntata, Masini e Persia in giuria

di Redazione ZON

In sintesi. La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda su Rai 1 mercoledì 21 ottobre 2026, con Carlo Conti, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Undici imitazioni sono in gara: Selma, prima in classifica, interpreta Michael Jackson; Andrea Perroni, secondo, imita Luca Carboni. Marco Masini e Valentina Persia sono i giudici ospiti.

I punti chiave La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda su Rai 1 mercoledì 21 ottobre 2026, subito dopo Affari Tuoi.

La quinta puntata di Tale e Quale Show presenta 11 imitazioni inedite, tra cui il duetto di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nei panni di Vittorio De Sica e Mal.

Selma guida la classifica di Tale e Quale Show dopo 4 puntate e il 21 ottobre 2026 imita Michael Jackson; Andrea Perroni, secondo, imita Luca Carboni.

Il 21 ottobre 2026 Marco Masini e Valentina Persia si aggiungono come giudici ospiti alla giuria fissa di Tale e Quale Show, composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini.

Tale e Quale Show è visibile in diretta streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le puntate precedenti e le edizioni passate.

Tale e Quale Show torna su Rai 1 mercoledì 21 ottobre 2026 con la quinta puntata. Marco Masini e Valentina Persia sono i giudici ospiti. Undici imitazioni inedite si sfidano davanti a Carlo Conti.

Chi imita chi nella quinta puntata di Tale e Quale Show

Le anticipazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show contano undici imitazioni dedicate a grandi nomi della musica italiana e internazionale. Gabriele Cirilli e Flavio Insinna gareggiano come un unico concorrente nei «duetti impossibili». Il 21 ottobre 2026 portano in scena insieme Vittorio De Sica e Mal.

Concorrente Artista imitato Jasmine Carrisi Madame Maddalena Corvaglia Lady Gaga Roberta Morise Gianna Nannini Paola Perego Cher Anna Pettinelli Freddie Mercury Selma Michael Jackson Stefano Meloccaro Lucio Battisti Max Paiella Charles Aznavour Andrea Perroni Luca Carboni Vladimir Randazzo Samurai Jay Gabriele Cirilli e Flavio Insinna Vittorio De Sica e Mal

La giuria di Tale e Quale Show con Marco Masini e Valentina Persia

La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. In ogni puntata due giudici ospiti si aggiungono al trio. Il 21 ottobre 2026 tocca al cantautore Marco Masini e alla comica Valentina Persia.

I voti dei giurati non sono l’unico criterio di Tale e Quale Show. Anche le preferenze espresse dal pubblico sui social pesano sul punteggio finale e possono modificare la classifica generale.

La classifica di Tale e Quale Show dopo quattro puntate

Selma guida la classifica provvisoria di Tale e Quale Show dopo la quarta puntata. Andrea Perroni occupa il secondo posto. Nella quarta puntata Perroni ha conquistato la sua prima vittoria con l’imitazione di Gino Paoli in «Una lunga storia d’amore».

Le anticipazioni della quinta puntata non riportano i punteggi né le posizioni degli altri concorrenti oltre il secondo posto. La classifica completa di Tale e Quale Show non è quindi disponibile prima della messa in onda del 21 ottobre 2026.

A che ora inizia Tale e Quale Show e dove vederlo in streaming

La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda su Rai 1 mercoledì 21 ottobre 2026, subito dopo Affari Tuoi. L’orario preciso di inizio non è stato comunicato. Il programma va in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tale e Quale Show è visibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma della Rai sono disponibili le puntate delle settimane precedenti e le edizioni passate del programma.

Quest’anno Tale e Quale Show va in onda di mercoledì e sfida in contemporanea le partite di Champions League. Carlo Conti scherza spesso sulla concorrenza: «La coppa più bella che possiate guardare è quella di Tale e Quale Show». Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai con Endemol Shine Italy, sul format Your Face Sounds Familiar.

Dopo la quinta puntata del 21 ottobre 2026 si conoscerà la nuova classifica di Tale e Quale Show. Si saprà allora se Selma resta in vetta o se Andrea Perroni riesce a superarla.

Domande frequenti Chi imita chi a Tale e Quale Show il 21 ottobre 2026? Nella quinta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026 Selma imita Michael Jackson, Andrea Perroni imita Luca Carboni, Anna Pettinelli imita Freddie Mercury e Paola Perego imita Cher. Jasmine Carrisi è Madame, Maddalena Corvaglia è Lady Gaga, Roberta Morise è Gianna Nannini, Stefano Meloccaro è Lucio Battisti, Max Paiella è Charles Aznavour e Vladimir Randazzo è Samurai Jay. Gabriele Cirilli e Flavio Insinna portano in scena insieme Vittorio De Sica e Mal. Chi sono i giudici ospiti di Tale e Quale Show il 21 ottobre 2026? I giudici ospiti della quinta puntata di Tale e Quale Show, in onda il 21 ottobre 2026, sono il cantautore Marco Masini e la comica Valentina Persia. I due giudici ospiti si aggiungono alla giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Chi è primo in classifica a Tale e Quale Show 2026? Dopo la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026 la classifica provvisoria è guidata da Selma, seguita al secondo posto da Andrea Perroni. Andrea Perroni ha ottenuto la sua prima vittoria nella quarta puntata imitando Gino Paoli in «Una lunga storia d’amore». Le posizioni degli altri concorrenti non sono state riportate nelle anticipazioni. A che ora inizia Tale e Quale Show stasera 21 ottobre 2026? La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda su Rai 1 mercoledì 21 ottobre 2026, subito dopo Affari Tuoi. L’orario preciso di inizio non è stato comunicato. Dove vedere Tale e Quale Show in streaming? Tale e Quale Show è visibile in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma della Rai. Su RaiPlay sono disponibili anche le puntate delle settimane precedenti e le edizioni passate del programma.