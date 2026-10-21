Tale e Quale Show 21 ottobre: vince Max Paiella, la classifica
In sintesi. Max Paiella ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda su Rai1 mercoledì 21 ottobre 2026 dagli Studi «Fabrizio Frizzi» di Roma, imitando Charles Aznavour con 86 punti. Seconda Roberta Morise (74), terza Selma Ezzine (70), ultima Paola Perego (33). La sesta puntata va in onda il 28 ottobre 2026.
Aggiornamento del 22/10/2026 alle 07:10
Secondo Super Guida TV, nella classifica completa della quinta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026, dietro ad Andrea Perroni, si piazzano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (54 punti), Jasmine Carrisi (53), Stefano Meloccaro (52), Vladimir Randazzo (47), Maddalena Corvaglia (46) e Anna Pettinelli (43).
Sempre secondo Super Guida TV, Carlo Conti ha svelato in diretta le imitazioni della sesta puntata, in onda su Rai1 mercoledì 28 ottobre 2026. Max Paiella sarà Jovanotti, Selma Ezzine Dionne Warwick e Andrea Perroni Amedeo Minghi. Roberta Morise interpreterà Bonnie Tyler, Paola Perego Max Pezzali e Stefano Meloccaro Fiorello. Insinna e Cirilli saranno Dracula e Morticia.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 22/10/2026 alle 07:07
Aggiornamento. Secondo quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni, la quinta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai1, è stata vinta da Max Paiella. Ha imitato Charles Aznavour sulle note de «L’istrione» e ha ottenuto 86 punti, 12 in più della seconda classificata.
Sul podio della serata, sempre secondo TV Sorrisi e Canzoni, salgono Roberta Morise (Gianna Nannini, 74 punti) e Selma Ezzine (Michael Jackson, 70 punti). Andrea Perroni è quarto con 56 punti. Ultima Paola Perego con 33 punti. La fonte non indica la classifica generale aggiornata.
I punti chiave
- La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda su Rai1 mercoledì 21 ottobre 2026 alle 21.30, in diretta dagli Studi «Fabrizio Frizzi» di Roma.
- Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2026 le trasformazioni in gara sono 11: Gabriele Cirilli e Flavio Insinna si esibiscono in coppia come Vittorio De Sica e Mal.
- Selma Ezzine, prima nella classifica provvisoria di Tale e Quale Show 2026, imita Michael Jackson nella puntata del 21 ottobre 2026.
- Andrea Perroni ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show il 14 ottobre 2026 imitando Gino Paoli ed è secondo in classifica generale.
- La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio; il 21 ottobre 2026 il ruolo di quarto giudice è affidato a Marco Masini e Valentina Persia.
Tale e Quale Show torna su Rai1 mercoledì 21 ottobre 2026 alle 21.30 con la quinta puntata. Selma Ezzine, prima nella classifica provvisoria, si trasforma in Michael Jackson. Andrea Perroni, secondo, porta in scena Luca Carboni.
Il varietà condotto da Carlo Conti va in onda in diretta dagli Studi televisivi «Fabrizio Frizzi» di Roma. Tutte le esibizioni sono dal vivo. Gli arrangiamenti sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini con il corpo di ballo.
Tutte le imitazioni della puntata del 21 ottobre 2026
Le trasformazioni in gara sono undici. Gabriele Cirilli e Flavio Insinna si esibiscono in coppia.
|Concorrente
|Artista imitato
|Jasmine Carrisi
|Madame
|Gabriele Cirilli e Flavio Insinna
|Vittorio De Sica e Mal
|Maddalena Corvaglia
|Lady Gaga
|Selma Ezzine
|Michael Jackson
|Stefano Meloccaro
|Lucio Battisti
|Roberta Morise
|Gianna Nannini
|Max Paiella
|Charles Aznavour
|Paola Perego
|Cher
|Andrea Perroni
|Luca Carboni
|Anna Pettinelli
|Freddie Mercury
|Vladimir Randazzo
|Samurai Jay
Non è stato precisato quale dei due personaggi interpreti Gabriele Cirilli e quale Flavio Insinna.
Chi parte favorito per la vittoria della quinta puntata
Selma Ezzine guida la classifica provvisoria di Tale e Quale Show 2026 alla vigilia della quinta puntata. Per difendere il primato sceglie una sfida impegnativa: Michael Jackson.
Andrea Perroni arriva da un successo. Il 14 ottobre 2026 ha vinto la quarta puntata con un omaggio a Gino Paoli sulle note di «Una lunga storia d’amore». Quella vittoria gli ha permesso di salire al secondo posto della classifica generale.
Anna Pettinelli è la sorpresa della quarta puntata. La sua imitazione di Nada le è valsa il podio il 14 ottobre 2026. Nella quinta puntata affronta Freddie Mercury.
Non sono disponibili quote o pronostici ufficiali sul vincitore della serata. La classifica provvisoria resta l’unico indicatore concreto per individuare chi parte avvantaggiato.
Come funzionano giuria e voto del pubblico
La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. I giudici stilano la classifica della serata dall’undicesimo al primo posto.
Per la puntata del 21 ottobre 2026 il ruolo di quarto giudice è affidato a Marco Masini e Valentina Persia.
Anche il pubblico da casa vota tramite i social. Gli spettatori assegnano 5, 3 e 1 punto, che si sommano alle valutazioni della giuria.
Quando va in onda la prossima puntata
Tale e Quale Show 2026 va in onda ogni mercoledì in diretta su Rai1. La classifica aggiornata sarà nota al termine della quinta puntata, nella serata del 21 ottobre 2026.
Domande frequenti
Quando va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2026?
La quinta puntata di Tale e Quale Show 2026 va in onda su Rai1 mercoledì 21 ottobre 2026 alle 21.30. Il varietà condotto da Carlo Conti è trasmesso in diretta dagli Studi televisivi «Fabrizio Frizzi» di Roma.
Chi imita Selma Ezzine a Tale e Quale Show il 21 ottobre?
Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, il 21 ottobre 2026, Selma Ezzine imita Michael Jackson. Selma Ezzine arriva alla serata da prima nella classifica provvisoria dell’edizione 2026.
Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026?
La quarta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda il 14 ottobre 2026, è stata vinta da Andrea Perroni con un omaggio a Gino Paoli sulle note di «Una lunga storia d’amore». Con quella vittoria Andrea Perroni è salito al secondo posto della classifica generale.
Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026?
La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nella puntata del 21 ottobre 2026 il ruolo di quarto giudice è affidato a Marco Masini e Valentina Persia.
Come si vota da casa a Tale e Quale Show?
A Tale e Quale Show 2026 il pubblico da casa vota tramite i social, assegnando 5, 3 e 1 punto. I punti del pubblico si sommano alle valutazioni della giuria, che stila la classifica della serata dall’undicesimo al primo posto.
Immagine di repertorio
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