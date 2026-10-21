Tale e Quale Show 21 ottobre: vince Max Paiella, la classifica

Sempre secondo Super Guida TV, Carlo Conti ha svelato in diretta le imitazioni della sesta puntata, in onda su Rai1 mercoledì 28 ottobre 2026. Max Paiella sarà Jovanotti, Selma Ezzine Dionne Warwick e Andrea Perroni Amedeo Minghi. Roberta Morise interpreterà Bonnie Tyler, Paola Perego Max Pezzali e Stefano Meloccaro Fiorello. Insinna e Cirilli saranno Dracula e Morticia.

Secondo Super Guida TV , nella classifica completa della quinta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026, dietro ad Andrea Perroni, si piazzano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (54 punti), Jasmine Carrisi (53), Stefano Meloccaro (52), Vladimir Randazzo (47), Maddalena Corvaglia (46) e Anna Pettinelli (43).

Aggiornamento del 22/10/2026 alle 07:07

Aggiornamento. Secondo quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni, la quinta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai1, è stata vinta da Max Paiella. Ha imitato Charles Aznavour sulle note de «L’istrione» e ha ottenuto 86 punti, 12 in più della seconda classificata.

Sul podio della serata, sempre secondo TV Sorrisi e Canzoni, salgono Roberta Morise (Gianna Nannini, 74 punti) e Selma Ezzine (Michael Jackson, 70 punti). Andrea Perroni è quarto con 56 punti. Ultima Paola Perego con 33 punti. La fonte non indica la classifica generale aggiornata.