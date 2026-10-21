Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026: una microspia mette in crisi Larissa e Kilian

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tempesta d’amore su Rete 4 dal 26 al 30 ottobre 2026, ogni giorno alle 10:50 in prima visione, il matrimonio di Larissa e Kilian è messo sotto pressione dalle indagini di Stephan. Kilian trova una microspia nella baita, Fanny chiede a Kilian una pausa ed Elias trova Irmgard priva di sensi dopo un’uscita a cavallo.

I punti chiave Rete 4 trasmette 5 nuove puntate di Tempesta d’amore in prima visione dal 26 al 30 ottobre 2026, ogni giorno dalle 10:50.

Nella puntata del 28 ottobre 2026 di Tempesta d’amore Kilian trova una microspia nella baita e si convince che Stephan stia sorvegliando lui e Larissa.

Nella puntata del 27 ottobre 2026 di Tempesta d’amore Elias trova Irmgard priva di sensi e chiama i soccorsi.

Nella puntata del 30 ottobre 2026 di Tempesta d’amore Fanny chiede a Kilian una pausa nella relazione e sospetta che la microspia sia opera di Larissa.

Tempesta d’amore è una soap tedesca ideata da Bea Schmidt, in onda in Germania su Das Erste dal 26 settembre 2005, che ha superato le 3000 puntate nel 2018.

Attenzione: spoiler. Dal 26 al 30 ottobre 2026 Rete 4 trasmette in prima visione cinque nuove puntate di Tempesta d’amore, ogni giorno dalle 10:50. Al centro della settimana c’è il matrimonio di Larissa e Kilian, messo sotto pressione dalle indagini di Stephan.

Tempesta d’amore è la soap tedesca ideata da Bea Schmidt e trasmessa in Germania dall’emittente Das Erste dal 26 settembre 2005. La serie ha superato le 3000 puntate nel 2018.

Cosa succede nelle puntate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre

Lunedì 26 ottobre Stephan avvicina Yannik con un nome falso per farlo parlare di Larissa. Larissa lo riconosce e Kilian invita Stephan a casa per convincerlo che il matrimonio è autentico. Per farlo, Kilian annulla il viaggio con Fanny. Stephan resta deciso a smascherare la coppia.

Nella puntata del 26 ottobre Fritz interroga Lale sui suoi gusti, ma trova pochi interessi in comune. Irmgard esce a cavallo da sola perché Vincent è bloccato da un’emergenza. Quando il cavallo torna senza di lei, Leo ed Elias smettono di litigare e partono a cercarla.

Martedì 27 ottobre Elias trova Irmgard priva di sensi e chiama i soccorsi. Leo lo ringrazia e si scusa per averlo accusato dell’incidente. Irmgard vuole sdebitarsi pagando una detective che cerchi il padre di Elias, ma la mossa allarma Elias e Olivia, che nascondono la verità sulla morte dell’uomo.

Nella puntata del 27 ottobre Larissa, minacciata da Stephan, impone alle due coppie di non vedersi più. Kilian ottiene comunque di preparare con Fanny un menù vegano alla baita. Yvonne vuole collaborare con lo stilista Valentin von Rosenfels: Erik promette di aiutarla, ma Fritz lo anticipa e le procura il contatto.

Mercoledì 28 ottobre una microspia nella baita cambia gli equilibri

Mercoledì 28 ottobre Kilian trova una microspia nella baita e si convince che Stephan li stia sorvegliando. Davanti all’insistenza di Larissa, Kilian accetta di interrompere gli incontri con Fanny, che resta sconvolta.

Nella puntata del 28 ottobre Olivia teme che le ricerche sul padre portino all’arresto di Elias. Elias chiede aiuto a Leo, che convince Irmgard a sospendere le indagini. Erik e Fritz danno a Yvonne consigli opposti per l’incontro con von Rosenfels, che sembra andare bene grazie ai dati sulle vendite e ai suggerimenti di Fritz.

Come si chiude la settimana tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre

Giovedì 29 ottobre Fanny non accetta i limiti imposti da Larissa e dice a Kilian che preferisce non vederlo più. Irmgard invita Elias a cena con Leo e Vincent. Stephan propone a Olivia una serata in birreria: lei prima rifiuta, poi accetta dopo averne parlato con Larissa.

Nella puntata del 29 ottobre Stephan ripete a Larissa di non credere che stia con Kilian per amore: secondo Stephan, Larissa punta all’eredità.

Venerdì 30 ottobre Fanny chiede a Kilian una pausa nella relazione. Larissa teme che Yannik, ferito dalla sua freddezza, possa tradirla e cerca di rassicurarlo. Yannik le procura un ufficio, Kilian le ispira una collezione di gioielli. Un racconto di Hildegard fa sospettare a Fanny che la microspia sia opera di Larissa.

Nella puntata del 30 ottobre Elias nega di essere attratto da Leo, ma dopo una serata insieme confessa i suoi sentimenti a Olivia. Fritz e Lale provano un numero per la festa del personale: un goffo tentativo con le corde li fa ridere e incoraggia Fritz.

Le trame delle puntate successive al 30 ottobre 2026 non sono ancora state diffuse. Non è stato indicato nemmeno dove rivedere gli episodi in streaming.

Domande frequenti A che ora va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Dal 26 al 30 ottobre 2026 Rete 4 trasmette Tempesta d’amore ogni giorno dalle 10:50. Le 5 puntate di quella settimana sono in prima visione. Cosa succede a Tempesta d’amore nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026? Nelle puntate di Tempesta d’amore dal 26 al 30 ottobre 2026 il matrimonio di Larissa e Kilian è messo sotto pressione dalle indagini di Stephan, che sospetta un’unione di interesse. Kilian trova una microspia nella baita e alla fine Fanny chiede a Kilian una pausa nella relazione. Chi ha messo la microspia nella baita in Tempesta d’amore? Nella puntata di Tempesta d’amore del 28 ottobre 2026 Kilian si convince che la microspia nella baita sia di Stephan. Nella puntata del 30 ottobre 2026 un racconto di Hildegard fa invece sospettare a Fanny che la microspia sia opera di Larissa. Le anticipazioni non rivelano chi l’abbia messa davvero. Cosa succede a Irmgard in Tempesta d’amore? Nella puntata di Tempesta d’amore del 26 ottobre 2026 Irmgard esce a cavallo da sola e il cavallo torna senza di lei. Il 27 ottobre 2026 Elias trova Irmgard priva di sensi e chiama i soccorsi. Da quando va in onda Tempesta d’amore in Germania? Tempesta d’amore, soap tedesca ideata da Bea Schmidt, va in onda in Germania sull’emittente Das Erste dal 26 settembre 2005. La serie ha superato le 3000 puntate nel 2018.

Immagine di repertorio

Fonte: Tvserial.it