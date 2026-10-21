Riga di lato: come sceglierla in base alla forma del viso

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo la guida di ZON.it del 21 ottobre 2026, la posizione della riga laterale dipende dalla forma del viso. Il viso ovale regge una riga molto spostata, il viso quadrato una riga appena accennata. Per il viso allungato va scelta la riga centrale, per il viso tondo la centrale oppure una laterale diagonale.

I punti chiave La riga laterale torna tra le tendenze capelli in una versione morbida, meno rigida di quella degli anni 2000.

Il viso ovale è la forma più versatile e sopporta anche una riga laterale molto spostata.

Il viso allungato richiede la riga centrale, perché la riga laterale ne accentua la lunghezza.

Olivia Colman, Kate Hudson e Florence Pugh hanno riportato in primo piano la riga laterale, indicata soprattutto per i capelli maturi.

Per cambiare scriminatura come Naomi Watts non serve tagliare i capelli: bastano un pettine a denti fini ed eventualmente uno spray volumizzante alle radici.

La riga di lato torna tra le tendenze capelli in una versione morbida e poco definita. La forma del viso decide dove posizionarla: a volte bastano pochi millimetri di spostamento per cambiare l’equilibrio dei lineamenti.

Perché la riga laterale torna di moda adesso

La riga laterale di oggi è meno rigida di quella degli anni 2000. In quel periodo tagli e styling venivano costruiti in modo statico attorno alla scriminatura. La versione attuale è più sciolta e si presta sia ai red carpet sia a un semplice cambio di look.

La riga centrale è considerata la soluzione standard. La riga laterale invece varia per direzione e asimmetria. Su questa scelta incidono la texture dei capelli, la loro quantità e soprattutto la forma del viso.

Quale riga scegliere per ogni forma del viso

Forma del viso Riga consigliata Effetto Ovale Laterale, anche molto spostata Volume morbido e ondeggiante A cuore Laterale morbida Stempera il mento appuntito Tondo Centrale, oppure laterale diagonale o molto spostata Allunga e dà verticalità Quadrato Laterale appena accennata, con frangetta leggera Addolcisce gli spigoli A diamante Laterale solo per esaltare gli zigomi, altrimenti centrale Valorizza la struttura ossea Allungato Centrale, anche con frangetta Arrotonda e accorcia visivamente

Il viso ovale è il più versatile: sopporta anche una riga laterale molto spostata. Il viso a cuore trae vantaggio da linee tondeggianti e da un’asimmetria con molto volume alle radici, indicata come una delle tendenze più forti del 2025.

Il viso tondo non ama le mezze misure. Funzionano la riga centrale senza volume ai lati, quella diagonale che spezza la rotondità o quella molto spostata, salvo coprire in parte il volto con i capelli.

Il viso a diamante ha zigomi pronunciati, fronte e mascella strette e mento tendente all’appuntito. Viene spesso confuso con altre forme. Sul viso allungato la riga laterale tende invece ad accentuare la lunghezza.

Le star che portano la riga laterale

Olivia Colman, Kate Hudson e Florence Pugh hanno riportato in primo piano la riga laterale. La scelta è indicata soprattutto per i capelli maturi, che con il tempo possono diradarsi.

Naomi Watts la porta con un bob. Una scriminatura nuova e più marcata dà l’impressione di capelli più folti e sollevati alle radici. Per ottenere l’effetto non serve tagliare: bastano un pettine a denti fini ed eventualmente uno spray volumizzante alle radici.

Gli altri tagli dell’autunno ispirati alle celebrità

Jennifer Aniston : rilegge in chiave moderna lo scalato anni Novanta di Rachel Green, con scalature morbide concentrate sulle punte, adatte anche ai capelli fini.

: rilegge in chiave moderna lo scalato anni Novanta di Rachel Green, con scalature morbide concentrate sulle punte, adatte anche ai capelli fini. Olivia Colman : ha lasciato il pixie per ricci lunghissimi grazie a extension grigie personalizzate di Gold Class Hair, in quattro tonalità di grigio abbinate al colore naturale.

: ha lasciato il pixie per ricci lunghissimi grazie a extension grigie personalizzate di Gold Class Hair, in quattro tonalità di grigio abbinate al colore naturale. Jennifer Lopez : chignon basso e spettinato, con ciocche libere attorno al viso e poca tensione su radici e cuoio capelluto.

: chignon basso e spettinato, con ciocche libere attorno al viso e poca tensione su radici e cuoio capelluto. Pamela Anderson: lob all’altezza delle clavicole, con scalature invisibili, onde rétro e finitura lucida.

Da dove partire per cambiare riga

Il punto di partenza resta la caratteristica del viso che si vuole mettere in evidenza. Chi vuole sottolineare zigomi e struttura ossea può osare con la riga laterale. Chi cerca equilibrio su un viso lungo o a diamante può orientarsi sulla riga centrale.

Domande frequenti Quale riga dei capelli sta meglio con il viso tondo? Il viso tondo non ama le mezze misure. Funzionano la riga centrale senza volume ai lati, la riga diagonale che spezza la rotondità oppure la riga laterale molto spostata. La riga laterale sta bene con il viso allungato? Sul viso allungato la riga laterale tende ad accentuare la lunghezza. Per questa forma del viso è consigliata la riga centrale, anche con frangetta, che arrotonda e accorcia visivamente il volto. Che riga fare con il viso quadrato? Il viso quadrato si abbina a una riga laterale appena accennata, accompagnata da una frangetta leggera. Questa combinazione addolcisce gli spigoli del volto. Come si capisce se il viso è a diamante e che riga scegliere? Il viso a diamante ha zigomi pronunciati, fronte e mascella strette e mento tendente all’appuntito, e viene spesso confuso con altre forme. La riga laterale va scelta solo per esaltare gli zigomi, altrimenti è preferibile la riga centrale. Bisogna tagliare i capelli per passare alla riga laterale? Per passare alla riga laterale non serve tagliare i capelli. Bastano un pettine a denti fini ed eventualmente uno spray volumizzante alle radici. Una scriminatura nuova e più marcata dà l’impressione di capelli più folti e sollevati alle radici.