Allerta meteo in Campania il 21 ottobre: arriva la perturbazione della DANA Adam che ha colpito la Spagna

di Redazione ZON

In sintesi. La Protezione Civile ha previsto un’allerta meteo per la Campania per l’arrivo, entro la mattinata di mercoledì 21 ottobre 2026, della perturbazione legata alla DANA Adam, che in Spagna ha causato 4 vittime e oltre duemila evacuati. In Campania sono attese raffiche di Scirocco fino a 60-70 km/h. Il livello di allerta per la provincia di Salerno non è noto.

I punti chiave La perturbazione legata alla DANA Adam raggiunge Campania, Triveneto, Calabria e Sicilia entro la mattinata di mercoledì 21 ottobre 2026.

La Protezione Civile ha previsto un’allerta meteo per la Campania, ma il livello di allerta e le zone coinvolte, provincia di Salerno compresa, non sono stati resi noti.

Sulle regioni tirreniche, Campania compresa, sono previste raffiche di Scirocco fino a 60-70 km/h, seguite da venti di Libeccio dopo il passaggio del fronte.

La DANA Adam ha causato in Spagna 4 vittime e oltre duemila evacuati tra Catalogna, Valencia e provincia di Alicante.

Secondo la rete meteorologica valenciana AVAMET, a Forna, in provincia di Alicante, sono caduti oltre 720 mm di pioggia in circa 48 ore.

Il sistema perturbato che in Spagna ha causato 4 vittime e oltre duemila evacuati si sposta verso l’Italia. La Protezione Civile ha previsto un’allerta meteo specifica anche per la Campania. Il passaggio sul Sud è atteso entro la mattinata di mercoledì 21 ottobre.

Il livello dell’allerta per la Campania non è stato reso noto nel materiale disponibile. Non sono note nemmeno le zone di allerta coinvolte, compresa la provincia di Salerno. Per questi dettagli occorre attendere il bollettino ufficiale della Protezione Civile della Regione Campania.

Cosa è previsto per Campania e regioni tirreniche

La perturbazione interessa l’Italia tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. Porta venti di Scirocco con raffiche fino a 60-70 km/h sulle regioni tirreniche, tra cui la Campania. Dopo il passaggio del fronte sono attesi venti di Libeccio.

I primi effetti riguardano il Nord-Ovest e la Liguria, dove i terreni sono già saturi per le piogge recenti. In Liguria l’allerta arancione è stata estesa anche al Levante. Tra Toscana e Lazio i temporali potranno scaricare oltre 100 mm di pioggia in circa due ore.

Entro la mattinata di mercoledì 21 ottobre la perturbazione raggiungerà Triveneto, Campania, Calabria e Sicilia. Per queste aree la Protezione Civile ha previsto un’allerta meteo dedicata. Le mareggiate con onde tra 3 e 5 metri sono previste tra il Levante ligure e la costa livornese.

Che cosa è successo in Spagna con la DANA Adam

All’origine del maltempo c’è una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), cioè una depressione isolata in quota nota anche come “goccia fredda”. In questa occasione è stata chiamata Adam. Ha richiamato umidità dal Mediterraneo occidentale e ha generato temporali fermi sulle stesse zone per ore.

Le aree più colpite sono state la Catalogna, Valencia e la provincia di Alicante. Il bilancio è di 4 vittime e oltre duemila persone evacuate. Diversi centri abitati sono finiti sott’acqua.

Secondo i dati della rete meteorologica valenciana AVAMET, gli accumuli di pioggia sono stati questi:

Località Pioggia caduta Periodo Forna (provincia di Alicante) oltre 720 mm circa 48 ore Pego (provincia di Alicante) quasi 700 mm non specificato

A Oliva, in provincia di Valencia, la piena del fiume Girona e l’esondazione di alcuni torrenti hanno allagato parte del centro abitato. Alcune centinaia di residenti sono stati soccorsi con gli elicotteri. Allagamenti si sono registrati anche a Ibiza e Formentera, nelle Isole Baleari.

Nella Francia meridionale il maltempo ha colpito i dipartimenti dell’Hérault e del Gard e la città di Marsiglia. Ci sono state interruzioni temporanee della circolazione stradale. Alcune scuole sono state chiuse per precauzione.

Cosa succede adesso in provincia di Salerno

Il quadro per la provincia di Salerno dipende dal bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, con livello di allerta, zone interessate e orari di validità. Eventuali ordinanze dei Comuni, come chiusure di scuole o parchi, non risultano al momento comunicate. ZON.it aggiornerà il pezzo alla pubblicazione degli avvisi ufficiali.

Domande frequenti C’è allerta meteo in Campania il 21 ottobre 2026? Sì, la Protezione Civile ha previsto un’allerta meteo per la Campania per l’arrivo della perturbazione legata alla DANA Adam entro la mattinata di mercoledì 21 ottobre 2026. Il livello dell’allerta per la Campania non è stato ancora reso noto. Che allerta c’è in provincia di Salerno per il maltempo? Il livello di allerta e le zone interessate in provincia di Salerno non sono ancora noti. I dettagli dipendono dal bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, che indica livello di allerta, zone e orari di validità. Alla pubblicazione del pezzo, il 21 ottobre 2026, non risultavano ordinanze comunali come chiusure di scuole o parchi. Quanto sarà forte il vento in Campania con la DANA Adam? Per le regioni tirreniche, Campania compresa, sono previsti venti di Scirocco con raffiche fino a 60-70 km/h tra il 20 e il 21 ottobre 2026. Dopo il passaggio del fronte sono attesi venti di Libeccio. Che cos’è la DANA Adam? La DANA Adam è una depressione isolata in quota, nota anche come “goccia fredda” (DANA sta per Depresión Aislada en Niveles Altos). Nell’ottobre 2026 ha richiamato umidità dal Mediterraneo occidentale e ha generato temporali fermi per ore sulle stesse zone della Spagna. Quante vittime ha causato la DANA Adam in Spagna? La DANA Adam ha causato in Spagna 4 vittime e oltre duemila evacuati. Le aree più colpite sono state la Catalogna, Valencia e la provincia di Alicante, dove a Forna sono caduti oltre 720 mm di pioggia in circa 48 ore secondo la rete AVAMET.