Allerta gialla in Campania il 22 ottobre 2026: possibili frane anche senza pioggia

di Redazione ZON

In sintesi. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la Campania, provincia di Salerno compresa, valida dalle ore 00 alle ore 16 di giovedì 22 ottobre 2026. Sono attese precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili cadute di massi e occasionali frane anche in assenza di pioggia.

I punti chiave La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato il 21 ottobre 2026 un’allerta meteo gialla valida su tutta la Campania, provincia di Salerno compresa.

L’allerta gialla in Campania è valida dalle ore 00 alle ore 16 di giovedì 22 ottobre 2026, salvo aggiornamenti.

Secondo il Centro Funzionale della Regione Campania, le precipitazioni del 22 ottobre 2026 tenderanno a esaurirsi in mattinata nelle Zone di allerta 1, 2 e 4.

Il Centro Funzionale della Regione Campania segnala ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale come rischio specifico nelle Zone di allerta 3, 5, 6, 7 e 8.

La Protezione Civile della Regione Campania avverte che cadute di massi e frane sono possibili anche senza pioggia, a causa della saturazione dei suoli e degli incendi boschivi.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di colore giallo valida su tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Salerno, dalle ore 00 alle ore 16 di giovedì 22 ottobre 2026.

L’allerta è stata diramata il 21 ottobre 2026 sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale sugli scenari meteorologici previsti. Secondo l’avviso, sono attese precipitazioni isolate che possono assumere carattere di rovescio o temporale.

Quali zone della Campania vedranno la pioggia esaurirsi prima

Secondo il Centro Funzionale della Regione Campania, le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nel corso della mattinata del 22 ottobre 2026 su tre zone di allerta. Sono la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Per le Zone 3, 5, 6, 7 e 8 l’avviso regionale non indica un orario di attenuazione dei fenomeni. Su queste stesse zone il Centro Funzionale segnala in particolare il rischio di ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale.

Zone di allerta Indicazione dell’avviso 1, 2, 4 Precipitazioni in esaurimento nella mattinata del 22 ottobre 3, 5, 6, 7, 8 Possibili ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale Tutta la Campania Allerta gialla dalle 00 alle 16 del 22 ottobre

Perché il rischio frane resta anche senza pioggia

Il Centro Funzionale della Regione Campania segnala possibili cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree con condizioni idrogeologiche fragili. Secondo l’avviso, questi fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di precipitazioni.

La Protezione Civile regionale attribuisce questo rischio a due cause: la saturazione dei suoli e gli incendi boschivi che hanno colpito il territorio campano.

Cosa può succedere su strade e corsi d’acqua

L’avviso della Protezione Civile della Regione Campania descrive un rischio idrogeologico localizzato. Gli scenari indicati sono lo scorrimento superficiale delle acque sulle strade, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e l’allagamento delle aree depresse.

Secondo il Centro Funzionale, sono possibili anche innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree vicine.

Cosa resta da sapere per Salerno e provincia

Il testo dell’avviso regionale disponibile non contiene indicazioni di comportamento per i cittadini. Non è stato reso noto, al momento, se i Comuni della provincia di Salerno abbiano adottato ordinanze come la chiusura di scuole, parchi o cimiteri per la giornata del 22 ottobre 2026.

L’allerta gialla scade alle ore 16 del 22 ottobre 2026, salvo eventuali aggiornamenti della Protezione Civile della Regione Campania.

Domande frequenti Fino a che ora dura l’allerta gialla in Campania il 22 ottobre 2026? L’allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania è valida dalle ore 00 alle ore 16 di giovedì 22 ottobre 2026. La scadenza delle ore 16 vale salvo eventuali aggiornamenti della Protezione Civile regionale. L’allerta gialla del 22 ottobre 2026 riguarda anche Salerno? Sì. L’allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Campania per il 22 ottobre 2026 è valida su tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Salerno. Perché in Campania ci possono essere frane anche senza pioggia? Secondo la Protezione Civile della Regione Campania, cadute di massi e occasionali fenomeni franosi sono possibili anche in assenza di precipitazioni nelle aree con condizioni idrogeologiche fragili. Le cause indicate sono due: la saturazione dei suoli e gli incendi boschivi che hanno colpito il territorio campano. In quali zone della Campania la pioggia finisce prima il 22 ottobre 2026? Secondo il Centro Funzionale della Regione Campania, le precipitazioni del 22 ottobre 2026 tenderanno a esaurirsi in mattinata nella Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), nella Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e nella Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Per le Zone 3, 5, 6, 7 e 8 l’avviso non indica un orario di attenuazione. Le scuole di Salerno sono chiuse per l’allerta meteo del 22 ottobre 2026? Alla pubblicazione dell’articolo non era stato reso noto se i Comuni della provincia di Salerno avessero adottato ordinanze di chiusura di scuole, parchi o cimiteri per il 22 ottobre 2026. L’avviso della Protezione Civile della Regione Campania non contiene indicazioni di comportamento per i cittadini.