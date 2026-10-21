Scuole chiuse a Salerno il 21 ottobre 2026 per l’allerta meteo: gli altri comuni campani

di Redazione ZON

In sintesi. Il 21 ottobre 2026 le scuole di Salerno restano chiuse per l’allerta meteo arancione per pioggia diramata dalla Protezione Civile. L’ordinanza del sindaco Vincenzo De Luca chiude anche asili comunali, cimitero, parchi e giardini. Chiusure analoghe riguardano altre zone della provincia di Salerno e comuni campani come Benevento, Pozzuoli, Torre Annunziata e Giugliano in Campania.

I punti chiave Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha chiuso per il 21 ottobre 2026 scuole, asili comunali, cimitero, parchi e giardini cittadini.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per pioggia valida per il 21 ottobre 2026.

In provincia di Salerno le chiusure delle scuole interessano anche la Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, l’Agro nocerino-sarnese e la Costiera.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha chiuso le scuole per il 21 ottobre 2026, come altri sindaci dell’area flegrea, del Vesuviano, del Giuglianese e di sette comuni delle isole.

Il sindaco di Casamicciola Terme ha sospeso per il 21 ottobre 2026 anche i cantieri pubblici e privati e ha interdetto strade come via Nizzola e via Selva Pera.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha disposto per il 21 ottobre 2026 la chiusura delle scuole, degli asili comunali, del cimitero, dei parchi e dei giardini cittadini. Il motivo è l’allerta meteo arancione per pioggia diramata dalla Protezione Civile.

Il capoluogo non è l’unico comune ad aver firmato un’ordinanza. Altri sindaci campani hanno adottato provvedimenti analoghi per la stessa giornata, nel Sannio, nel Napoletano e sulle isole del golfo.

Cosa resta chiuso a Salerno e in provincia

A Salerno l’ordinanza riguarda scuole, asili comunali, cimitero, parchi e giardini. Le chiusure delle scuole interessano anche altre zone della provincia: la Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, l’Agro nocerino-sarnese e la Costiera. L’elenco completo dei singoli comuni salernitani non era ancora disponibile al momento della pubblicazione.

Gli altri comuni campani con le scuole chiuse il 21 ottobre

Questi sono i comuni campani, fuori dalla provincia di Salerno, che hanno disposto la chiusura per il 21 ottobre 2026. Per ognuno sono indicati chi ha firmato l’ordinanza e cosa resta chiuso.

Comune Chi ha firmato Chiusure Benevento Il sindaco Clemente Mastella Scuole Sette comuni delle due isole I rispettivi sindaci Scuole e alcune strutture pubbliche Pozzuoli Il sindaco Ordinanza di chiusura Bacoli Il sindaco Ordinanza di chiusura Torre Annunziata Gianfranco Tomao, per la commissione straordinaria Scuole, cimitero, parchi pubblici Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano Le rispettive amministrazioni Scuole, parchi, cimiteri Giugliano in Campania Il sindaco Diego D’Alterio Chiusure analoghe Melito Il sindaco Dominique Pellecchia Chiusure analoghe Mugnano Il sindaco Pierluigi Schiatarella Chiusure analoghe Villaricca Il sindaco Francesco Gaudieri Chiusure analoghe

Le misure più estese sono a Casamicciola Terme

A Casamicciola Terme il sindaco ha chiuso anche il cimitero, il campo sportivo, i parchi, i giardini pubblici e le aree marine esposte. L’ordinanza sospende inoltre per il 21 ottobre 2026 le attività nei cantieri pubblici e privati.

A Casamicciola Terme sono interdette anche alcune strade esposte al rischio idrogeologico. Tra queste ci sono via Nizzola, via Selva Pera, la seconda traversa Santa Barbara e via Campomanno.

Cosa resta da sapere sull’allerta

Gli orari di inizio e di fine dell’allerta arancione non sono stati resi noti nel materiale disponibile. Non è noto nemmeno se altri comuni della provincia di Salerno firmeranno ordinanze nelle prossime ore. L’elenco dei comuni con le scuole chiuse resta in aggiornamento.

Domande frequenti Le scuole sono chiuse a Salerno il 21 ottobre 2026? Sì, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura delle scuole per il 21 ottobre 2026. Il motivo è l’allerta meteo arancione per pioggia diramata dalla Protezione Civile. Cosa resta chiuso a Salerno per l’allerta meteo del 21 ottobre 2026? L’ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca chiude per il 21 ottobre 2026 le scuole, gli asili comunali, il cimitero, i parchi e i giardini cittadini. Il provvedimento è legato all’allerta meteo arancione per pioggia. Quali altri comuni della Campania hanno chiuso le scuole il 21 ottobre 2026? Per il 21 ottobre 2026 hanno firmato ordinanze di chiusura, tra gli altri, Benevento, Pozzuoli, Bacoli, Torre Annunziata, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. Hanno firmato provvedimenti anche Giugliano in Campania, Melito, Mugnano, Villaricca e sette comuni delle isole del golfo di Napoli. In quali zone della provincia di Salerno sono chiuse le scuole il 21 ottobre 2026? Oltre alla città di Salerno, le chiusure delle scuole del 21 ottobre 2026 interessano la Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, l’Agro nocerino-sarnese e la Costiera. L’elenco completo dei singoli comuni salernitani non era ancora disponibile al momento della pubblicazione. Quali strade sono chiuse a Casamicciola Terme per l’allerta meteo? Il 21 ottobre 2026 a Casamicciola Terme sono interdette alcune strade esposte al rischio idrogeologico, tra cui via Nizzola, via Selva Pera, la seconda traversa Santa Barbara e via Campomanno. L’ordinanza del sindaco sospende anche le attività nei cantieri pubblici e privati.