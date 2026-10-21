Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026: Omer e lo strozzino Tayfun, Nebahat blocca il divorzio
In sintesi. Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) va in onda su Canale 5 dal 26 al 30 ottobre 2026, alle 16:10 circa e anche sabato alle 14:30. Giovedì 29 ottobre Doruk scopre che Omer lavora per lo strozzino Tayfun e Nebahat blocca in tribunale il divorzio da Akif. Lo stesso giorno Resul fa rubare il laptop di Kaan.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 21/10/2026 alle 10:39
Aggiornamento. Secondo le anticipazioni giornaliere pubblicate da Tvserial.it, giovedì 29 ottobre 2026 vanno in onda la scoperta di Doruk sul legame tra Omer e Tayfun, il furto nella villa di Akif e l’udienza in cui Nebahat dichiara di non voler divorziare. Venerdì 30 ottobre Nebahat attua la sua strategia per ritardare la procedura. Dal 26 ottobre, riporta la stessa fonte, Akif prova a comprare le quote societarie di Resul. Resul intuisce le sue intenzioni e, su consiglio di Nebahat, incarica Murat di raccogliere prove contro di lui. Tvserial.it indica inoltre che la soap va in onda anche il sabato alle 14:30, oltre che dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa.
I punti chiave
- Tutto per la mia famiglia, titolo originale Kardeşlerim, va in onda su Canale 5 ogni giorno intorno alle 16:10 e giovedì 29 ottobre 2026 anche in prima serata.
- Omer lavora per lo strozzino Tayfun, si rifiuta di picchiare un debitore e lascia il lavoro; Doruk gli presta il denaro per saldare il debito.
- Nebahat dichiara al giudice di non voler divorziare da Akif per allungare il procedimento, dopo aver sentito che Akif vuole chiedere a Suzan di sposarlo.
- Suzan accetta la proposta di matrimonio di Akif, ma il giorno dopo scopre che Akif non ha divorziato e gli restituisce l’anello.
- Resul organizza un furto nella villa di Akif e fa copiare su una chiavetta USB il laptop di Kaan, che contiene il video della morte di Veli.
Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 Tutto per la mia famiglia intreccia tre storie: Omer nelle mani di uno strozzino, il divorzio conteso tra Akif e Nebahat e il furto dei segreti di Akif.
Quando va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5
Tutto per la mia famiglia, titolo originale Kardeşlerim, è una serie turca trasmessa da Canale 5. Gli episodi vanno in onda ogni giorno intorno alle 16:10. La serie torna anche il giovedì sera in prima serata, quindi giovedì 29 ottobre 2026.
|Fascia
|Giorni
|Orario
|Daytime
|Tutti i giorni
|16:10 circa
|Prima serata
|Giovedì
|Non comunicato
Le anticipazioni non indicano quali vicende andranno in onda in un giorno preciso, né quali scene sono riservate alla prima serata del giovedì.
Omer lavora per lo strozzino Tayfun e Doruk lo scopre
Doruk segue Omer fino al lavoro e scopre che il ragazzo collabora con Tayfun, uno strozzino pericoloso. Omer lo fa per proteggere la sua famiglia. Anche Sengül, zia di Omer, viene a sapere da Enver che il nipote lavora per uno strozzino e decide di chiedergli spiegazioni.
Tayfun ordina a Omer di picchiare un debitore durante una riscossione. Omer si rifiuta e lascia il lavoro. Il giorno seguente uno degli uomini di Tayfun si presenta a casa di Omer per intimidirlo. Doruk presta a Omer il denaro per saldare il debito.
Doruk accompagna Omer all’incontro con Tayfun per chiudere i conti. Davanti ai due ragazzi, un uomo dello strozzino aggredisce ferocemente un debitore. Doruk, sconvolto, chiama subito la polizia.
Alcune anticipazioni diffuse sulla stessa settimana annunciano anche che Asiye rischierà la vita per colpa di Omer. Nel materiale disponibile non ci sono dettagli su come accadrà.
Nebahat blocca il divorzio da Akif in tribunale
Akif va in tribunale per divorziare da Nebahat. Fuori dall’aula confida al telefono a Harika di voler chiedere a Suzan di sposarlo la sera stessa. Nebahat ascolta la telefonata e davanti al giudice dichiara di non voler divorziare per amore del marito. Il suo vero obiettivo è allungare il procedimento.
Akif fa credere a Suzan di aver già divorziato da Nebahat e le chiede di sposarlo durante una cena romantica. Suzan accetta. Il giorno dopo scopre l’inganno e restituisce ad Akif l’anello di fidanzamento.
Resul organizza un furto nella villa di Akif per impossessarsi dei suoi dispositivi elettronici. Tra gli oggetti rubati c’è il laptop di Kaan, che contiene il video della morte di Veli. Resul ingaggia poi un hacker per copiare su una chiavetta USB tutti i dati del portatile.
Sengül, Harika e Asiye: le altre storie della settimana
Sengül organizza una cena per Orhan per riconquistarlo e Orhan accetta, senza entusiasmo. A scuola Harika esce con Emir per provocare Ogulcan e chiudere con il passato. Asiye va a studiare matematica da Doruk, ma l’arrivo di Nebahat la costringe a nascondersi in giardino.
Domande frequenti
A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5?
Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 ogni giorno intorno alle 16:10. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 la serie turca è trasmessa anche in prima serata giovedì 29 ottobre, con orario non comunicato.
Cosa succede a Omer in Tutto per la mia famiglia dal 26 al 30 ottobre?
Nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026 Omer lavora per lo strozzino Tayfun per proteggere la famiglia, poi si rifiuta di picchiare un debitore e lascia il lavoro. Doruk gli presta il denaro per saldare il debito e, dopo aver assistito all’aggressione di un debitore da parte di un uomo di Tayfun, chiama la polizia.
Akif e Nebahat divorziano in Tutto per la mia famiglia?
No, nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026 Nebahat blocca il divorzio: davanti al giudice dichiara di non voler divorziare da Akif per amore. Il vero obiettivo di Nebahat è allungare il procedimento, dopo aver sentito che Akif vuole chiedere a Suzan di sposarlo.
Chi ruba il laptop di Kaan in Tutto per la mia famiglia?
Il furto del laptop di Kaan è organizzato da Resul nella villa di Akif, nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026. Il portatile contiene il video della morte di Veli, e Resul ingaggia un hacker per copiarne tutti i dati su una chiavetta USB.
Qual è il titolo originale di Tutto per la mia famiglia?
Il titolo originale della serie turca Tutto per la mia famiglia è Kardeşlerim. In Italia la serie è trasmessa da Canale 5.
Immagine di repertorio
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