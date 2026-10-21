Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026: Omer e lo strozzino Tayfun, Nebahat blocca il divorzio

Aggiornamento del 21/10/2026 alle 10:39

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni giornaliere pubblicate da Tvserial.it, giovedì 29 ottobre 2026 vanno in onda la scoperta di Doruk sul legame tra Omer e Tayfun, il furto nella villa di Akif e l’udienza in cui Nebahat dichiara di non voler divorziare. Venerdì 30 ottobre Nebahat attua la sua strategia per ritardare la procedura. Dal 26 ottobre, riporta la stessa fonte, Akif prova a comprare le quote societarie di Resul. Resul intuisce le sue intenzioni e, su consiglio di Nebahat, incarica Murat di raccogliere prove contro di lui. Tvserial.it indica inoltre che la soap va in onda anche il sabato alle 14:30, oltre che dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa.