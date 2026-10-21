La Promessa, anticipazioni dal 26 ottobre al 1 novembre 2026: Curro e Ángela tornano, Manuel contro Leocadia

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di La Promessa in onda su Rete 4 dal 26 ottobre al 1 novembre 2026, intorno alle 19:45, Curro e Ángela tornano al palazzo per vivere la loro relazione. Manuel accusa Leocadia di essere una truffatrice. María prova il discorso per annunciare a Carlo la gravidanza, senza sapere che Carlo la sta ascoltando.

I punti chiave La Promessa va in onda in prima visione su Rete 4 dal lunedì alla domenica intorno alle 19:45.

Tutti gli episodi di La Promessa sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity.

Nella puntata di La Promessa del 26 ottobre 2026 Curro e Ángela rientrano a La Promessa per rivendicare il diritto alla felicità.

Nella puntata di La Promessa del 27 ottobre 2026 Manuel definisce Leocadia un’imbrogliona e una truffatrice.

Nella puntata di La Promessa del 29 ottobre 2026 Carlo ascolta di nascosto María mentre prova con Pia il discorso per annunciargli di essere incinta.

Attenzione: spoiler. La Promessa, la soap spagnola in costume di Rete 4, va in onda in prima visione dal 26 ottobre al 1 novembre 2026. Al centro della settimana ci sono il ritorno di Curro e Ángela al palazzo, lo scontro tra Manuel e Leocadia e la gravidanza di María.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4

Le puntate inedite di La Promessa vanno in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica intorno alle 19:45. Tutti gli episodi sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity.

Appuntamento Giorni Orario indicativo Prima visione Lunedì-domenica 19:45 circa Replica Lunedì-sabato 7:00 circa Replica Domenica 7:15 circa

Le indicazioni sulle repliche mattutine di La Promessa non sono univoche. Un’altra indicazione parla di due episodi consecutivi trasmessi da Rete 4 a partire dalle 7:30 circa. Tutti gli orari possono variare di qualche minuto in base al palinsesto.

Lunedì 26 ottobre Curro e Ángela tornano a La Promessa

Nella puntata di La Promessa del 26 ottobre 2026 il sacerdote Samuel spinge María a dare una possibilità a Carlo come padre del bambino che aspetta. Pia è ancora scossa dal colpo di pistola sparato da Curro. Alonso supplica Manuel di non trascinarlo nella guerra contro Leocadia.

Sempre il 26 ottobre 2026 Enora e Toño ricevono una lettera da un’importante azienda interessata al loro motore. Margarita respinge la tregua proposta da Leocadia. In chiusura Curro e Ángela rientrano a La Promessa per rivendicare il diritto alla felicità.

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre Manuel attacca Leocadia

Il 27 ottobre 2026 Curro e Ángela comunicano ad Alonso e Leocadia di voler continuare la loro relazione. Il Marchese Alonso chiede a Curro di restare valletto, almeno per il momento. Carlo chiarisce a María di essere tornato solo per lavorare. Manuel definisce Leocadia un’imbrogliona e una truffatrice.

Nella stessa puntata del 27 ottobre 2026 Petra affida a Jacobo la vendita del gioiello ricevuto dalla Marchesa. La puntata di mercoledì 28 ottobre 2026 trasmette la seconda parte dell’episodio del giorno precedente.

Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre Carlo ascolta il segreto di María

Il 29 ottobre 2026 Manuel rivela a Leocadia di sapere che è stata lei a orchestrare l’acquisto dell’impresa di don Luis da parte del Duca. Lorenzo pretende da Alonso che Curro lasci La Promessa. Jacobo consegna a Petra il ricavato della vendita del gioiello.

Il finale della puntata di La Promessa del 29 ottobre 2026 riguarda María. La ragazza prova con Pia il discorso per annunciare a Carlo di essere incinta, senza sapere che lui la sta ascoltando. Venerdì 30 ottobre 2026 va in onda la seconda parte dello stesso episodio.

Sabato 31 ottobre Martina si confida con Curro

Il 31 ottobre 2026 Martina rivela a Curro di aver baciato un altro uomo. Curro la invita a parlarne con Jacobo. Petra offre a Samuel il denaro del gioiello per salvare il rifugio. Carlo annulla in modo secco una passeggiata con María. Curro chiede scusa a Pia per averle sparato e i due si riconciliano.

Cosa si sa della puntata di domenica 1 novembre

Le anticipazioni della puntata di La Promessa di domenica 1 novembre 2026 non sono ancora state diffuse. La trama verrà aggiornata appena sarà resa nota.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? Le puntate inedite di La Promessa vanno in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica intorno alle 19:45. L’orario può variare di qualche minuto in base al palinsesto. Dove vedere La Promessa in streaming? Tutti gli episodi di La Promessa sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset. A che ora sono le repliche di La Promessa la mattina? Le repliche di La Promessa su Rete 4 sono indicate intorno alle 7:00 dal lunedì al sabato e intorno alle 7:15 la domenica. Un’altra indicazione parla di due episodi consecutivi a partire dalle 7:30 circa, quindi l’orario delle repliche non è univoco. Cosa succede a La Promessa dal 26 ottobre al 1 novembre 2026? Nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 di La Promessa Curro e Ángela tornano al palazzo e annunciano di voler continuare la loro relazione. Manuel accusa Leocadia di aver orchestrato l’acquisto dell’impresa di don Luis da parte del Duca. María è incinta e Carlo la sente mentre prova il discorso per dirglielo. C’è la trama della puntata di La Promessa del 1 novembre 2026? Le anticipazioni della puntata di La Promessa di domenica 1 novembre 2026 non sono ancora state diffuse. La trama verrà aggiornata appena sarà resa nota.