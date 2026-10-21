Forbidden Fruit, anticipazioni dal 26 al 31 ottobre 2026: l’incendio della villa e il risveglio di Yildiz dopo cinque anni

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 26 al 31 ottobre 2026, Yildiz lascia il marito Çagatay dopo le sue bugie. Giovedì 29 ottobre Cansu dà fuoco alla villa mentre Yildiz e Çagatay sono chiusi in camera. Venerdì 30 ottobre Yildiz si risveglia in ospedale dopo cinque anni di coma.

I punti chiave Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 alle 14:10 circa e sabato 31 ottobre 2026 alle 15:30.

Lunedì 26 ottobre 2026 Yildiz lascia la villa del marito Çagatay e si trasferisce in hotel con il figlio Halit Can.

Giovedì 29 ottobre 2026 Cansu dà fuoco alla villa mentre Yildiz e Çagatay sono chiusi a chiave in camera da letto per il piano di riconciliazione di Sahika.

Venerdì 30 ottobre 2026 Yildiz si risveglia in ospedale dopo cinque anni di coma e scopre che Çagatay ha sposato Cansu e ha ottenuto l’affidamento di Halit Can.

Sabato 31 ottobre 2026 Ender è sposata con Sedai, guida l’azienda ed è la migliore amica di Cansu.

Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5, mette Yildiz in fuga dal marito Çagatay. Ender diventa protagonista di nuove manovre e il sabato porta un cambio di scenario radicale.

Quando va in onda Forbidden Fruit su Canale 5

Forbidden Fruit occupa su Canale 5 lo spazio del daytime che era di Tradimento. Le puntate sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset, previa registrazione di un account.

Giorni Orario su Canale 5 Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 14:10 circa Sabato 31 ottobre 2026 15:30

Da lunedì a mercoledì Yildiz lascia Çagatay e scopre il ruolo di Ender

Lunedì 26 ottobre 2026. Ferita dalle bugie di Çagatay, Yildiz lascia la villa e si trasferisce in hotel con il figlio Halit Can. La madre Asuman insiste perché torni a casa, ma Yildiz non cede. Çagatay si sfoga con la madre Feride e con l’amica Güler: si dice pentito e pronto a salvare il matrimonio.

Martedì 27 ottobre 2026. Hasan Ali raggiunge Yildiz in hotel e le racconta di aver cacciato Cansu. Yildiz accetta di stabilirsi per qualche tempo da Hasan Ali, dove però deve sopportare Sahika. Cansu chiede aiuto prima a Emir e poi a Ender, che la respingono entrambi. Cansu se ne va promettendo vendetta a tutti.

Nella stessa puntata del 27 ottobre Sahika convince Hasan Ali a portarla a cena fuori. L’obiettivo di Sahika è lasciare Yildiz e Çagatay da soli in casa per spingerli a fare pace.

Mercoledì 28 ottobre 2026. Ömer, cacciato da Adana dal padre, trova ospitalità da Hasan Ali. Yildiz affronta Cansu nella stanza d’albergo e scopre che Ender e Sahika potrebbero averla pagata per separarla da Çagatay. Ender, che si sente messa in secondo piano da Sahika, compra un pezzo d’antiquariato di valore e lo porta in regalo a Hasan Ali in ufficio.

Giovedì il piano di Sahika, poi il grande salto di cinque anni

Giovedì 29 ottobre 2026. Sahika organizza la serata perfetta per la riconciliazione: allontana tutti da casa, chiude a chiave Yildiz e Çagatay in camera da letto ed esce a cena con Hasan Ali. Mentre i due coniugi sono bloccati in camera, Cansu dà fuoco alla villa.

Venerdì 30 ottobre 2026. Yildiz si sveglia in ospedale dopo cinque anni di coma. Çagatay le rivela di essersi risposato con Cansu e di aver ottenuto l’affidamento di Halit Can. Asuman, Caner ed Emir aiutano Yildiz a ricostruire gli anni perduti. Hasan Ali vende kebab da un furgoncino insieme a Ömer.

Sabato 31 ottobre 2026. Sahika e Zehra cantano in coppia e Hayati fa loro da manager. Ender è sposata con Sedai, alla guida dell’azienda, ed è la migliore amica di Cansu. Cansu, che all’insaputa di Çagatay maltratta Feride, scopre il risveglio di Yildiz e si infuria.

Nella puntata del 31 ottobre Ender promette a Cansu l’aiuto degli uomini del marito Sedai. Ender scopre poi che Sahika canta in un nuovo locale e, con Sedai, studia come sabotarla anche nel lavoro.

Per Yildiz il risveglio è amaro: Halit Can non la riconosce e chiama «mamma» Cansu. Yildiz trova conforto nella madre Asuman e nelle amiche Sahika e Zehra, che le portano fiori in ospedale.

Cosa resta da capire dopo il 31 ottobre

Le anticipazioni non dicono come Yildiz e Çagatay escano dall’incendio né come Yildiz proverà a riavvicinarsi al figlio. Le risposte arriveranno con le puntate successive in onda su Canale 5.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5? Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 circa. Sabato 31 ottobre 2026 la soap turca va in onda alle 15:30. Dove vedere Forbidden Fruit in streaming? Le puntate di Forbidden Fruit sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset. Per vederle serve registrare un account. Chi dà fuoco alla villa in Forbidden Fruit? Nella puntata di Forbidden Fruit di giovedì 29 ottobre 2026 è Cansu a dare fuoco alla villa. Nel momento dell’incendio Yildiz e Çagatay sono chiusi a chiave in camera da letto, dove li ha lasciati Sahika per farli riconciliare. Quanto tempo resta in coma Yildiz in Forbidden Fruit? In Forbidden Fruit Yildiz resta in coma per cinque anni dopo l’incendio della villa. Si risveglia in ospedale nella puntata di venerdì 30 ottobre 2026, in onda su Canale 5. Con chi si risposa Çagatay in Forbidden Fruit? Nella puntata di Forbidden Fruit di venerdì 30 ottobre 2026 Çagatay rivela a Yildiz di essersi risposato con Cansu. Çagatay ha anche ottenuto l’affidamento del figlio Halit Can, che chiama «mamma» Cansu.