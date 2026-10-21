Beautiful, anticipazioni dal 26 al 31 ottobre 2026: Carter guida la Forrester Creations, Ridge e Brooke in crisi

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 26 al 31 ottobre 2026, dopo la scalata di Carter e Hope, Carter diventa il nuovo capo della Forrester Creations. Zende accusa Carter di aver sottratto l’azienda ai Forrester. Ridge chiede a Brooke di allontanare Hope da casa e, davanti al rifiuto di Brooke, si rifugia da Steffy e Taylor.

I punti chiave Lunedì 26 ottobre 2026 Hope comunica a Zende che Carter è il nuovo capo della Forrester Creations.

Zende accusa Carter di aver sottratto l’azienda alla famiglia Forrester e considera la scalata un tradimento.

Mercoledì 28 ottobre 2026 Ridge chiede a Brooke di allontanare Hope da casa; giovedì 29 ottobre Brooke rifiuta.

Venerdì 30 ottobre 2026 Ridge trova conforto a casa di Steffy, dove Taylor accusa Hope e Brooke.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 Beautiful racconta le conseguenze della presa di potere di Carter e Hope alla Forrester Creations. Lo scontro mette in crisi il matrimonio tra Ridge e Brooke.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, alle 13:40 circa, in prima visione assoluta. Gli episodi della soap statunitense sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Beautiful è stata creata da William J. Bell e Lee Philips Bell e va in onda negli Stati Uniti sulla rete CBS dal 23 marzo 1987.

Zende accusa Carter di aver rubato l’azienda di famiglia

Lunedì 26 ottobre 2026 Hope comunica a Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations. Zende sostiene che l’azienda debba restare ai Forrester e accusa Carter di avergliela sottratta. Hope e Carter rispondono di aver agito in seguito alle scelte di Ridge.

Martedì 27 ottobre 2026 Zende continua a considerare la scalata di Carter un tradimento verso la famiglia Forrester. Hope e Carter ribadiscono di aver reagito alle ingiustizie subite all’interno della Forrester Creations.

Remy e la foto di Electra preoccupano Will

Lunedì 26 ottobre 2026 Remy porta una pizza a Electra in ufficio, ma Will lo invita a riprendere le consegne. Electra spiega a Remy che il lavoro nella moda è un’opportunità importante per lei. Remy se ne va alterato e, da solo, apre una foto di Electra in un programma di ritocco fotografico. Will, sempre più sospettoso, si interroga sulla presenza di Remy a Los Angeles.

Ridge pretende che Brooke allontani Hope da casa

Mercoledì 28 ottobre 2026 Ridge e Brooke si scontrano duramente. Ridge definisce Hope una manipolatrice che avrebbe corrotto Carter. Brooke, pur non approvando i metodi della figlia, ricorda gli anni di emarginazione dei Logan in azienda e cita la formula Belief e la linea Bedroom. Ridge insulta pesantemente Hope e chiede a Brooke di allontanarla da casa.

Giovedì 29 ottobre 2026 Brooke rifiuta di cacciare Hope e lo scontro con Ridge si inasprisce. Brooke accusa Ridge di non riconoscere le responsabilità della famiglia Forrester. Le accuse reciproche mettono a dura prova il matrimonio.

Ridge si rifugia da Steffy e Taylor

Venerdì 30 ottobre 2026 Katie fatica a credere che Carter, considerato da sempre leale, abbia preso l’azienda con l’inganno. Brooke spiega che Carter e Hope hanno reagito alle decisioni di Steffy, in particolare alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento. Ridge, intanto, trova conforto a casa di Steffy, dove Taylor accusa Hope e Brooke. Davanti al rifiuto di Brooke, Ridge ha deciso di andarsene.

Sabato 31 ottobre 2026 il nuovo assetto della Forrester Creations continua a dividere. Katie resta sconvolta dal comportamento di Carter. Ridge rimane accanto a Steffy e Taylor, mentre Brooke non intende abbandonare Hope nel momento più difficile.

Giorno Al centro della puntata Lunedì 26 ottobre Zende contro Carter, Remy ed Electra Martedì 27 ottobre Zende parla di tradimento, sospetti di Will Mercoledì 28 ottobre Scontro tra Ridge e Brooke Giovedì 29 ottobre Brooke non caccia Hope Venerdì 30 ottobre Katie incredula, Ridge da Steffy Sabato 31 ottobre Frattura tra Ridge e Brooke

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, alle 13:40 circa, in prima visione assoluta. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 sono previste sei puntate. Dove vedere Beautiful in streaming? Gli episodi di Beautiful sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La soap statunitense va in onda in televisione su Canale 5 dal lunedì al sabato. Chi diventa il capo della Forrester Creations in Beautiful? Nelle puntate di Beautiful dal 26 al 31 ottobre 2026 Carter diventa il nuovo capo della Forrester Creations dopo la scalata condotta con Hope. Zende accusa Carter di aver sottratto l’azienda alla famiglia Forrester. Perché Ridge e Brooke litigano in Beautiful? Nelle puntate di Beautiful del 28 e 29 ottobre 2026 Ridge definisce Hope una manipolatrice che avrebbe corrotto Carter e chiede a Brooke di allontanarla da casa. Brooke rifiuta e accusa Ridge di non riconoscere le responsabilità della famiglia Forrester. Ridge lascia Brooke nelle anticipazioni di Beautiful? Nella puntata di Beautiful di venerdì 30 ottobre 2026, davanti al rifiuto di Brooke di cacciare Hope, Ridge decide di andarsene e trova conforto a casa di Steffy. Sabato 31 ottobre 2026 Ridge rimane accanto a Steffy e Taylor, mentre Brooke resta accanto a Hope.