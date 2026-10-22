Raccolta rifiuti a rischio nel Salernitano per i blocchi dei tir: stop in due comuni, servizi ridotti in altri tr

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 22 ottobre 2026 San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, sono senza raccolta dei rifiuti a causa dei blocchi stradali degli autotrasportatori contro il caro carburanti. Lo comunica la Nappi Sud S.r.l., che gestisce il servizio nei due comuni. A Salerno, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni alcuni servizi sono sospesi o ridotti.

I punti chiave Dal 22 ottobre 2026 la raccolta dei rifiuti, porta a porta e stradale, è sospesa a San Cipriano Picentino e a Olevano sul Tusciano fino alla rimozione dei blocchi degli autotrasportatori.

Il Comune di Salerno ha chiuso i centri comunali di raccolta di Arechi e Fratte fino a lunedì 26 ottobre 2026.

A Nocera Inferiore è sospesa la raccolta della frazione secca e di carta e cartone, mentre a Cava de’ Tirreni sono fermi lo spazzamento meccanizzato, la raccolta del vetro e l’isola ecologica.

EcoAmbiente Salerno ha istituito un tavolo tecnico permanente per il rischio che gli impianti raggiungano i limiti autorizzati di stoccaggio.

Il presidente dell’Anci Campania, Francesco Morra, ha scritto ai Prefetti delle cinque province campane chiedendo priorità nei rifornimenti per i mezzi dei servizi essenziali.

Da giovedì 22 ottobre San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano restano senza raccolta dei rifiuti. Il motivo sono i blocchi stradali degli autotrasportatori che protestano contro il caro carburanti.

Secondo la Nappi Sud S.r.l., che gestisce il servizio nei due comuni, i mezzi non riescono a raggiungere gli impianti di destinazione finale per scaricare. La società segnala anche la difficoltà di rifornirsi di carburante e il progressivo riempimento delle piattaforme disponibili.

Quali comuni del Salernitano hanno sospeso i servizi

Le misure adottate finora riguardano cinque comuni della provincia di Salerno. Il quadro, secondo quanto comunicato da gestori e amministrazioni, è il seguente.

Comune Servizi sospesi o chiusi Durata San Cipriano Picentino Tutta la raccolta, porta a porta e stradale Dal 22 ottobre, fino alla rimozione dei blocchi Olevano sul Tusciano Tutta la raccolta, porta a porta e stradale Dal 22 ottobre, fino alla rimozione dei blocchi Salerno Centri comunali di raccolta di Arechi e Fratte Chiusi fino a lunedì 26 ottobre Nocera Inferiore Raccolta della frazione secca e di carta e cartone Non comunicata Cava de’ Tirreni Spazzamento meccanizzato, raccolta del vetro, isola ecologica Non comunicata

Cosa devono fare i cittadini nei comuni senza raccolta

A San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano la Nappi Sud chiede di non esporre alcun rifiuto già dalla sera del 21 ottobre. Organico, plastica, carta, vetro e indifferenziato vanno trattenuti in casa o nelle pertinenze private, per evitare accumuli in strada e rischi igienico-sanitari.

A Salerno resta confermato il Centro di raccolta mobile di sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 12.30, in piazza Gian Camillo Gloriosi. Secondo Salerno Pulita, lì si potranno conferire diverse tipologie di materiali e ritirare gratis il kit per la differenziata.

Perché gli impianti rischiano di saturarsi

EcoAmbiente Salerno, società in house dell’Ente d’Ambito Territoriale, ha istituito un tavolo tecnico permanente per monitorare ogni giorno gli effetti della protesta. Il timore principale è che gli impianti raggiungano i limiti autorizzati di stoccaggio, con danni all’intero ciclo dei rifiuti.

«L’impegno straordinario messo in campo da EcoAmbiente Salerno e dai Comuni sta consentendo, al momento, di fronteggiare l’emergenza. Tuttavia, questa capacità di risposta non può essere considerata illimitata»

Così il presidente di EcoAmbiente Salerno, Nicola Ciancio, che chiede provvedimenti urgenti alle autorità competenti.

Il presidente dell’Anci Campania, Francesco Morra, ha scritto ai Prefetti delle cinque province campane. Secondo Morra i blocchi colpiscono anche mense scolastiche, trasporto di studenti e persone fragili, assistenza domiciliare, Polizia locale e Protezione civile. L’Anci propone tavoli di coordinamento nelle Prefetture e priorità nei rifornimenti per i mezzi dei servizi essenziali.

La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, con i segretari Erasmo Venosi e Antonio Capezzuto, chiede misure immediate contro possibili emergenze igienico-sanitarie e si dice disponibile a collaborare con le istituzioni.

Quando riprende la raccolta dei rifiuti

Per San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano non c’è una data: il servizio riprenderà solo quando i blocchi saranno rimossi. Non è stato reso noto quanto durerà la protesta degli autotrasportatori né se altri comuni salernitani adotteranno sospensioni.

Domande frequenti Perché la raccolta dei rifiuti è sospesa in provincia di Salerno? La raccolta dei rifiuti è sospesa in alcuni comuni della provincia di Salerno per i blocchi stradali degli autotrasportatori che protestano contro il caro carburanti. Secondo la Nappi Sud S.r.l., i mezzi non riescono a raggiungere gli impianti di destinazione finale, faticano a rifornirsi di carburante e le piattaforme disponibili si stanno riempiendo. Quali comuni del Salernitano sono senza raccolta dei rifiuti? Dal 22 ottobre 2026 San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano sono senza alcuna raccolta dei rifiuti, né porta a porta né stradale. A Salerno, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni sono stati sospesi solo alcuni servizi. Quando riprende la raccolta dei rifiuti a San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano? Per San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano non è stata comunicata una data di ripresa della raccolta dei rifiuti. Il servizio riprenderà solo quando i blocchi stradali degli autotrasportatori saranno rimossi. Cosa devono fare con i rifiuti i cittadini di San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano? La Nappi Sud S.r.l. chiede ai cittadini di San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano di non esporre alcun rifiuto in strada, già dalla sera del 21 ottobre 2026. Organico, plastica, carta, vetro e indifferenziato vanno trattenuti in casa o nelle pertinenze private per evitare accumuli e rischi igienico-sanitari. I centri di raccolta di Salerno sono aperti durante i blocchi dei tir? I centri comunali di raccolta di Arechi e Fratte, a Salerno, restano chiusi fino a lunedì 26 ottobre 2026. È invece confermato il Centro di raccolta mobile di sabato 24 ottobre 2026, dalle 9 alle 12.30, in piazza Gian Camillo Gloriosi, dove secondo Salerno Pulita si potrà anche ritirare gratis il kit per la differenziata.