Serena Brancale ospite di Affari Tuoi il 22 ottobre: è un indizio per Sanremo 2027?

di Redazione ZON

In sintesi. La cantante pugliese Serena Brancale è ospite di Affari Tuoi su Rai 1 nella puntata del 22 ottobre 2026. Lo ha annunciato in diretta il conduttore Stefano De Martino durante la puntata di mercoledì 21 ottobre 2026. Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027, ma la partecipazione di Serena Brancale a Sanremo 2027 non è confermata ufficialmente.

I punti chiave Serena Brancale è ospite di Affari Tuoi su Rai 1 nella puntata del 22 ottobre 2026.

Stefano De Martino ha annunciato l’ospitata di Serena Brancale in diretta durante la puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre 2026.

Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027, ma non esiste alcuna conferma ufficiale sulla partecipazione di Serena Brancale.

Serena Brancale era stata ospite di Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

Nella puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre 2026 la concorrente abruzzese Alessia, in gara con il marito Matteo, ha lasciato lo studio senza vincite dopo aver rifiutato un’offerta di 3.000 euro.

Attenzione: spoiler. Serena Brancale sarà ospite di Affari Tuoi nella puntata del 22 ottobre su Rai 1. L’annuncio è arrivato da Stefano De Martino in diretta, durante la puntata di mercoledì 21 ottobre.

La notizia ha fatto drizzare le antenne ai fan del Festival. Stefano De Martino sarà infatti il conduttore di Sanremo 2027, e ogni incontro tra il presentatore napoletano e un cantante viene letto come un possibile indizio sul cast dell’Ariston.

Perché l’ospitata di Serena Brancale fa pensare a Sanremo 2027

Serena Brancale e Stefano De Martino si conoscono da tempo. La cantante pugliese era stata ospite di Bar Stella, il programma condotto da De Martino su Rai 2. Da allora il rapporto professionale tra i due è rimasto saldo.

La musica di Serena Brancale è già passata dallo studio di Affari Tuoi. Il brano Anema e core, uno dei successi più noti della cantante, ha accompagnato in passato alcuni momenti musicali e balletti del game show di Rai 1.

A rendere l’ipotesi Sanremo qualcosa di più di una suggestione sono le parole della stessa Serena Brancale, che in passato aveva parlato di Stefano De Martino e della voglia di proporgli un brano:

«È un caro amico. Lo stimo. Con lui feci il Bar Stella su Rai2. Gli è piaciuta l’anima folk di Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale»

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sulla partecipazione di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2027. In rete è circolata una lista di probabili big in gara, ma non è stato reso noto se il nome della cantante vi compaia.

Come è andata la puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre

La serata del 21 ottobre è stata sfortunata per la concorrente. Alessia, ristoratrice e sommelier abruzzese, ha giocato insieme al marito Matteo, anche lui sommelier e assaggiatore d’olio. La coppia è partita con il pacco numero 10, con i 300.000 euro ancora in gioco.

I premi più alti sono usciti uno dopo l’altro. A metà partita Alessia ha accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco numero 10 per il numero 6. Il pacco abbandonato conteneva 30.000 euro.

Momento della partita Cifra Contenuto del pacco 10, ceduto con il cambio 30.000 euro Pacco nero eliminato 75.000 euro Offerta del Dottore, rifiutata 3.000 euro Ultimo premio rosso eliminato 20.000 euro

Alessia e Matteo hanno rifiutato l’offerta di 3.000 euro del Dottore, incoraggiati da Stefano De Martino a vivere l’esperienza fino in fondo. Dopo l’uscita dei 20.000 euro, ultimo premio rosso rimasto, la coppia ha lasciato lo studio senza vincite.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 22 ottobre

L’unica certezza è la presenza di Serena Brancale ad Affari Tuoi il 22 ottobre su Rai 1. Non sono stati resi noti dettagli sul ruolo della cantante nella puntata, né se eseguirà brani dal vivo. Per sapere se la strada porterà davvero all’Ariston bisognerà attendere gli annunci ufficiali sul cast di Sanremo 2027.

Domande frequenti Quando è ospite Serena Brancale ad Affari Tuoi? Serena Brancale è ospite di Affari Tuoi nella puntata del 22 ottobre 2026 su Rai 1. L’annuncio è arrivato dal conduttore Stefano De Martino in diretta durante la puntata del 21 ottobre 2026. Serena Brancale sarà a Sanremo 2027? Al 22 ottobre 2026 non esiste alcuna conferma ufficiale sulla partecipazione di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2027. L’ipotesi nasce dal rapporto con Stefano De Martino, conduttore del Festival 2027, e da una dichiarazione in cui la cantante diceva di voler portargli qualcosa di speciale. Che rapporto c’è tra Serena Brancale e Stefano De Martino? Serena Brancale e Stefano De Martino si conoscono da tempo: la cantante pugliese era stata ospite di Bar Stella, il programma condotto da De Martino su Rai 2. Serena Brancale ha definito Stefano De Martino un caro amico che stima. Com’è finita la puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre 2026? Nella puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre 2026 la concorrente abruzzese Alessia, in gara con il marito Matteo, ha lasciato lo studio senza vincite. La coppia aveva rifiutato un’offerta di 3.000 euro e aveva ceduto con un cambio il pacco numero 10, che conteneva 30.000 euro.