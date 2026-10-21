Impianti sportivi a Salerno: la piscina Vitale entro febbraio 2027, per il Vestuti 15 milioni ancora in attesa

di Redazione ZON

In sintesi. La piscina Simone Vitale di Salerno dovrebbe completare il primo lotto, da 1.362.493,60 euro, entro febbraio 2027. Per lo stadio Donato Vestuti il Comune di Salerno ha chiesto 15 milioni di euro di fondi FSC, non ancora assegnati. Lo ha comunicato il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Savastano, rispondendo a un’interrogazione di Rino Avella (Alleanza Verdi e Sinistra).

I punti chiave Il primo lotto di lavori della piscina Simone Vitale di Salerno vale 1.362.493,60 euro e dovrebbe concludersi entro febbraio 2027.

Il secondo lotto della piscina Simone Vitale, dedicato a impianti e locale tecnico, vale 999.551,75 euro e ha una durata stimata di 150 giorni.

Il Comune di Salerno ha chiesto 15 milioni di euro di fondi FSC per lo stadio Donato Vestuti, ma il finanziamento non risulta ancora assegnato.

Il PalaTulimieri di Salerno è stato demolito per i lavori del nuovo campo Volpe; tempi e costi delle opere sostitutive non sono stati resi noti.

Le società sportive concessionarie devono al Comune di Salerno 159.484,39 euro in rate autorizzate e 51.307,37 euro in rate scadute, affidate a Municipia Gamma Tributi per la riscossione coattiva.

La piscina comunale Simone Vitale di Salerno dovrebbe completare il primo lotto di lavori entro febbraio 2027. Per lo stadio Donato Vestuti il Comune ha chiesto 15 milioni di euro, ma il finanziamento non è ancora arrivato.

Le scadenze vengono dal vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Salerno, Giovanni Savastano. Savastano ha risposto per iscritto all’interrogazione presentata l’8 luglio da Rino Avella, consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Cosa riapre, quando e con quali soldi

Impianto Intervento Risorse Tempi e stato Piscina Simone Vitale, lotto 1 Telo di copertura, spazi esterni, finiture, efficientamento 1.362.493,60 euro In corso, fine prevista febbraio 2027 Piscina Simone Vitale, lotto 2 Impianti e locale tecnico 999.551,75 euro Durata stimata 150 giorni, affidamento da avviare Stadio Donato Vestuti Ammodernamento e manutenzione straordinaria 15 milioni richiesti (fondi FSC) Richiesta in attesa di riscontro Playground Sport Illumina, via Vinciprova Nuovo playground 320.000 euro Lavori iniziati il 23 febbraio 2026, in completamento Parco sportivo ex fabbrica D’Agostino e cava di Brignano Maneggio, pattinodromo, campi, palestre, percorsi 22 milioni Tempi non indicati

Per la piscina Simone Vitale, il primo lotto vale 1.362.493,60 euro. Un milione arriva dal bando Sport e Periferie 2024, il resto da un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Il Comune ha chiesto agli uffici di affidare in anticipo il secondo lotto, per evitare uno stop tra le due fasi.

Lo stadio Donato Vestuti resta utilizzabile dalle società sportive ammesse con la procedura annuale di assegnazione, chiusa con determinazione dirigenziale del 29 settembre. I 15 milioni chiesti sui fondi FSC, secondo l’amministrazione, non risultano ancora assegnati.

Che fine fa lo sport ospitato al PalaTulimieri

Il PalaTulimieri di Salerno è stato demolito per i lavori del nuovo campo Volpe. Il Comune prevede una pista di pattinaggio e un campo centrale da hockey su pista negli interventi legati all’area dello stadio Arechi. Tempi e costi di queste opere non sono stati resi noti.

Il Palazzetto dello Sport di Mercatello-Mariconda, in via Corinna Bottiglieri, sarà custodito e pulito dalla società in house Salerno Solidale. Gli spazi saranno assegnati coinvolgendo le federazioni di pallavolo, arti marziali e ginnastica. A Mercatello il campo polifunzionale di via Parmenide è realizzato, ma la gestione è ancora in fase di affidamento.

Un accordo quadro da 2,1 milioni di euro potrebbe finanziare altra manutenzione straordinaria degli impianti comunali. La somma è divisa in tre annualità da 700.000 euro, dal 2026 al 2028. La gara, secondo Savastano, deve ancora partire.

Quanto devono le società sportive al Comune di Salerno

Le società concessionarie degli impianti comunali devono ancora versare 159.484,39 euro in rate autorizzate. Il Comune di Salerno precisa che queste somme non sono morosità. Altri 51.307,37 euro riguardano rate scadute e non pagate: la pratica è passata a Municipia Gamma Tributi per la riscossione coattiva.

Resta aperto l’accertamento sul concessionario del PalaSilvestri, anche per eventuali compensazioni legate a lavori eseguiti. La prossima verifica concreta per lo sport salernitano sarà il rispetto della scadenza di febbraio 2027 per la piscina Simone Vitale.