Tagli capelli over 50 per l’autunno 2026: dalla frangia a tendina di Nicole Kidman al grey blending

di Redazione ZON

In sintesi. Per l’autunno inverno 2026 le tendenze dei tagli di capelli per le donne over 50 arrivano dalle celebrità. Nicole Kidman, 59 anni, ha portato sul red carpet degli Emmy Awards di Los Angeles una frangia a tendina lunghissima, a forma di C. Tra le altre tendenze ci sono il caschetto destrutturato, il corto alla francese di Halle Berry e il grey blending.

I punti chiave Nicole Kidman, 59 anni, ha indossato agli Emmy Awards di Los Angeles una frangia a tendina lunghissima, abbinata a un abito Chanel.

La frangia a tendina di Nicole Kidman ha una forma a C: è più corta al centro e ha ciocche più lunghe e scalate ai lati, che sfiorano gli zigomi.

Il taglio corto alla francese di Halle Berry è un incrocio tra micro bob e pixie, con nuca e lati corti e lunghezza fino agli zigomi.

Il grey blending è una tecnica di colore che sfuma i capelli bianchi invece di coprirli in modo uniforme, con colpi di luce, tonalità più scure e tonalizzanti.

Secondo Arianna Scarano, color expert del salone milanese Gli Scarano, nell’autunno inverno 2026 il caschetto resta protagonista in una versione più destrutturata e sofisticata.

Per l’autunno inverno 2026 le tendenze capelli per le donne over 50 arrivano soprattutto dalle celebrità. Nicole Kidman, 59 anni, ha portato sul red carpet degli Emmy a Los Angeles una frangia a tendina lunghissima. È il look più commentato della stagione.

Com’è fatta la frangia a tendina di Nicole Kidman

Agli Emmy Nicole Kidman era candidata per la serie Margot’s Got Money Troubles. L’attrice ha abbinato la frangia a un’acconciatura morbida e a un abito Chanel.

La frangia a tendina, o curtain bangs, di Nicole Kidman ha una forma a C: è più corta al centro e ha ciocche più lunghe e scalate ai lati. Le ciocche laterali sfiorano gli zigomi e lasciano scoperti gli occhi.

In occasione della sfilata Chanel alla Paris Fashion Week, Nicole Kidman aveva già mostrato una frangia alla Jane Birkin. Quella frangia era piena, lunga fino alle ciglia e con una texture leggera e sfilata.

Perché la frangia a tendina si adatta a quasi ogni viso

La frangia a tendina funziona su molte forme del viso, a patto di personalizzare la lunghezza delle ciocche. Ecco come si adatta ai diversi lineamenti:

Viso tondo o squadrato : ciocche più lunghe per dare verticalità ai tratti.

: ciocche più lunghe per dare verticalità ai tratti. Viso allungato : frangia aperta per mettere in risalto zigomi e profilo.

: frangia aperta per mettere in risalto zigomi e profilo. Capelli lisci : piega leggermente bombata che evidenzi le scalature.

: piega leggermente bombata che evidenzi le scalature. Capelli mossi o ricci: struttura equilibrata che fonda la frangia con il resto della chioma.

Quali sono gli altri look delle star over 50 per l’autunno 2026

Nicole Kidman non è l’unica attrice matura a dettare le tendenze capelli dell’autunno inverno 2026. La tabella riassume i look delle altre celebrità citate come riferimento.

Celebrità Look Caratteristica Sarah Jessica Parker Treccia lunga alla francese Ispirata alle ballerine, con nastro Halle Berry Corto alla francese Incrocio tra micro bob e pixie Cate Blanchett Caschetto spettinato Tra mento e clavicole, onde morbide Hannah Waddingham Caschetto italiano Bordo morbido e frangia laterale

Il taglio corto alla francese di Halle Berry ha nuca e lati corti, mentre davanti mantiene morbidezza. La lunghezza arriva agli zigomi. Spesso basta un’asciugatura all’aria con poco spray volumizzante o mousse.

Caspar Finch, hairstylist del salone Hershesons Fitzrovia di Londra, descrive il caschetto di Hannah Waddingham così: “Questo taglio combina texture e un bordo morbido con una frangia laterale fluida”. Secondo Caspar Finch, le scalature interne evitano l’effetto “a triangolo” dei caschetti con lunghezza uniforme.

Anche Olivia Colman e Jennifer Lopez sono indicate tra le star che hanno rinnovato il proprio look. I dettagli dei loro nuovi tagli e colori non sono stati descritti.

Cos’è il grey blending e perché piace alle over 50

Il grey blending è una tecnica di colore che non copre i capelli bianchi in modo uniforme, ma li sfuma. La treccia di Sarah Jessica Parker ne è un esempio.

“Invece di creare un colore uniforme, che può lasciare uno stacco netto alla ricrescita, utilizziamo una combinazione di colpi di luce, tonalità più scure e tonalizzanti per attenuare il contrasto tra i capelli grigi e il resto della chioma”, ha spiegato Zara Winfield, colorista del Nicola Clarke Salon di Londra.

Arianna Scarano, color expert del salone milanese Gli Scarano, indica nell’autenticità la parola d’ordine dell’autunno inverno 2026. Secondo Arianna Scarano, “il caschetto si conferma il grande protagonista, ma si rinnova in una versione leggermente più destrutturata e sofisticata”.

Cosa chiedere al parrucchiere questo autunno

Per l’autunno inverno 2026 i parrucchieri personalizzano taglio e colore in base ad armocromia, forma del viso e texture del capello. Le linee rigide lasciano spazio a forme più morbide, e le tonalità restano calde e vicine al colore naturale.

Domande frequenti Quali sono i tagli di capelli per le over 50 nell’autunno 2026? Per l’autunno inverno 2026 i tagli più citati per le donne over 50 sono la frangia a tendina di Nicole Kidman, il corto alla francese di Halle Berry, il caschetto spettinato di Cate Blanchett e il caschetto italiano di Hannah Waddingham. Le linee rigide lasciano spazio a forme più morbide. Com’è la frangia a tendina di Nicole Kidman? La frangia a tendina, o curtain bangs, portata da Nicole Kidman agli Emmy Awards di Los Angeles ha una forma a C. È più corta al centro e ha ciocche più lunghe e scalate ai lati, che sfiorano gli zigomi e lasciano scoperti gli occhi. La frangia a tendina sta bene a tutte le forme del viso? La frangia a tendina si adatta a molte forme del viso, a patto di personalizzare la lunghezza delle ciocche. Sul viso tondo o squadrato servono ciocche più lunghe per dare verticalità, mentre sul viso allungato è indicata una frangia aperta che mette in risalto zigomi e profilo. Cos’è il grey blending per i capelli bianchi? Il grey blending è una tecnica di colore che sfuma i capelli bianchi invece di coprirli con un colore uniforme. Secondo Zara Winfield, colorista del Nicola Clarke Salon di Londra, si usano colpi di luce, tonalità più scure e tonalizzanti per attenuare il contrasto con il resto della chioma ed evitare lo stacco netto alla ricrescita.