Tavolata del Cilento ad Acciaroli: mille a pranzo il 15 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. La terza edizione della Tavolata del Cilento si tiene domenica 15 novembre 2026 nei vicoli di Acciaroli, borgo del Comune di Pollica, in provincia di Salerno. Il pranzo collettivo dedicato alla Dieta Mediterranea, promosso dal Comune di Pollica, prevede mille posti a sedere ed è aperto solo su prenotazione e a pagamento.

I punti chiave La terza edizione della Tavolata del Cilento si svolge domenica 15 novembre 2026 nei vicoli di Acciaroli, nel Comune di Pollica (Salerno).

La Tavolata del Cilento 2026 prevede mille posti ed è accessibile solo su prenotazione e a pagamento.

Il prezzo, le modalità di prenotazione, l’orario e il menù della Tavolata del Cilento 2026 non sono ancora stati resi noti.

La Tavolata del Cilento fa parte di “Buon Compleanno Dieta Mediterranea”, la manifestazione in programma a Pollica dal 13 al 15 novembre 2026.

L’UNESCO ha iscritto la Dieta Mediterranea nel Patrimonio culturale immateriale dell’umanità il 16 novembre 2010: nel 2026 ricorre il sedicesimo anniversario.

Domenica 15 novembre 2026 Acciaroli, nel Comune di Pollica, in provincia di Salerno, ospita la terza edizione della Tavolata del Cilento. Il pranzo collettivo è dedicato alla Dieta Mediterranea e prevede mille persone sedute lungo i vicoli del borgo marinaro.

Che cos’è la Tavolata del Cilento

La Tavolata del Cilento è un pranzo comunitario promosso dal Comune di Pollica. Per una giornata i vicoli di Acciaroli diventano un’unica lunga tavola, con l’atmosfera del pranzo della domenica in famiglia.

Gli organizzatori puntano sull’incontro tra residenti e visitatori. Secondo il Comune di Pollica, la Dieta Mediterranea non è soltanto un modello alimentare: è un insieme di gesti, abitudini e saperi che si tramanda nella vita quotidiana delle comunità. Sedersi alla stessa tavola è il modo scelto per renderla concreta.

Cosa si mangia alla Tavolata di Acciaroli

Il menù della Tavolata del Cilento 2026 sarà costruito sulla cucina locale e sulle preparazioni più riconoscibili del territorio cilentano. Gli organizzatori non hanno ancora reso noto l’elenco dei piatti che verranno serviti il 15 novembre 2026.

Come partecipare e quanto costa

La partecipazione alla Tavolata del Cilento è a pagamento e solo su prenotazione. I posti previsti sono mille.

Non sono stati comunicati il prezzo del pranzo, il canale per prenotare, la scadenza delle iscrizioni e l’orario di inizio. Per questi dettagli il riferimento è il Comune di Pollica, ente promotore dell’iniziativa.

Quando: domenica 15 novembre 2026

domenica 15 novembre 2026 Dove: vicoli del borgo di Acciaroli, Comune di Pollica (Salerno)

vicoli del borgo di Acciaroli, Comune di Pollica (Salerno) Posti: mille

mille Accesso: a pagamento, su prenotazione

a pagamento, su prenotazione Prezzo e modalità di prenotazione: non ancora resi noti

Perché il pranzo si tiene a metà novembre

La Tavolata del Cilento fa parte di “Buon Compleanno Dieta Mediterranea”, la manifestazione in programma a Pollica dal 13 al 15 novembre 2026. L’evento celebra il sedicesimo anniversario del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

L’UNESCO ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità il 16 novembre 2010. Il calendario della manifestazione di Pollica si chiude quindi alla vigilia dell’anniversario.

Data Evento 16 novembre 2010 Riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea 13-15 novembre 2026 “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” a Pollica 15 novembre 2026 Terza edizione della Tavolata del Cilento ad Acciaroli

Cosa resta da sapere prima del 15 novembre

Per la Tavolata del Cilento 2026 mancano ancora tre informazioni pratiche: il costo, le modalità di prenotazione e il menù nel dettaglio. Non è stato diffuso nemmeno il programma completo degli altri appuntamenti di “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” previsti a Pollica dal 13 al 15 novembre 2026.

Domande frequenti Quando si tiene la Tavolata del Cilento 2026? La terza edizione della Tavolata del Cilento si tiene domenica 15 novembre 2026. Il pranzo collettivo si svolge nei vicoli di Acciaroli, nel Comune di Pollica, in provincia di Salerno. L’orario di inizio non è ancora stato comunicato. Quanto costa partecipare alla Tavolata del Cilento ad Acciaroli? La partecipazione alla Tavolata del Cilento 2026 è a pagamento, ma il prezzo non è ancora stato reso noto. Per i dettagli il riferimento è il Comune di Pollica, ente promotore dell’iniziativa. Come si prenota la Tavolata del Cilento? Alla Tavolata del Cilento del 15 novembre 2026 si partecipa solo su prenotazione, con mille posti disponibili. Il canale per prenotare e la scadenza delle iscrizioni non sono ancora stati comunicati. Le informazioni arriveranno dal Comune di Pollica, che promuove l’evento. Cosa si mangia alla Tavolata del Cilento 2026? Il menù della Tavolata del Cilento 2026 sarà costruito sulla cucina locale e sulle preparazioni tipiche del Cilento. Gli organizzatori non hanno ancora reso noto l’elenco dei piatti che verranno serviti ad Acciaroli il 15 novembre 2026. Perché la Tavolata del Cilento si fa a novembre? La Tavolata del Cilento fa parte di “Buon Compleanno Dieta Mediterranea”, la manifestazione in programma a Pollica dal 13 al 15 novembre 2026. L’evento celebra il riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, avvenuto il 16 novembre 2010.