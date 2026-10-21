Uomini e Donne, lutto per la tronista Giorgia Angeloni: è morto il papà Alberto

di Redazione ZON

In sintesi. Alberto Angeloni, padre della tronista di Uomini e Donne Giorgia Angeloni, è morto alle 6:17 di mercoledì 21 ottobre 2026, a 63 anni. La notizia è stata data dal giornalista Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine.it. I funerali si terranno ad Aprilia, nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Le cause del decesso non sono state rese note.

I punti chiave Alberto Angeloni, padre della tronista di Uomini e Donne Giorgia Angeloni, è morto alle 6:17 del 21 ottobre 2026 a 63 anni.

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha dato la notizia sul sito LolloMagazine.it; le cause del decesso di Alberto Angeloni non sono state rese note.

I funerali di Alberto Angeloni saranno celebrati ad Aprilia (Latina) nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, in Piazza Roma; data e orario non sono stati comunicati.

Giorgia Angeloni non ha partecipato alla registrazione di Uomini e Donne del 20 ottobre 2026 per restare accanto al padre, secondo quanto riportato.

Al 21 ottobre 2026 né Giorgia Angeloni né la produzione di Uomini e Donne avevano diffuso dichiarazioni pubbliche sul lutto.

Alberto Angeloni, padre della tronista di Uomini e Donne Giorgia Angeloni, è morto la mattina di mercoledì 21 ottobre 2026. Aveva 63 anni. Ad annunciarlo è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni sul suo sito LolloMagazine.it.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Alberto Angeloni si è spento alle 6:17 del 21 ottobre 2026. Le cause del decesso non sono state rese note e la famiglia non ha diffuso comunicazioni ufficiali in merito.

Giorgia Angeloni non ha ancora rilasciato un messaggio pubblico

Al momento non risulta alcun messaggio pubblico di Giorgia Angeloni sulla scomparsa del padre. Non sono note nemmeno dichiarazioni ufficiali della produzione di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Non sono stati resi noti messaggi di cordoglio da parte di altri protagonisti del dating show. Il lutto arriva mentre Giorgia Angeloni è impegnata sul trono, uno dei ruoli più seguiti dal pubblico del programma.

L’assenza dalla registrazione del 20 ottobre 2026

Martedì 20 ottobre 2026 Giorgia Angeloni non ha partecipato alla registrazione di Uomini e Donne in programma quel giorno. Secondo quanto riportato, la tronista aveva scelto di restare accanto al padre. La sua assenza in studio aveva fatto discutere i telespettatori prima che si conoscessero le ragioni.

Non è stato comunicato se e quando Giorgia Angeloni tornerà in studio. Anche il suo percorso da tronista dopo il lutto resta da chiarire: la redazione del programma non ha fornito indicazioni.

Dove si terranno i funerali di Alberto Angeloni

Secondo Lorenzo Pugnaloni, i funerali di Alberto Angeloni saranno celebrati ad Aprilia, in provincia di Latina, nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in Piazza Roma. La data e l’orario della cerimonia non sono stati resi noti.

Eventuali aggiornamenti sul ritorno di Giorgia Angeloni a Uomini e Donne arriveranno dalla produzione o dalla stessa tronista, se e quando sceglierà di parlare.

Domande frequenti Quando è morto il papà di Giorgia Angeloni di Uomini e Donne? Alberto Angeloni, padre della tronista di Uomini e Donne Giorgia Angeloni, è morto alle 6:17 di mercoledì 21 ottobre 2026. Aveva 63 anni. La notizia è stata data dal giornalista Lorenzo Pugnaloni sul sito LolloMagazine.it. Di cosa è morto il padre di Giorgia Angeloni? Le cause della morte di Alberto Angeloni, padre della tronista Giorgia Angeloni, non sono state rese note. Secondo il giornalista Lorenzo Pugnaloni, la famiglia non ha diffuso comunicazioni ufficiali in merito. Dove si terranno i funerali di Alberto Angeloni? Secondo il giornalista Lorenzo Pugnaloni, i funerali di Alberto Angeloni saranno celebrati ad Aprilia, in provincia di Latina, nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in Piazza Roma. La data e l’orario della cerimonia non sono stati resi noti. Perché Giorgia Angeloni non era alla registrazione di Uomini e Donne del 20 ottobre? Martedì 20 ottobre 2026 Giorgia Angeloni non ha partecipato alla registrazione di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato, la tronista aveva scelto di restare accanto al padre Alberto Angeloni, morto la mattina del 21 ottobre 2026. Quando torna Giorgia Angeloni a Uomini e Donne? Non è stato comunicato se e quando Giorgia Angeloni tornerà nello studio di Uomini e Donne dopo la morte del padre Alberto Angeloni. La redazione del programma di Canale 5 non ha fornito indicazioni sul suo percorso da tronista.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv · Anticipazioni TV e News