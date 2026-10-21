Baronissi Basketball Academy, il debutto in Divisione Regionale 2 è sabato 24 ottobre al Palairno

BARONISSI – C’è una pagina di storia dello sport locale pronta a essere scritta sul parquet del Palairno. Sabato 24 ottobre, Baronissi farà il suo esordio ufficiale nel campionato maschile di Divisione Regionale 2 (DR2, la ex Promozione). A firmare questa prima volta assoluta per una squadra senior del territorio comunale è la Baronissi Basketball Academy, una realtà sportiva nata proprio quest’anno con l’ambizione di ridefinire i confini della pallacanestro cittadina.

La gara inaugurale si disputerà tra le mura amiche dell’impianto di via Giustino Fortunato, trasformando la prima giornata di campionato in una vera e propria festa dello sport per l’intera comunità. L’attesa è altissima per una sfida che non rappresenta soltanto il debutto stagionale, ma il compimento di un traguardo storico mai raggiunto prima dalle categorie senior della città.

Il cuore pulsante di questa sfida è un roster composto da 16 atleti, assemblato seguendo una filosofia societaria ben definita: valorizzare l’appartenenza al territorio e i giovani talenti. Buona parte dei cestisti in rosa è infatti cresciuta sportivamente proprio all’interno della provincia salernitana, a cui si aggiunge una forte presenza di giocatori “under”. Una scelta precisa che certifica l’impegno della dirigenza nel voler investire sui giovani talenti locali.

L’obiettivo dichiarato dalla neonata società non si ferma alla singola stagione o al mantenimento della categoria, ma guarda molto più lontano: garantire continuità tecnica e a cementare le fondamenta di un progetto sportivo e sociale a lungo termine, nato per svilupparsi, crescere e consolidarsi negli anni futuri.

Ora la parola passa al campo. Sabato 24 ottobre, alle 17:00, i riflettori del Palairno si accenderanno per il battesimo del fuoco in DR2: l’invito per la cittadinanza e per tutti gli appassionati è di riempire gli spalti per spingere l’Academy verso i primi due punti della sua storia e vivere da protagonisti una serata che si preannuncia caldissima

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