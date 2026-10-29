Oroscopo di Paolo Fox del 29 ottobre 2026: amore e lavoro per i dodici segni

di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 29 ottobre 2026 l’astrologo Paolo Fox, nelle previsioni diffuse da Radio Lattemiele, vede la Bilancia favorita dalla Luna, energia di ritorno per il Leone, difficoltà in allentamento per lo Scorpione e cautela economica per il Toro. ZON.it riassume amore e lavoro per tutti e dodici i segni. L’oroscopo va letto come intrattenimento.

I punti chiave Per la Bilancia, secondo Paolo Fox, il 29 ottobre 2026 la Luna è favorevole, ma Saturno opposto consiglia di evitare eccessi di sicurezza.

Per lo Scorpione, secondo Paolo Fox, le difficoltà cominciano ad allentarsi dopo i dispetti di Giove sul piano economico.

Per i Pesci, secondo Paolo Fox, lavoro e crescita personale promettono sviluppi interessanti almeno fino a luglio 2027.

Per il Capricorno, secondo Paolo Fox, nel 2027 Giove avvierà un bel transito, anche se non subito.

Le previsioni di Paolo Fox per il 29 ottobre 2026 sono state diffuse da Radio Lattemiele e riassunte da ZON.it per tutti e 12 i segni.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 ottobre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni riportate qui sono di Paolo Fox e sono state diffuse da Radio Lattemiele per giovedì 29 ottobre 2026. ZON.it le riassume segno per segno. Come ogni oroscopo, vanno lette come intrattenimento.

♈ Ariete

Fase propizia per agire e ripensare alle ultime scelte. In amore, nel weekend potrebbero riaffiorare dubbi e questioni aperte.

♉ Toro

Fox suggerisce cautela sul fronte economico e sulla stabilità del lavoro. È una fase di stanchezza e confusione, in cui può affacciarsi la voglia di cambiare. Anche chi ha un’attività ben avviata a tratti si sente fuori misura. In amore servirebbe più intesa.

♊ Gemelli

Secondo Fox, Giove e Marte hanno portato emozioni intense, creatività, intuito e desiderio di novità. Bene i contatti e le idee sul lavoro. In amore sono possibili complimenti e segnali d’interesse per chi esce di casa, cosa che ai Gemelli di solito riesce facile.

♋ Cancro

Il lavoro chiede impegno, ma una scelta diversa potrebbe restituire equilibrio e tempo per sé, visto che da luglio qualcosa è cambiato. Fox indica il weekend come importante per incontrare chi piace.

♌ Leone

Dopo giorni pesanti tornano energia e desiderio di rimettersi in gioco. Molti Leone, osserva Fox, si sono accorti di occuparsi degli altri trascurando se stessi. Le prossime 48 ore favoriscono il recupero emotivo e i sentimenti. L’invito è a lasciare la malinconia: in amore ottobre è stato un mese strano.

♍ Vergine

Giornata un po’ confusa. Tra mercoledì e giovedì potrebbe toccare dare una risposta, oppure si resta in bilico. Molti del segno sono a un bivio, incerti sulla strada da prendere. In amore meglio evitare polemiche, specie la sera.

♎ Bilancia

Oggi la Luna è favorevole e sono possibili soddisfazioni. Serve attenzione alle parole e agli impegni: Saturno opposto crea sempre qualche ostacolo, quindi niente eccessi di sicurezza. Meglio prevenire tensioni familiari o personali, in particolare con Cancro e Ariete.

♏ Scorpione

Le difficoltà cominciano ad allentarsi. Sul piano economico, come Fox ripete da tempo, Giove ha fatto qualche dispetto. Ora però il consiglio è di non pensare soltanto al denaro. In amore conviene cercare serenità, evitare polemiche e passare tempo con chi fa stare bene.

♐ Sagittario

Giornate delicate nei rapporti con gli altri. Cresce uno spirito ribelle, e il Sagittario, quando si ribella, tende ad andarsene. Meglio non strafare negli sforzi e misurare le parole, soprattutto in amore.

♑ Capricorno

Prospettive incoraggianti per il futuro, come Fox ha scritto anche nel suo libro. L’anno prossimo Giove avvierà un bel transito, anche se non subito. Restano tensioni in famiglia e pensieri economici, ma il segno sa organizzarsi. L’invito è a risolvere i problemi senza alimentare discussioni.

♒ Acquario

Possibile recupero di energia e occasione per rinnovare progetti e programmi. In amore conviene guardare con lucidità le situazioni poco chiare. Venere non è più ostile come a inizio mese, e ora diventa possibile capire cosa si vuole.

♓ Pesci

È il momento di lasciarsi il passato alle spalle e puntare sulle nuove opportunità. Lavoro e crescita personale promettono sviluppi interessanti almeno fino a luglio 2027, quindi ci sono diversi mesi per mettersi in gioco. Nel breve, un recupero è atteso già da venerdì.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 29 ottobre 2026? Nell’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 29 ottobre 2026 la Bilancia ha la Luna favorevole e il Leone ritrova energia dopo giorni pesanti. Per lo Scorpione le difficoltà cominciano ad allentarsi, mentre per il Toro Fox suggerisce cautela sul fronte economico. Qual è il segno più fortunato secondo Paolo Fox il 29 ottobre 2026? Secondo Paolo Fox, il 29 ottobre 2026 la Bilancia ha la Luna favorevole e può avere soddisfazioni. Fox invita comunque la Bilancia a fare attenzione alle parole e agli impegni, perché Saturno opposto crea sempre qualche ostacolo. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci il 29 ottobre 2026? Per i Pesci, Paolo Fox indica il 29 ottobre 2026 come il momento di lasciarsi il passato alle spalle e puntare sulle nuove opportunità. Secondo l’astrologo, lavoro e crescita personale promettono sviluppi interessanti almeno fino a luglio 2027. Dove viene pubblicato l’oroscopo di Paolo Fox? Le previsioni di Paolo Fox per il 29 ottobre 2026 sono state diffuse da Radio Lattemiele. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale segno per segno. Cosa dice Paolo Fox all’Acquario il 29 ottobre 2026? Per l’Acquario, Paolo Fox prevede il 29 ottobre 2026 un possibile recupero di energia e l’occasione per rinnovare progetti e programmi. In amore, secondo Fox, Venere non è più ostile come a inizio ottobre e diventa possibile capire cosa si vuole.

Fonte: Radio Lattemiele