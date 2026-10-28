Il Volo Uno per tutti, terza puntata del 28 ottobre: gli otto ospiti e chi conduce da Palazzo Te

di Redazione ZON

In sintesi. La terza e ultima puntata de Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te, a Mantova. Conducono Gianluca Ginoble e Katia Follesa. Gli ospiti annunciati sono otto: Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

I punti chiave La terza e ultima puntata de Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, con Gianluca Ginoble e Katia Follesa alla conduzione.

Gli ospiti annunciati della terza puntata de Il Volo Uno per tutti sono otto: Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

Il Volo Uno per tutti non va in onda in diretta: le tre puntate riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, 26 e 27 settembre.

La prima puntata de Il Volo Uno per tutti ha raccolto 2.073.000 spettatori con il 17,7% di share, la seconda 1.857.000 spettatori con il 15,6%.

Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo, esce il 6 novembre 2026 per Epic Records/Sony Music Italy.

Attenzione: spoiler. Il Volo Uno per tutti chiude mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 con la terza e ultima puntata da Palazzo Te, a Mantova. Gianluca Ginoble conduce insieme a Katia Follesa.

Il turno di Ginoble completa la rotazione alla conduzione. Nella prima puntata Piero Barone era affiancato da Amadeus. Nella seconda Ignazio Boschetto era affiancato da Noemi.

Chi sale sul palco nell’ultima puntata de Il Volo Uno per tutti

Gli ospiti annunciati della terza puntata de Il Volo Uno per tutti sono otto: Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiscono con l’orchestra. I tre cantanti de Il Volo si alternano tra brani da solisti, duetti ed esibizioni in trio.

La scaletta completa e l’ordine di uscita della terza puntata non sono stati diffusi prima della messa in onda: l’elenco dei brani si conosce soltanto con il procedere della serata.

Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato?

Il Volo Uno per tutti non va in onda in diretta. Le tre puntate su Canale 5 riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, 26 e 27 settembre. Dal vivo quei concerti erano venduti con il titolo Tutti per uno.

Lo show Il Volo Uno per tutti è un’idea di Michele Torpedine. Organizzazione e produzione sono di FriendsTV.

Come sono andati gli ascolti delle prime due puntate

Gli ascolti de Il Volo Uno per tutti sono scesi tra la prima e la seconda puntata. Nella serata della seconda puntata, su Rai 1 Tale e quale show ha raccolto più spettatori dello show di Canale 5.

Programma Spettatori Share Il Volo Uno per tutti, prima puntata 2.073.000 17,7% Il Volo Uno per tutti, seconda puntata 1.857.000 15,6% Tale e quale show (Rai 1, sera della seconda puntata) 2.511.000 18,4%

Cosa arriva dopo Il Volo Uno per tutti

Il 6 novembre 2026 esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo, pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy.

Il trio torna su Mediaset il 24 dicembre con La Festa di Natale con Il Volo, programma inserito nei palinsesti 2026/2027. Per Il Volo è in calendario anche un World Tour 2026-2027, di cui non sono state comunicate qui le date.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti de Il Volo Uno per tutti del 28 ottobre? Gli ospiti annunciati della terza puntata de Il Volo Uno per tutti, in onda su Canale 5 il 28 ottobre 2026, sono otto. Sono Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Chi conduce la terza puntata de Il Volo Uno per tutti? La terza puntata de Il Volo Uno per tutti, in onda il 28 ottobre 2026 su Canale 5, è condotta da Gianluca Ginoble insieme a Katia Follesa. Nella prima puntata Piero Barone era affiancato da Amadeus e nella seconda Ignazio Boschetto era affiancato da Noemi. Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato? Il Volo Uno per tutti non va in onda in diretta. Le tre puntate su Canale 5 riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, 26 e 27 settembre, venduti dal vivo con il titolo Tutti per uno. Quanti spettatori ha fatto Il Volo Uno per tutti su Canale 5? La prima puntata de Il Volo Uno per tutti ha raccolto 2.073.000 spettatori con il 17,7% di share. La seconda puntata è scesa a 1.857.000 spettatori con il 15,6%, mentre la sera della seconda puntata Tale e quale show su Rai 1 ha raccolto 2.511.000 spettatori con il 18,4%. Quando esce l’album di Natale de Il Volo Our Christmas? Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo, esce il 6 novembre 2026 ed è pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy. Il 24 dicembre il trio torna su Mediaset con La Festa di Natale con Il Volo.