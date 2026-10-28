Andrea Bocelli sulla battuta di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip: «Mi ha fatto sorridere»

di Redazione ZON

In sintesi. Andrea Bocelli ha detto all’agenzia Adnkronos che la battuta «Questa la prendeva anche Bocelli», pronunciata da Alessandro Roncaccia nella Casa del Grande Fratello Vip su Canale 5, lo ha fatto sorridere. Il tenore l’ha definita «una piccola caduta di stile», ha ringraziato chi lo ha difeso e ha chiesto di chiudere la polemica senza danneggiare il concorrente.

I punti chiave Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha detto «Questa la prendeva anche Bocelli» mentre giocava a palla con Guendalina Tavassi.

La battuta di Alessandro Roncaccia sulla cecità di Andrea Bocelli ha diviso il pubblico sui social network tra chi la riteneva offensiva e chi invitava a leggerla nel contesto del gioco.

Andrea Bocelli ha dichiarato all’agenzia Adnkronos che la battuta lo ha fatto sorridere e l’ha definita «una piccola caduta di stile».

Andrea Bocelli ha chiesto a tutti di lasciar cadere la questione e non ha chiesto né scuse né sanzioni per Alessandro Roncaccia.

Non è stato reso noto se la produzione del Grande Fratello Vip o Canale 5 abbiano preso provvedimenti nei confronti di Alessandro Roncaccia.

Andrea Bocelli ha risposto con un sorriso alla battuta sulla sua cecità pronunciata da Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5. Il tenore ha chiesto a tutti di chiudere la polemica.

Cosa ha detto Alessandro Roncaccia nella Casa del Grande Fratello Vip

Alessandro Roncaccia stava giocando a palla con Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip quando ha commentato un passaggio con la frase «Questa la prendeva anche Bocelli». La data esatta dell’episodio non è stata indicata: le fonti lo collocano genericamente alcuni giorni prima della risposta del tenore.

Nelle intenzioni di Alessandro Roncaccia, la battuta serviva a sottolineare quanto fosse semplice l’azione di gioco. Sui social network il riferimento alla disabilità visiva di Andrea Bocelli ha però diviso il pubblico del reality di Canale 5.

Una parte degli utenti ha giudicato la frase di Alessandro Roncaccia offensiva e fuori luogo. Un’altra parte ha invitato a leggerla nel contesto del gioco, senza trasformare una battuta improvvisata in un caso da provvedimento disciplinare.

La risposta di Andrea Bocelli: «Mi ha fatto sorridere»

Andrea Bocelli ha commentato l’episodio con l’agenzia Adnkronos, che lo ha raggiunto per un parere. Il tenore ha spiegato di non aver vissuto la battuta di Alessandro Roncaccia con risentimento:

«Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque».

Andrea Bocelli ha poi ringraziato chi ha preso le sue parti e ha rivolto un appello a non infierire sul concorrente del Grande Fratello Vip:

«Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole».

Il tenore ha chiuso il suo intervento con una riflessione sull’indulgenza: «Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose».

Cosa resta da capire sul caso Roncaccia al Grande Fratello Vip

Le parole di Andrea Bocelli chiudono la vicenda sul piano personale e spostano l’attenzione dalla battuta alla reazione online che ne è seguita. Il tenore non ha chiesto scuse né sanzioni per Alessandro Roncaccia.

Non è stato reso noto se la produzione del Grande Fratello Vip o Canale 5 abbiano preso, o intendano prendere, provvedimenti nei confronti di Alessandro Roncaccia. Dal materiale disponibile non risulta nemmeno una replica del concorrente alle parole di Andrea Bocelli.

Domande frequenti Cosa ha detto Roncaccia su Bocelli al Grande Fratello Vip? Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha commentato un passaggio durante una partita a palla con Guendalina Tavassi con la frase «Questa la prendeva anche Bocelli». Nelle intenzioni di Roncaccia la battuta serviva a sottolineare quanto fosse semplice l’azione di gioco. Come ha reagito Andrea Bocelli alla battuta di Roncaccia? Andrea Bocelli ha dichiarato all’agenzia Adnkronos che la battuta di Alessandro Roncaccia lo ha fatto sorridere. Il tenore l’ha definita «tutt’al più, una piccola caduta di stile» e ha aggiunto che sono leggerezze che possono capitare a chiunque. Bocelli ha chiesto scuse o sanzioni per Roncaccia? No, Andrea Bocelli non ha chiesto scuse né sanzioni per Alessandro Roncaccia. Il tenore ha chiesto a tutti di lasciar cadere la questione e ha detto che gli dispiacerebbe se l’episodio finisse per danneggiare il concorrente del Grande Fratello Vip. Roncaccia è stato punito dal Grande Fratello Vip per la battuta su Bocelli? Non è stato reso noto se la produzione del Grande Fratello Vip o Canale 5 abbiano preso, o intendano prendere, provvedimenti nei confronti di Alessandro Roncaccia. Dal materiale disponibile non risulta nemmeno una replica di Roncaccia alle parole di Andrea Bocelli.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache (Adnkronos)