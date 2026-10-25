GF Vip, Sonia Bruganelli difende Alex Belli: «Ce ne vogliono dieci di Roncaccia»

di Redazione ZON

In sintesi. Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha difeso Alex Belli dopo la lite in diretta con Alessandro Roncaccia, avvenuta durante una puntata del venerdì sera. In un video su Instagram, Bruganelli ha dichiarato: «Ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli». Selvaggia Lucarelli, opinionista in carica, ha invece criticato l’attore.

I punti chiave Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno litigato durante una puntata del venerdì sera del Grande Fratello Vip, e la conduttrice Ilary Blasi li ha richiamati all’ordine.

Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha detto in un video su Instagram che «ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli».

Sonia Bruganelli ha indicato 4 concorrenti esperti come fondamentali per il Grande Fratello Vip: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Alex Belli.

Selvaggia Lucarelli, opinionista in carica del Grande Fratello Vip, ha commentato in diretta: «Non mi sembra che Alex Belli stia dando granché in questa Casa».

Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha chiesto sui social che la famiglia resti fuori dalle dinamiche del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, si è schierata con Alex Belli dopo la lite in diretta con Alessandro Roncaccia. In un video su Instagram ha detto: «Ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli».

Che cosa è successo tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia è andato in scena durante una puntata del venerdì sera del Grande Fratello Vip. Le fonti non indicano la data esatta della diretta. Roncaccia ha chiesto all’attore perché, se fosse davvero affermato nel cinema, partecipasse ancora al Grande Fratello.

Alex Belli ha risposto mettendo in dubbio il legame tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Roncaccia ha replicato tirando in ballo il passato televisivo dell’attore in una precedente edizione del reality. A quel punto Belli si è alzato e si è avvicinato al rivale, e gli altri concorrenti sono intervenuti per calmare la situazione.

La conduttrice Ilary Blasi ha richiamato all’ordine Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Secondo la conduttrice, un confronto anche molto duro non deve mai sfiorare la violenza.

Le parole di Sonia Bruganelli sui veterani e sui giovani

Sonia Bruganelli non si è limitata al duello Belli-Roncaccia e ha allargato il discorso all’intero cast del Grande Fratello Vip. L’ex opinionista ha ricordato di essere sempre stata dalla parte dei giovani. Secondo lei, però, in questa edizione a tenere in piedi il programma sono i concorrenti più esperti.

«Se non ci fosse la perfida Marina, l’isterica Guendalina, la stellare Valeria Marini, il mitomane Alex Belli dei ragazzi se ne farebbe anche a meno. Sono tutti fondamentali là dentro però non paragoniamo un Alex Belli a un Roncaccia, almeno questo è il mio parere non richiesto».

I quattro concorrenti citati da Sonia Bruganelli sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Alex Belli. Sul web il pubblico si è diviso: una parte degli utenti ha sostenuto Belli, un’altra parte ha preso le difese di Roncaccia.

Perché il giudizio di Selvaggia Lucarelli è opposto

Selvaggia Lucarelli, opinionista in carica del Grande Fratello Vip, ha espresso in diretta un parere opposto a quello di Sonia Bruganelli. «Non mi sembra che Alex Belli stia dando granché in questa Casa», ha commentato Lucarelli. Bruganelli e Lucarelli si erano già trovate su posizioni diverse in passato, anche a Ballando con le stelle.

Il retroscena di Roncaccia e il messaggio di Delia Duran

Dopo la puntata, Alessandro Roncaccia ha raccontato a Marina La Rosa che Alex Belli gli avrebbe anticipato lo scontro prima della diretta. La versione di Roncaccia non basta, da sola, a stabilire se la lite fosse stata preparata. Alex Belli, nel chiarimento successivo, ha chiesto di lasciare fuori la sua famiglia dalle dinamiche del reality.

Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuta sui social rivolgendosi ad Alessandro Roncaccia e al concorrente Varsi. «La famiglia deve restare fuori da queste dinamiche», ha scritto Duran, aggiungendo che la famiglia «merita rispetto, anche nella rabbia».

Al momento né Alessandro Roncaccia né Alex Belli hanno risposto pubblicamente alle parole di Sonia Bruganelli. La prossima diretta del Grande Fratello Vip dirà se lo scontro avrà un seguito nella Casa.

Domande frequenti Cosa ha detto Sonia Bruganelli su Alex Belli e Roncaccia? Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, si è schierata con Alex Belli dopo la lite con Alessandro Roncaccia. In un video su Instagram ha detto: «Ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli». Perché hanno litigato Alex Belli e Alessandro Roncaccia al GF Vip? Alessandro Roncaccia ha chiesto ad Alex Belli perché partecipasse ancora al Grande Fratello Vip se fosse davvero affermato nel cinema. Alex Belli ha risposto mettendo in dubbio il legame tra Roncaccia e Piera Meloni, e Roncaccia ha replicato citando il passato televisivo dell’attore in una precedente edizione del reality. Belli si è poi avvicinato al rivale e gli altri concorrenti sono intervenuti per calmare la situazione. Cosa pensa Selvaggia Lucarelli di Alex Belli al Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli, opinionista in carica del Grande Fratello Vip, ha espresso in diretta un giudizio negativo su Alex Belli. Lucarelli ha commentato: «Non mi sembra che Alex Belli stia dando granché in questa Casa». Cosa ha scritto Delia Duran dopo la lite tra Alex Belli e Roncaccia? Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello, si è rivolta sui social ad Alessandro Roncaccia e al concorrente Varsi. Duran ha scritto che «la famiglia deve restare fuori da queste dinamiche» e che la famiglia «merita rispetto, anche nella rabbia». La lite tra Alex Belli e Roncaccia al GF Vip era preparata? Dopo la puntata, Alessandro Roncaccia ha raccontato a Marina La Rosa che Alex Belli gli avrebbe anticipato lo scontro prima della diretta del Grande Fratello Vip. La sola versione di Roncaccia non basta a stabilire se la lite fosse stata preparata.