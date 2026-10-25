Olio nuovo appena franto: come conservarlo e quanto dura

di Redazione ZON

In sintesi. L’olio nuovo appena franto e non filtrato va lasciato decantare da circa 2-3 settimane a circa un mese, poi travasato per separarlo dalla morchia. Dopo il travaso l’olio si conserva al buio, tra 14 e 18 °C, in contenitori pieni di acciaio inox, latta o vetro scuro. In queste condizioni mantiene una buona qualità per circa 12-18 mesi.

I punti chiave L’olio nuovo non filtrato va lasciato decantare da circa 2-3 settimane a circa un mese prima del travaso.

La temperatura di conservazione indicata più spesso da aziende e operatori del settore per l’olio d’oliva è tra 14 e 18 °C. Oltre i 20 °C l’olio invecchia più in fretta.

I contenitori adatti all’olio sono di acciaio inox, latta o vetro scuro, chiusi bene e il più possibile pieni. La plastica va usata solo per il trasporto dal frantoio a casa.

Un olio di qualità conservato bene mantiene profumi e caratteristiche per circa 12-18 mesi dall’estrazione. L’olio non filtrato, secondo una fonte, va consumato entro 4-5 mesi.

La data sull’etichetta dell’olio è un termine minimo di conservazione calcolato dall’imbottigliamento, non una scadenza di sicurezza.

L’olio appena franto e non filtrato contiene ancora acqua di vegetazione e residui di polpa, la morchia. Va lasciato decantare da circa 2-3 settimane a circa un mese e poi travasato per separarlo dal deposito, a meno che il frantoio non l’abbia già filtrato.

Dopo il travaso si conserva al buio, a temperatura fresca e costante, di solito tra 14 e 18 °C. I contenitori giusti sono di acciaio inox, latta o vetro scuro, chiusi bene e il più possibile pieni. Così mantiene una buona qualità per circa 12-18 mesi. L’olio non filtrato dura meno.

Perché l’olio nuovo non va messo subito in dispensa

Appena estratto, l’olio contiene micro-particelle d’acqua e residui di oliva. Col tempo questi si depositano sul fondo e possono avviare fermentazioni che alterano il sapore. Tra i cinque difetti previsti dalla valutazione sensoriale ufficiale (riscaldo, morchia, umidità, inacetito e rancido) uno prende il nome proprio da quel deposito.

Una ricerca dell’Università di Firenze, riportata da Teatro Naturale nel dicembre 2023, ha confrontato per 30 giorni campioni filtrati e non filtrati che partivano con molta acqua e molti solidi sospesi. Il titolo dell’articolo afferma che l’olio non filtrato, dopo cinque giorni, non è più extravergine. Le cronache che hanno ripreso lo studio precisano che una filtrazione mancata o anche solo ritardata può far declassare l’olio da extravergine a semplice vergine.

Uno studio dell’Università di Perugia indica che un olio velato si conserva solo se è di alta qualità, con acidità libera sotto 0,3. Con valori più alti le sospensioni sono precipitate già dopo un mese.

L’olio torbido è pericoloso? No: la torbidità iniziale non è un problema di sicurezza. Se però l’olio resta a lungo esposto a luce e calore, l’ossidazione può accelerare. Se non lo consumi in poche settimane, conviene farlo decantare e travasarlo.

Cosa serve

L’informazione dal frantoio: l’olio è stato filtrato o solo decantato?

o solo decantato? Un contenitore pulito e asciutto per il travaso.

per il travaso. Contenitori definitivi di acciaio inox , latta o vetro scuro .

, o . Bottiglie più piccole, da riempire fino all’orlo, per l’uso quotidiano.

Un luogo buio, fresco e asciutto, lontano da fornelli, forno e finestre al sole.

Filtrato o non filtrato: che cosa cambia

Aspetto Olio filtrato Olio non filtrato («mosto») Acqua e residui di polpa Già eliminati dal frantoio Presenti, si depositano sul fondo Decantazione in casa Non necessaria Da circa 2-3 settimane a circa un mese Travasi Non indicati per separare la morchia Uno dopo la decantazione, poi altri nel corso dell’anno Durata indicativa Circa 12-18 mesi se conservato bene Meno: secondo una fonte, entro 4-5 mesi dalla produzione

Come conservare l’olio nuovo, passo per passo

Chiedi al frantoio se l’olio è stato filtrato o solo decantato. Se hai dubbi, fatti consigliare dal produttore. Se non è filtrato, lascia il contenitore fermo e in verticale perché il deposito scenda sul fondo. Le indicazioni vanno da circa 2-3 settimane a circa un mese dall’estrazione. Durante la decantazione non scuotere né spostare il contenitore: la morchia tornerebbe in sospensione. Travasa lentamente l’olio in un contenitore pulito e asciutto e fermati quando sta per arrivare la parte torbida del fondo. Se dopo il travaso l’olio non è ancora chiarificato abbastanza, ripeti il travaso dopo dieci-dodici giorni. Sistema l’olio in contenitori pieni e al riparo dalla luce, meglio se di acciaio inox o vetro scuro. Se l’olio è in una latta grande, spostalo poco alla volta in bottiglie più piccole riempite fino all’orlo, per limitare il contatto con l’ossigeno. Tieni i contenitori in un luogo buio, fresco e asciutto, lontano da fornelli, forno e finestre al sole, e chiudi bene il tappo dopo ogni uso. A fine inverno o in primavera, comunque prima del caldo, fai un nuovo travaso per togliere l’olio dal deposito che si è formato. Se ne hai ancora dopo l’estate, è utile un secondo travaso.

Non serve che l’olio diventi limpido. È chiarificato quando è ben decantato e privo di morchia, anche se resta opaco o ambrato.

Che temperatura e quali contenitori usare

Sulla temperatura ideale le fonti non concordano. La maggior parte indica 14-18 °C, altre 12-18 °C, 12-20 °C, 14-20 °C oppure circa 18 °C costanti. Sono tutte indicazioni di aziende e operatori del settore, non di enti pubblici. Il punto comune è la costanza: oltre i 20 °C l’olio invecchia più in fretta e perde composti aromatici e polifenoli.

Il frigorifero è sconsigliato. Verso i 5 °C l’olio può gelare e, secondo una fonte, perdere gran parte dei profumi. Un’altra fonte sostiene invece che il freddo lo solidifichi senza rovinarlo, cambiandone solo per un po’ la consistenza.

La luce è il nemico principale. Clorofilla e feofitina, presenti nell’extravergine, sotto la luce sono i principali attivatori dell’ossidazione. Anche il calore e componenti minori come metalli e pigmenti la favoriscono. I composti fenolici, in particolare i secoiridoidi, rallentano invece la comparsa del rancido.

La plastica va evitata, salvo per il tempo necessario al trasporto dal frantoio a casa. Sulle latte i consigli divergono. Una fonte suggerisce di travasare tutto il contenuto appena la latta viene aperta, perché una latta mezza vuota resta a contatto con l’aria. Un’altra ritiene che, per grandi quantità, siano meglio pochi contenitori grandi che tanti piccoli, per ridurre la superficie esposta all’aria.

Quanto dura l’olio nuovo

Conservato bene, un olio di qualità mantiene profumi e caratteristiche per circa 12-18 mesi dall’estrazione. Gli antiossidanti naturali lo proteggono dall’irrancidimento, ma la loro azione si indebolisce col passare dei mesi. Per questo conviene consumarlo entro quel periodo.

L’olio non filtrato dura meno. Secondo una fonte si può consumare senza problemi entro 4-5 mesi dalla produzione; per farlo durare di più andrebbe filtrato pochi giorni dopo l’estrazione.

Cosa significa la data sull’etichetta

L’olio non scade come il latte. La data in etichetta, di solito tra 12 e 18 mesi dall’imbottigliamento, è un termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro»), non una scadenza di sicurezza. Dopo quella data l’olio può perdere odore e sapore, ma non diventa pericoloso.

L’articolo 7 della legge 9/2013, detta «Salva olio», fissava questo termine a non più di 18 mesi dall’imbottigliamento. Nel 2016, dopo una procedura EU Pilot, la Camera ha approvato in via definitiva l’abolizione di quel tetto. A ottobre 2026, secondo le fonti consultate, il termine lo decide il produttore o il confezionatore sotto la propria responsabilità; alcune aziende continuano per scelta a indicare 18 mesi.

Attenzione: il termine si calcola dall’imbottigliamento, non dalla spremitura. Un olio imbottigliato mesi dopo la produzione può essere più vecchio di quanto la data lasci pensare.

Gli errori più comuni

Pensare che il deposito sia segno di olio genuino. I produttori lo smentiscono: la morchia va separata.

I produttori lo smentiscono: la morchia va separata. Scuotere il contenitore durante la decantazione , rimettendo in sospensione i residui.

, rimettendo in sospensione i residui. Lasciare l’olio vicino ai fornelli o alla finestra , dove luce e calore accelerano l’ossidazione.

, dove luce e calore accelerano l’ossidazione. Conservarlo nella plastica oltre il tempo del trasporto.

oltre il tempo del trasporto. Tenere contenitori mezzi vuoti o mal chiusi , che espongono l’olio all’aria.

, che espongono l’olio all’aria. Rimandare i travasi fino all’estate, quando il caldo peggiora la situazione.

L’olio nuovo pizzica e sa di amaro: è un difetto? No. Amaro e pizzicore sono tipici dell’olio appena franto.

Le prossime scadenze in calendario

Dopo il primo travaso, la prossima tappa è a fine inverno o in primavera, prima che arrivi il caldo: un nuovo travaso per togliere l’olio dal deposito formatosi nei mesi freddi. Se qualche contenitore arriva oltre l’estate, è il momento del secondo travaso. In caso di dubbi sul tuo olio, il riferimento resta il frantoio che l’ha prodotto.