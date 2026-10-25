Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1: date, quante puntate e trama della nuova stagione con Lunetta Savino

di Redazione ZON

In sintesi. Libera – Il caso Elena Palma, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando, va in onda in sei episodi divisi in tre prime serate domenicali: domenica 25 ottobre 2026 (episodi 1 e 2), domenica 1 novembre 2026 (episodi 3 e 4) e domenica 8 novembre 2026 (episodi 5 e 6).

I punti chiave Libera – Il caso Elena Palma va in onda su Rai 1 dal 25 ottobre all’8 novembre 2026.

La stagione di Libera – Il caso Elena Palma conta 6 episodi, trasmessi 2 alla volta in 3 prime serate domenicali.

Lunetta Savino interpreta la giudice Libera Orlando, diventata presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste.

La trama segue il processo per il femminicidio di Elena Palma, in cui l’imputato è un giovane rapper.

Nel cast di Libera – Il caso Elena Palma ci sono anche Matteo Martari, nel ruolo di Pietro Zanon, e Daisy Pieropan, nel ruolo di Clara.

Lunetta Savino torna su Rai 1 domenica 25 ottobre 2026 con Libera – Il caso Elena Palma. La nuova stagione conta sei episodi divisi in tre prime serate e si chiude domenica 8 novembre 2026.

Nella fiction di Rai 1 Lunetta Savino interpreta la giudice Libera Orlando. Al centro della nuova stagione c’è un processo per femminicidio che la magistrata non riesce a considerare chiuso, nonostante le prove sembrino schiaccianti.

Libera Orlando e il processo che non torna

In Libera – Il caso Elena Palma la giudice Libera Orlando è diventata presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Sul suo tavolo arriva il processo per il femminicidio di Elena Palma. L’imputato è un giovane rapper.

Gli elementi raccolti contro il rapper accusato dell’omicidio di Elena Palma sembrano indicarne la colpevolezza. La giudice Libera Orlando nota però alcune incongruenze e decide di approfondire. La sua ricerca la porta sulle tracce di una testimone considerata decisiva.

Pietro, Clara e un magistrato venuto da Palermo

Accanto all’indagine corre la storia di Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari. Pietro prova a ricostruire il rapporto con la figlia Clara, interpretata da Daisy Pieropan, ritrovata dopo molto tempo.

L’avvicinamento di Pietro Zanon a una testimone del processo Palma rischia di incrinare l’equilibrio con la figlia Clara. La ragazza teme di perdere di nuovo il padre.

A Trieste arriva anche Cesare Scuderi, magistrato palermitano legato a Libera Orlando da un passato rimasto in sospeso. Un’indagine riservata condotta da Scuderi si intreccia con il caso di Elena Palma e costringe i due magistrati a collaborare. Le anticipazioni non indicano quale attore interpreti Cesare Scuderi.

Quante puntate sono e quando va in onda

La stagione di Libera – Il caso Elena Palma è composta da sei episodi trasmessi due alla volta, la domenica sera su Rai 1. Questo è il calendario:

Data Puntata Episodi Domenica 25 ottobre 2026 Prima 1 e 2 Domenica 1 novembre 2026 Seconda 3 e 4 Domenica 8 novembre 2026 Terza e ultima 5 e 6

Cosa potrebbe cambiare per Affari Tuoi

Per far partire la fiction alle 21:30, Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, potrebbe chiudere qualche minuto prima del solito. L’anticipo della chiusura di Affari Tuoi, al momento, non è confermato.

La prima puntata di Libera – Il caso Elena Palma va in onda domenica 25 ottobre 2026 su Rai 1. Eventuali conferme sull’orario di partenza sono attese nei giorni precedenti la messa in onda.

Domande frequenti Quante puntate ha Libera Il caso Elena Palma? Libera – Il caso Elena Palma è composta da sei episodi divisi in tre prime serate su Rai 1. Ogni domenica vanno in onda due episodi. Quando va in onda Libera Il caso Elena Palma su Rai 1? Libera – Il caso Elena Palma va in onda su Rai 1 domenica 25 ottobre, domenica 1 novembre e domenica 8 novembre 2026. La puntata dell’8 novembre 2026 è l’ultima della stagione. Di cosa parla Libera Il caso Elena Palma? In Libera – Il caso Elena Palma la giudice Libera Orlando, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, presiede il processo per il femminicidio di Elena Palma, in cui è imputato un giovane rapper. Le prove sembrano schiaccianti, ma la giudice nota alcune incongruenze e cerca una testimone considerata decisiva. Chi c’è nel cast di Libera Il caso Elena Palma? Nel cast di Libera – Il caso Elena Palma Lunetta Savino interpreta la giudice Libera Orlando. Matteo Martari interpreta Pietro Zanon e Daisy Pieropan interpreta sua figlia Clara. Le anticipazioni non indicano quale attore interpreti il magistrato palermitano Cesare Scuderi. A che ora inizia Libera su Rai 1 domenica 25 ottobre 2026? Per far partire Libera – Il caso Elena Palma alle 21:30, Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, potrebbe chiudere qualche minuto prima del solito. L’anticipo non è confermato e le conferme sull’orario di partenza sono attese prima della messa in onda.