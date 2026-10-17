GF Vip 9, puntata del 16 ottobre 2026: giovani contro veterani e sei concorrenti al televoto

di Redazione ZON

In sintesi. La decima puntata del Grande Fratello Vip 9 va in onda venerdì 16 ottobre 2026 su Canale 5. Sei concorrenti sono al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Gli ex allievi di Amici Andreas Müller e Megan Ria si affrontano nella stessa serata in cui rischiano entrambi l’eliminazione.

I punti chiave La decima puntata del Grande Fratello Vip 9, condotta da Ilary Blasi, va in onda venerdì 16 ottobre 2026 su Canale 5.

Sei concorrenti del Grande Fratello Vip 9 sono al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello.

Andreas Müller e Megan Ria, ex allievi di Amici, si affrontano nella puntata del 16 ottobre 2026 e sono entrambi a rischio eliminazione.

Valeria Marini e Carmen Di Pietro fanno squadra contro i concorrenti più giovani nella “battaglia dei talenti” del 16 ottobre 2026.

Carmelo, padre del concorrente Giancarlo Danto, entra nella Casa del Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 16 ottobre 2026.

Venerdì 16 ottobre 2026 va in onda su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello Vip 9: giovani contro veterani, resa dei conti tra Andreas Müller e Megan Ria, sei concorrenti al televoto.

Il Grande Fratello Vip 9 è condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’orario di inizio della diretta del 16 ottobre 2026 non compare nel materiale disponibile.

Perché giovani e veterani si sfidano nella Casa del GF Vip

Secondo il comunicato stampa ufficiale della puntata, lo scontro generazionale tra i concorrenti più giovani e i veterani della Casa del Grande Fratello Vip 9 è sempre più evidente. Guendalina Tavassi si mostra dura con Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia e rivendica il proprio ruolo centrale nel gioco.

Nella puntata del 16 ottobre 2026 Valeria Marini e Carmen Di Pietro faranno squadra nella “battaglia dei talenti” contro i giovani del GF Vip 9. Le due showgirl tornano insieme dopo la “caduta stellare” che, secondo il comunicato, ha fatto il giro dei social e di trasmissioni in tutto il mondo.

Nel GF Vip 9 Alex Belli e Marina La Rosa hanno stretto un’alleanza con l’obiettivo dichiarato di provocare gli altri concorrenti. Secondo il comunicato stampa ufficiale, la strategia ha funzionato e ha attirato sui due critiche e veleni da parte degli altri inquilini della Casa.

Cosa divide gli ex allievi di Amici Andreas Müller e Megan Ria

Andreas Müller e Megan Ria, entrambi ex allievi di Amici, vivono un momento di attrito nella Casa del GF Vip 9. Il comunicato ufficiale descrive il loro rapporto come passato “dal ballo all’antipatia reciproca”. Nella puntata del 16 ottobre 2026 i due dovranno affrontarsi e, secondo la produzione, ci sarà un solo vincitore.

La forma del confronto tra Andreas Müller e Megan Ria non è stata resa nota. Non è chiaro se si tratterà di una sfida di ballo, di una prova o di un confronto verbale.

Chi entra nella Casa per Giancarlo Danto

Nel GF Vip 9 Giancarlo Danto ha raccontato il rapporto con il padre e ha espresso un desiderio: “Vorrei che fosse orgoglioso di me”. Nella puntata del 16 ottobre 2026 il padre del concorrente, Carmelo, entrerà nella Casa per parlare con il figlio, una visita che secondo il comunicato Giancarlo Danto non si aspetta.

Chi rischia l’eliminazione al televoto del 16 ottobre

I concorrenti del Grande Fratello Vip 9 al televoto nella decima puntata sono sei.

Concorrente Altro ruolo nella puntata del 16 ottobre 2026 Andreas Müller Confronto con Megan Ria Giacomo Gallani Non indicato Jonathan Kashanian Non indicato Marina La Rosa Alleanza con Alex Belli Megan Ria Confronto con Andreas Müller Moreno Morello Non indicato

Sul televoto del GF Vip 9 del 16 ottobre 2026 il materiale disponibile non contiene sondaggi, percentuali o pronostici attendibili. Un dato però c’è: Andreas Müller e Megan Ria si sfidano nella stessa serata in cui rischiano entrambi l’uscita. Anche Marina La Rosa, al centro delle critiche per l’alleanza con Alex Belli, è tra i sei nominati.

Il nome del concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip 9 sarà annunciato durante la diretta di venerdì 16 ottobre 2026 su Canale 5.

Domande frequenti Chi è al televoto al GF Vip 9 il 16 ottobre 2026? Nella decima puntata del Grande Fratello Vip 9, venerdì 16 ottobre 2026, i concorrenti al televoto sono sei: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Il nome dell’eliminato sarà annunciato durante la diretta su Canale 5. Perché Andreas Müller e Megan Ria si sfidano al Grande Fratello Vip? Andreas Müller e Megan Ria, entrambi ex allievi di Amici, vivono un momento di attrito nella Casa del Grande Fratello Vip 9: il comunicato ufficiale descrive il loro rapporto come passato “dal ballo all’antipatia reciproca”. Nella puntata del 16 ottobre 2026 i due concorrenti devono affrontarsi, ma la forma del confronto non è stata resa nota. Chi conduce il Grande Fratello Vip 9 e chi sono le opinioniste? Il Grande Fratello Vip 9 è condotto da Ilary Blasi e va in onda su Canale 5. Le opinioniste del programma sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Chi entra nella Casa del GF Vip 9 per Giancarlo Danto? Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 del 16 ottobre 2026 entra nella Casa Carmelo, padre del concorrente Giancarlo Danto, per parlare con il figlio. Secondo il comunicato ufficiale, Giancarlo Danto non si aspetta la visita. A che ora inizia il GF Vip 9 il 16 ottobre 2026? L’orario di inizio della diretta del Grande Fratello Vip 9 di venerdì 16 ottobre 2026 non compare nel materiale disponibile. La puntata è la decima dell’edizione e va in onda su Canale 5.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia · DiLei · Tgcom24