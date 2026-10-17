Caro gasolio, tir in protesta nel Salernitano: chiusure su A30 e A2, rallentamenti a Eboli

di Redazione ZON

In sintesi. La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio ha causato chiusure autostradali in provincia di Salerno. Autostrade per l’Italia ha chiuso e poi riaperto lo svincolo di Nocera-Pagani sulla A30. Sulla A2 è segnalata la chiusura della carreggiata tra Battipaglia e Campagna, con rallentamenti a Eboli. La mobilitazione dovrebbe proseguire fino al 20 ottobre 2026.

I punti chiave Autostrade per l’Italia ha chiuso lo svincolo di Nocera-Pagani sulla A30 Caserta-Salerno in entrambe le direzioni per la presenza dei manifestanti, poi lo ha riaperto.

Sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è segnalata la chiusura della carreggiata tra Battipaglia e Campagna: direzione e riapertura non sono state comunicate.

La mobilitazione degli autotrasportatori contro il caro gasolio dovrebbe proseguire fino al 20 ottobre 2026.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini punta ad anticipare dal 27 al 20 ottobre 2026 l’incontro con gli autotrasportatori e ha chiesto al ministero dell’Economia almeno 80 milioni di euro.

Le aziende agricole e agroalimentari della Piana del Sele temono ritardi nelle consegne di prodotti freschi e deperibili.

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio ha raggiunto la provincia di Salerno. Ci sono state chiusure temporanee sull’autostrada A30 Caserta-Salerno e sull’A2 tra Battipaglia e Campagna, con rallentamenti a Eboli.

I presidi dei mezzi pesanti hanno interessato l’Agro nocerino-sarnese e la Piana del Sele. Gli autotrasportatori considerano insostenibile l’aumento del prezzo del gasolio. Secondo la categoria, i rincari pesano soprattutto sulle piccole e medie imprese del settore.

Quali strade sono state chiuse nel Salernitano

Autostrade per l’Italia ha chiuso nel pomeriggio lo svincolo di Nocera-Pagani sulla A30 in entrambe le direzioni. La concessionaria ha motivato la chiusura con ragioni di sicurezza, per la presenza dei manifestanti al casello. In seguito ha comunicato la riapertura dell’uscita in entrambe le provenienze.

Sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria risulta segnalata la chiusura della carreggiata tra Battipaglia e Campagna. Non è stato reso noto in quale direzione, né se il tratto sia stato riaperto.

Punto Provvedimento Stato segnalato A30, svincolo Nocera-Pagani Chiusura in entrambe le direzioni Riaperto A2, tratto Battipaglia-Campagna Chiusura della carreggiata Non comunicato Eboli, viabilità interna Presenza di mezzi pesanti Rallentamenti

Perché si teme per la spesa e le consegne

La Piana del Sele concentra aziende agricole e agroalimentari che dipendono ogni giorno dal trasporto su gomma. Per i prodotti freschi e deperibili della Piana del Sele la puntualità delle consegne è decisiva.

Un prolungamento dei blocchi potrebbe causare ritardi nelle spedizioni, difficoltà di approvvigionamento e costi aggiuntivi per le imprese. Al momento non sono disponibili stime sugli effetti della protesta dei tir sui prezzi al consumo in provincia di Salerno.

«Stiamo messi male tutti, aziende e autisti, entrambi con il cappio al collo»

Così si sono espressi alcuni camionisti impegnati nei presidi ai caselli autostradali campani.

Come muoversi nei prossimi giorni

Le autorità non hanno diffuso indicazioni su percorsi alternativi nel Salernitano. La mobilitazione degli autotrasportatori dovrebbe proseguire fino al 20 ottobre e la categoria non esclude nuove iniziative. Chi deve percorrere la A30 o la A2 può verificare gli aggiornamenti sul traffico prima di partire.

Cosa può cambiare con il tavolo al ministero

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta ad anticipare al 20 ottobre l’incontro con gli autotrasportatori. Il tavolo era inizialmente fissato per il 27 ottobre al ministero. L’incontro potrebbe svolgersi presso la Prefettura di Milano.

Salvini ha chiesto al ministero dell’Economia risorse immediate «pari almeno a 80 milioni di euro». Mario Pansini, coordinatore regionale di Fedralog, ha annunciato: «Siamo pronti ad andare a Roma con i nostri Tir se entro il 20 ottobre non avremo avuto risposte concrete».

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha avvertito che «bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato».

Domande frequenti Quali autostrade sono chiuse per la protesta dei tir a Salerno? La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio ha portato alla chiusura dello svincolo di Nocera-Pagani sulla A30, poi riaperto. Sull’autostrada A2 è segnalata la chiusura della carreggiata tra Battipaglia e Campagna. A Eboli si registrano rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti. Lo svincolo di Nocera-Pagani sulla A30 è riaperto? Sì. Autostrade per l’Italia aveva chiuso lo svincolo di Nocera-Pagani sulla A30 in entrambe le direzioni, per motivi di sicurezza legati alla presenza dei manifestanti al casello. In seguito la concessionaria ha comunicato la riapertura dell’uscita in entrambe le provenienze. Fino a quando dura la protesta dei tir contro il caro gasolio? La mobilitazione degli autotrasportatori contro il caro gasolio dovrebbe proseguire fino al 20 ottobre 2026. La categoria non esclude nuove iniziative. Mario Pansini, coordinatore regionale di Fedralog, ha annunciato che i tir sono pronti ad andare a Roma senza risposte concrete entro quella data. Quando c’è l’incontro tra Salvini e gli autotrasportatori? Il tavolo tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli autotrasportatori era fissato per il 27 ottobre 2026. Il ministro Matteo Salvini punta ad anticiparlo al 20 ottobre 2026. L’incontro potrebbe svolgersi presso la Prefettura di Milano. Perché la protesta dei tir preoccupa la Piana del Sele? Le aziende agricole e agroalimentari della Piana del Sele dipendono ogni giorno dal trasporto su gomma per i prodotti freschi e deperibili. Un prolungamento dei blocchi degli autotrasportatori potrebbe causare ritardi nelle spedizioni, difficoltà di approvvigionamento e costi aggiuntivi. Non sono disponibili stime sugli effetti sui prezzi al consumo.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache