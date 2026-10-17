Droga in bustine rosa ‘Rozay’ con logo e colori da negozio: il caso del 22enne arrestato ad Acerra

di Redazione ZON

In sintesi. I carabinieri hanno arrestato ad Acerra, in provincia di Napoli, un ragazzo di 22 anni. La notizia è stata resa nota il 17 ottobre 2026. Nella casa del 22enne c’erano 739,6 grammi di stupefacenti, tra cui marijuana in bustine rosa con il logo ‘Rozay’, confezionate come un prodotto commerciale, e una pistola Browning calibro 7,65.

I punti chiave I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni ad Acerra, in provincia di Napoli. La notizia è stata resa nota il 17 ottobre 2026.

La perquisizione nella casa del 22enne di Acerra ha portato al sequestro di 739,6 grammi di stupefacenti: 403,5 grammi di marijuana, 335,5 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina.

Una parte della marijuana sequestrata ad Acerra era confezionata in bustine rosa con il logo ‘Rozay’, riconoscibile come quello di un prodotto commerciale.

Nella casa del 22enne di Acerra i carabinieri hanno trovato una pistola Browning calibro 7,65, otto proiettili calibro 7,65 e un colpo calibro 9 Luger.

Il contenuto delle bustine ‘Rozay’ sarà accertato dalle analisi di laboratorio. Sulla provenienza della pistola Browning sono in corso accertamenti.

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni ad Acerra, in provincia di Napoli. Nella sua casa c’era marijuana confezionata in bustine rosa con il logo ‘Rozay’. La notizia è stata resa nota il 17 ottobre 2026.

Cosa hanno trovato i carabinieri nella casa di Acerra

Durante una perquisizione domiciliare ad Acerra, i carabinieri hanno sequestrato 739,6 grammi di sostanze stupefacenti. Il totale comprende tre sostanze diverse.

Sostanza Quantità Confezionamento Marijuana 403,5 grammi 58 dosi e 2 plichi Hashish 335,5 grammi 41 dosi e 2 panetti Cocaina 0,6 grammi Non specificato

Nella stessa perquisizione ad Acerra i militari hanno trovato una pistola Browning calibro 7,65. Sulla provenienza dell’arma sono in corso accertamenti. Sono stati sequestrati anche otto proiettili calibro 7,65 e un colpo calibro 9 Luger.

Perché le bustine rosa ‘Rozay’ fanno notizia

Il dettaglio più insolito del sequestro di Acerra riguarda il confezionamento. Una parte della marijuana era suddivisa in numerose buste rosa con la scritta ‘Rozay’. Il logo era ben riconoscibile, come quello di un prodotto commerciale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ‘Rozay’ è una delle varietà di cannabis più richieste. I militari la descrivono come un incrocio genetico studiato a tavolino, che unisce una forte estetica visiva a un effetto rilassante. La droga con questo marchio arriverebbe da oltreoceano.

La natura esatta del contenuto delle bustine ‘Rozay’ non è ancora confermata. Saranno le analisi di laboratorio a stabilire di quale sostanza si tratti realmente. Non è stato reso noto quante delle confezioni sequestrate riportassero il logo rosa.

Cosa significa il packaging per genitori e famiglie

Il caso di Acerra mostra che il mercato illegale degli stupefacenti cura l’estetica come fa il commercio legale. Le bustine ‘Rozay’ combinano tre elementi tipici del marketing:

Un nome di marca , scritto in modo riconoscibile sulla confezione.

, scritto in modo riconoscibile sulla confezione. Un colore distintivo , il rosa, che rende il prodotto identificabile a colpo d’occhio.

, il rosa, che rende il prodotto identificabile a colpo d’occhio. Un profilo aromatico curato, presentato come caratteristica della varietà.

Per un genitore, l’informazione utile è questa: una droga può presentarsi come un oggetto colorato e “griffato”, lontano dall’immagine della bustina anonima. Una confezione rosa con un nome stampato può contenere stupefacenti, anche se l’aspetto ricorda un prodotto da negozio.

Le fonti disponibili non indicano se il marchio ‘Rozay’ venga promosso sui social network. Non è noto neppure se le bustine sequestrate ad Acerra fossero destinate a un pubblico di giovanissimi.

Cosa succede adesso

Il 22enne di Acerra è stato arrestato. Restano aperti due fronti: le analisi di laboratorio sul contenuto delle bustine ‘Rozay’ e gli accertamenti sull’origine della pistola Browning calibro 7,65. Non sono state comunicate date per gli esiti.

Domande frequenti Cos’è la droga Rozay nelle bustine rosa? Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ‘Rozay’ è una delle varietà di cannabis più richieste, descritta come un incrocio genetico studiato a tavolino che unisce una forte estetica visiva a un effetto rilassante. La droga con questo marchio arriverebbe da oltreoceano. Il contenuto delle bustine rosa ‘Rozay’ sequestrate ad Acerra sarà però stabilito dalle analisi di laboratorio. Quanta droga è stata sequestrata ad Acerra al 22enne arrestato? I carabinieri hanno sequestrato ad Acerra 739,6 grammi di stupefacenti nella casa di un ragazzo di 22 anni. Il totale comprende 403,5 grammi di marijuana in 58 dosi e 2 plichi, 335,5 grammi di hashish in 41 dosi e 2 panetti e 0,6 grammi di cocaina. Che arma è stata trovata nella casa del 22enne di Acerra? Nella casa del 22enne arrestato ad Acerra i carabinieri hanno trovato una pistola Browning calibro 7,65. Sono stati sequestrati anche otto proiettili calibro 7,65 e un colpo calibro 9 Luger. Sulla provenienza della pistola sono in corso accertamenti. Come riconoscere la droga confezionata come un prodotto di marca? Il caso delle bustine ‘Rozay’ sequestrate ad Acerra mostra che una droga può presentarsi con un nome di marca, un colore distintivo come il rosa e un profilo aromatico curato. Una confezione colorata con un nome stampato può contenere stupefacenti anche se ricorda un prodotto da negozio.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA – Regione Campania