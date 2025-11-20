Allarme crack a Salerno e provincia
Cresce in modo preoccupante il consumo di crack a Salerno e in provincia: i dati della Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga evidenziano un aumento significativo del fenomeno.
Negli ultimi mesi la situazione legata alle sostanze stupefacenti ha assunto contorni allarmanti.
A Salerno e nei comuni della provincia – come segnalato anche dal quotidiano “La Città” in edicola –
si registra un forte incremento del consumo di crack, la cosiddetta “cocaina cotta” assunta tramite fumo.
Un fenomeno che, per dimensioni e rapidità di diffusione, desta grande preoccupazione.
Questo scenario emerge con chiarezza dalle tabelle allegate alle oltre 300 pagine della
Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga.
I dati indicano che soltanto nelle grandi aree urbane come Napoli, Roma e Torino – o in centri
dove lo spaccio è particolarmente radicato, tra cui Palermo, Siracusa, Trapani e Catania –
sono stati registrati sequestri di crack superiori a quelli effettuati nel corso del 2024
dalle forze dell’ordine sul territorio salernitano.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO