Allarme crack a Salerno e provincia

di Redazione ZON

Negli ultimi mesi la situazione legata alle sostanze stupefacenti ha assunto contorni allarmanti.

A Salerno e nei comuni della provincia – come segnalato anche dal quotidiano “La Città” in edicola –

si registra un forte incremento del consumo di crack, la cosiddetta “cocaina cotta” assunta tramite fumo.

Un fenomeno che, per dimensioni e rapidità di diffusione, desta grande preoccupazione.

Questo scenario emerge con chiarezza dalle tabelle allegate alle oltre 300 pagine della

Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga.

I dati indicano che soltanto nelle grandi aree urbane come Napoli, Roma e Torino – o in centri

dove lo spaccio è particolarmente radicato, tra cui Palermo, Siracusa, Trapani e Catania –

sono stati registrati sequestri di crack superiori a quelli effettuati nel corso del 2024

dalle forze dell’ordine sul territorio salernitano.