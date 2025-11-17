Allerta meteo nel Salernitano

di Redazione ZON

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. La perturbazione raggiungerà la regione dalla mezzanotte e proseguirà fino alle 23.59 di domani, martedì 18 novembre.

Secondo il bollettino, sono previste piogge sparse, talvolta concentrate su aree più estese, con possibili fenomeni di intensa instabilità atmosferica come rovesci improvvisi e temporali. La criticità idrogeologica dovuta ai temporali riguarda gran parte della Campania, con esclusione dell’Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro.

Le precipitazioni, in alcune zone, potrebbero assumere carattere fortemente intenso. Il rischio indicato è quello di criticità idrogeologica localizzata: sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo la rete viaria, frane o caduta di materiali dalle scarpate.

La Protezione Civile invita i Comuni interessati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure – strutturali e non – utili a prevenire e mitigare eventuali disagi, in conformità ai piani di emergenza locali. Si raccomanda inoltre di monitorare il verde pubblico e seguire con attenzione gli aggiornamenti diramati dalla Sala Operativa Regionale.