RCS75 festeggia 50 anni: nasce il Ciclolonga Village a Battipaglia

di Marisa Fava

RCS75 celebra 50 anni di storia con tre giorni di eventi tra musica, cultura, sport e spettacolo. Dal 5 al 7 giugno 2026 Battipaglia ospiterà il “Ciclolonga Village”, il nuovo villaggio esperienziale allestito presso la Villa Comunale di via Clarizia per festeggiare lo storico traguardo dell’emittente Radio Castelluccio.

Un doppio anniversario che coinvolgerà l’intera città: insieme ai 50 anni di RCS75 saranno infatti celebrati anche i cinquant’anni della storica “Ciclolonga”, la passeggiata in bicicletta simbolo della Piana del Sele.

Una storia lunga 50 anni

Nata negli anni ’70 grazie all’intuizione di Mario Rossomando e di un gruppo di amici, RCS75 è diventata negli anni una delle emittenti radiofoniche più rappresentative del Sud Italia, accompagnando generazioni di ascoltatori tra musica, informazione e racconto del territorio.

Un anniversario che oggi si trasforma in una grande festa aperta alla città, con ingresso gratuito e un programma ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, giovani e appassionati.

Nasce il “Ciclolonga Village”

Dal 5 al 7 giugno la Villa Comunale di via Clarizia ospiterà villaggi tematici, laboratori, eventi musicali, attività sportive e incontri culturali.

La manifestazione partirà venerdì 5 giugno alle ore 10:00 con una diretta speciale su RCS75 e Zona RCS TV, canale 111 del digitale terrestre.

Alle ore 18:00 spazio al taglio del nastro ufficiale con l’apertura dei villaggi e dei laboratori per bambini curati da “I Fornelli di Max”. In serata andrà invece in scena lo spettacolo “Scugnizzi – The Revival” della compagnia teatrale “Attori per caso”, diretta dal regista Luca Landi.

Sport, salute e sostenibilità

Durante le tre giornate saranno attivi:

il Villaggio dello Sport con Giffoni Sport;

il Villaggio della Salute con Fondazione Verrengia;

il Food Village e il Salone della Dieta Mediterranea;

il Campionato Nazionale della Pasta Fatta a Mano;

il Villaggio della sostenibilità con Coldiretti e Legambiente.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai giovani con il “Radio Day 50”, tra masterclass, laboratori e incontri sul futuro della comunicazione e della radio.

Gli ospiti del sabato sera

Sabato sera Battipaglia ospiterà un evento speciale con importanti nomi del panorama radiofonico nazionale. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Umberto Labozzetta, Julian Borghesan, Pippo Pelo, Gianni Simioli e Gianfranco Valenti.

Prevista anche la partecipazione di artisti come Anastasio, Tommaso Primo e Vincenzo Comunale.

Domenica torna la Ciclolonga

Domenica 7 giugno spazio alla storica Ciclolonga, la passeggiata in bicicletta che da anni coinvolge migliaia di famiglie e appassionati da tutta la provincia di Salerno.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 presso la Villa Comunale di via Belvedere per la consegna del kit gratuito ai partecipanti.

La serata conclusiva vedrà inoltre protagonista il cantautore Gabriele Esposito, ex concorrente di X Factor, insieme al “Talenti Festival”, format dedicato ai giovani artisti del territorio.