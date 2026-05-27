Busitalia Campania, venerdì 29 maggio sciopero di 24 ore

di Marisa Fava

Busitalia Campania informa che venerdì 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. La mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base.

In caso di adesione del personale, potrebbero verificarsi disagi e variazioni al servizio autobus urbano ed extraurbano sul territorio servito da Busitalia Campania, società di Trenitalia del Gruppo FS.

Le fasce di garanzia

Busitalia Campania comunica che saranno comunque garantiti i collegamenti nelle fasce orarie previste:

dalle 6:30 alle 9:00 ;

; dalle 13:00 alle 16:30.

Le corse partite dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno regolarmente il capolinea di destinazione.

Adesione prevista bassa

Secondo quanto comunicato dall’azienda, in occasione degli ultimi scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali è stata registrata un’adesione media bassa. Per questo motivo, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta viene indicato come basso/verde, corrispondente a una possibile adesione tra lo 0% e il 9%.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale di Busitalia Campania.