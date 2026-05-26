Baronissi, il Comune chiede interventi urgenti sul passaggio a livello

di Marisa Fava

Un intervento urgente per affrontare le criticità legate al passaggio a livello di Baronissi. È quanto richiesto ufficialmente dal Comune di Baronissi a Rete Ferroviaria Italiana e al Gruppo FS Italiane attraverso una nota indirizzata alle Direzioni competenti in materia di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario.

Al centro della segnalazione dell’Amministrazione comunale vi sono le problematiche registrate lungo il passaggio a livello situato sulla tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno, dove cittadini, pendolari e attività produttive continuano a segnalare disagi sempre più frequenti alla viabilità urbana.

Traffico paralizzato e lunghe attese

Secondo quanto evidenziato dal Comune, le principali criticità riguardano i lunghi tempi di chiusura delle sbarre e presunte anomalie nei sistemi di regolazione e gestione dell’impianto ferroviario.

Una situazione che starebbe provocando quotidianamente code, rallentamenti e vere e proprie congestioni del traffico lungo le principali direttrici cittadine, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

“Si tratta di una criticità che non possiamo più considerare episodica – dichiara la Sindaca Anna Petta – ma che incide quotidianamente sulla vita della nostra comunità, generando disagi importanti alla mobilità e alla sicurezza stradale”.

La preoccupazione per la sicurezza

Tra gli episodi segnalati dall’Amministrazione comunale vi è anche quello recente di un’autovettura rimasta bloccata nell’area del passaggio a livello, circostanza che ha aumentato le preoccupazioni sul corretto funzionamento dell’impianto e sulle attuali condizioni di sicurezza.

“È indispensabile un intervento immediato da parte degli enti competenti – prosegue la Sindaca – per verificare il corretto funzionamento del sistema e valutare eventuali azioni correttive. La sicurezza dei cittadini deve restare la priorità assoluta”.

Il Comune sottolinea inoltre come le prolungate chiusure del passaggio a livello possano creare difficoltà anche al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, con possibili ripercussioni sulla sicurezza pubblica.

Chiesto un tavolo tecnico con RFI

Nella comunicazione inviata a RFI e Gruppo FS Italiane, l’Amministrazione comunale ha formalmente richiesto una verifica straordinaria sul funzionamento dell’impianto, con particolare attenzione alle tempistiche di chiusura e riapertura delle sbarre e all’eventuale necessità di interventi di adeguamento tecnologico.

Il Comune ha inoltre chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico-istituzionale finalizzato all’individuazione di soluzioni strutturali e durature.

“Abbiamo chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico con RFI e Gruppo FS Italiane – conclude Anna Petta – perché solo attraverso un confronto costante e responsabile si possono garantire sicurezza, fluidità della circolazione e qualità della vita ai cittadini”.