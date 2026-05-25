Baronissi in bici per una città più verde: successo per la passeggiata ecologica

di Marisa Fava

Baronissi ha vissuto una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile, dello sport e della condivisione con la passeggiata ecologica in bicicletta promossa nel cuore della città.

Una mattinata di sole, energia e partecipazione ha animato le strade di Baronissi, dove cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote hanno preso parte a una bella passeggiata ecologica in bicicletta.

All’iniziativa ha partecipato anche la Pro Loco Baronissi, presente per condividere un momento dedicato alla comunità, allo sport e al rispetto dell’ambiente.

Baronissi in bici per una città più sostenibile

Attraversare il centro cittadino su due ruote, senza il rumore delle auto, ma accompagnati dai sorrisi, dalle risate e dai campanelli delle biciclette, ha rappresentato un modo semplice e concreto per riscoprire il territorio in maniera più sostenibile.

La passeggiata ecologica si è trasformata in una vera festa della comunità, capace di unire generazioni diverse attorno a valori importanti come la tutela dell’ambiente, la socialità e il benessere.

Una mattinata di sport, ambiente e condivisione

L’iniziativa ha offerto l’occasione per vivere Baronissi da una prospettiva diversa, più lenta, attenta e rispettosa degli spazi urbani.

Una giornata che ha ricordato quanto sia importante promuovere stili di vita sani e una mobilità più green, valorizzando allo stesso tempo il senso di appartenenza alla comunità locale.

La partecipazione della Pro Loco Baronissi ha confermato ancora una volta l’impegno dell’associazione nel sostenere iniziative capaci di rafforzare il legame tra cittadini, territorio e ambiente.