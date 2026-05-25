Antonio Pagnotto nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni

di Marisa Fava

Antonio Pagnotto, imprenditore originario di Bellosguardo, entra nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni: un riconoscimento per il suo percorso nei settori cybersecurity, aerospace e telecomunicazioni strategiche.

Dal Cilento ai principali scenari dell’innovazione europea. Antonio Pagnotto, imprenditore originario di Bellosguardo, in provincia di Salerno, CEO e fondatore di ItaliaTech Communications Srl, è stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento professionale per il giovane imprenditore cilentano, classe 1989, che negli ultimi anni ha costruito un percorso internazionale nei settori delle telecomunicazioni strategiche, della cybersecurity, dei mission critical systems e delle tecnologie dual use.

Attraverso il gruppo ItaliaTech, Pagnotto ha sviluppato un ecosistema imprenditoriale attivo tra Italia, Romania e Serbia, promuovendo collaborazioni e progettualità legate all’innovazione tecnologica e alla sicurezza strategica.

Il ruolo nel Polo Nazionale Droni

Il Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni riunisce professionalità provenienti dai mondi dell’aerospace, della ricerca, dell’industria, della difesa, dell’università e dell’innovazione.

L’obiettivo è favorire lo sviluppo tecnologico, la cooperazione tra competenze diverse e la nascita di nuove progettualità nei settori considerati strategici per il futuro, tra cui UAS/UAM, aerospace, cybersecurity e tecnologie avanzate.

“Per me rappresenta un grande onore poter entrare a far parte di un contesto composto da autorevoli professionalità e competenze. Questa nomina rappresenta non solo un importante traguardo professionale, ma soprattutto una responsabilità e un’opportunità di contribuire alla crescita di un ecosistema europeo sempre più orientato verso innovazione, cybersecurity, aerospace e tecnologie strategiche”.

Così ha dichiarato Antonio Pagnotto commentando il nuovo incarico.

Un percorso tra Sud Italia e innovazione europea

Associato Federmanager e membro di realtà associative come Confindustria Romania e Confindustria Serbia, Pagnotto opera da anni in un ambito fortemente orientato alla dimensione internazionale.

Il suo lavoro si concentra in particolare sulla creazione di connessioni tra impresa, ricerca, innovazione e tecnologie strategiche, con uno sguardo rivolto anche all’area balcanica e agli scenari europei in evoluzione.

Il Rome Aerospace & Cyber Forum

Tra le iniziative recentemente avviate figura anche il progetto “Rome Aerospace & Cyber Forum”, evento internazionale dedicato ai temi aerospace, cyber, telecomunicazioni strategiche e tecnologie dual use.

L’appuntamento si terrà a Roma il 15 ottobre 2026, presso Spazio Europa – David Sassoli, ed è promosso da ItaliaTech Communications in collaborazione con il Polo Nazionale Droni.

“Credo fortemente nella necessità di creare connessioni tra impresa, innovazione, ricerca e visione internazionale. Anche dai territori del Sud Italia possono nascere percorsi imprenditoriali capaci di dialogare con ecosistemi europei e tecnologie strategiche del futuro”.

Con queste parole Pagnotto ha sottolineato il valore del legame tra territorio, competenze e prospettiva internazionale.