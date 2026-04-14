Olimpiadi di cybersicurezza, Salerno ospita le finali nazionali con 100 studenti

di Marisa Fava

Sarà Salerno a ospitare, dal 17 al 19 aprile 2026, le finali nazionali delle Olimpiadi di cybersicurezza, con la partecipazione di 100 studenti provenienti da tutta Italia.

I ragazzi, selezionati nei mesi scorsi, rappresentano le eccellenze emergenti nel campo della sicurezza informatica, distinguendosi tra oltre 3.200 partecipanti</strong provenienti da 681 istituti superiori.

La finale nazionale e la premiazione

Il momento conclusivo della competizione sarà la cerimonia di premiazione, in programma domenica 19 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00 presso il Grand Hotel Salerno.

Durante l’evento saranno annunciati i quattro studenti che rappresenteranno l’Italia alla seconda edizione delle International Cybersecurity Olympiads, in programma dal 27 giugno al 2 luglio in Tunisia.

Uno sguardo alle competizioni internazionali

Le Olimpiadi internazionali rappresenteranno un’importante occasione per confermare i risultati ottenuti nel 2025, quando l’Italia ha conquistato medaglie d’oro a Singapore, e per presentare la terza edizione del 2027, che si terrà proprio nel nostro Paese.

Il progetto OliCyber.IT

OliCyber.IT giunge quest’anno alla sesta edizione nazionale ed è parte del progetto “The Big Game”, una filiera gratuita di formazione e addestramento dedicata agli studenti degli istituti superiori, degli ITS e delle università italiane.

L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al mondo della cybersicurezza, offrendo competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro e fondamentali per affrontare le sfide digitali.

Formazione anche per i docenti

Parallelamente alla competizione, oltre 60 docenti parteciperanno a seminari e corsi di formazione, con l’obiettivo di approfondire strumenti e metodologie da trasferire poi nei rispettivi contesti scolastici.

Un’iniziativa nazionale

L’iniziativa è promossa dal CINI Cybersecurity National Lab con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come programma di valorizzazione delle eccellenze.

Le Olimpiadi rientrano inoltre tra le azioni previste dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 e sono valide come progetto di Formazione Scuola-Lavoro.

Partner della sesta edizione è Pirelli, sponsor Gold dell’iniziativa.