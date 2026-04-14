Trasporto scolastico a Salerno, nuovo bando dopo i rincari

di Marisa Fava

Nuovo bando in arrivo per il servizio di trasporto scolastico in città. Dopo i rincari e il mancato rinnovo del contratto da parte della ditta attualmente affidataria, il Comune di Salerno ha avviato le procedure per individuare un nuovo operatore economico.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico, evitando disagi per studenti e famiglie.

Il contratto in scadenza

Attualmente il servizio è regolato dal contratto stipulato il 16 gennaio 2024, relativo al triennio scolastico 2023/2026, che comprende anche le attività di trasporto per le uscite extrascolastiche.

L’accordo scadrà nel giugno 2026, in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico in corso. Tuttavia, già lo scorso 12 gennaio, la ditta contraente ha comunicato la propria indisponibilità al rinnovo, rendendo necessaria una nuova gara d’appalto.

Nuova gara triennale

L’appalto avrà una durata di tre anni e coprirà gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di un eventuale rinnovo per un ulteriore triennio, alle stesse condizioni e senza oneri aggiuntivi.

I servizi previsti

Il nuovo affidamento comprenderà diverse tipologie di trasporto, tra cui:

il trasporto antimeridiano degli alunni dalle fermate alle scuole e ritorno;

degli alunni dalle fermate alle scuole e ritorno; il trasporto pomeridiano per gli studenti iscritti al servizio mensa o al tempo pieno;

per gli studenti iscritti al servizio mensa o al tempo pieno; i servizi necessari per attività curriculari in sedi diverse dai plessi scolastici;

dai plessi scolastici; il trasporto occasionale per iniziative didattiche, culturali, sportive e sociali.

Obiettivo continuità del servizio

L’avvio della nuova procedura di gara punta a garantire un servizio efficiente e continuo, rispondendo alle esigenze delle famiglie e delle istituzioni scolastiche del territorio.