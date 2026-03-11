A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, Anas: Passaggio di un trasporto eccezionale in provincia di Salerno

di Marisa Fava

Per consentire il transito di un convoglio eccezionale, saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sulla A2 Diramazione Napoli, nel territorio della provincia di Salerno.

Il convoglio, che trasporta un rotore dalle dimensioni straordinarie (29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e un peso complessivo di circa 164 tonnellate), percorrerà la A2 a partire dalle ore 23:30 di questa sera fino alle ore 05:00 di domani, 12 marzo 2026.

Durante queste ore, il traffico sarà rallentato con il supporto della Safety Car, dal km 0,000 (svincolo di Fisciano) al km 8,040 (disinnesto A2 Diramazione Napoli), con blocchi temporanei della circolazione nei pressi dei viadotti interessati dalle attività di monitoraggio.

Le limitazioni alla circolazione saranno attivate in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata Nord. In particolare, sono previste chiusure temporanee degli ingressi in A2 agli svincoli di Fisciano, Lancusi e Baronissi, oltre alla chiusura della rampa di immissione dell’area di servizio Baronissi Est, della diramazione per Napoli ai veicoli provenienti da Reggio Calabria e della rampa di immissione Salerno Est/Fratte in direzione Napoli (km 0,300).

Inoltre, le operazioni prevedono il monitoraggio delle opere d’arte lungo il tracciato, con verifiche sui viadotti Sava (km 2,582), Spinacavallo (km 4,110), Cologna (km 5,750), Spetrini (km 6,160), Ponte S.C. (km 7,833 Sud), Medaglie d’Oro (km 0,291), Calenda (km 1,133) e Cernicchiara (km 1,963).

Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.