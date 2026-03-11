Salerno, macchina resta senza benzina in via Dalmazia dopo 2 rapine ai distributori

di Marisa Fava

Una banda di rapinatori è rimasta senza benzina dopo aver messo a segno due rapine in due distributori di carburante lungo l’asse autostradale, tra l’A2 e il raccordo Salerno-Avellino. I tre uomini, con il volto travisato dai passamontagna e una pistola impugnata con freddezza, hanno seminato il panico in due stazioni di servizio, portando via un bottino che sfiora i 2.000 euro.

Durante l’intera notte, i rapinatori hanno tenuto sotto scacco le pompe di benzina, ma il finale della vicenda ha preso una piega inaspettata. Dopo aver compiuto i colpi, i rapinatori sono stati costretti a fermarsi, poiché la loro auto, un’Alfa Romeo, è rimasta senza carburante. Il trio ha quindi abbandonato l’auto in via Dalmazia, nel centro cittadino, e si è dato alla fuga a piedi.

L’episodio è stato raccontato in prima pagina dal quotidiano “La Città”, che ha riportato i dettagli delle due rapine e del successivo abbandono dell’auto da parte dei malviventi. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca dei rapinatori, e l’indagine è in corso per ricostruire l’accaduto e dare un volto ai responsabili.