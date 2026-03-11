Salerno Letteratura 2026: “Il cuore desto avrà parole” – Letteratura nei tempi inquieti

di Marisa Fava

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 13 al 20 giugno, sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte. Il tema del festival di quest’anno, “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”, prende ispirazione da un verso di Gatto che risuona come un’esortazione e un auspicio in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.

Il festival non si limiterà a un omaggio rituale, ma offrirà una riflessione profonda sul poeta e sulla sua capacità di cogliere lo spirito del tempo. Il verso, che incarna un cuore vigile e capace di affrontare le sfide del presente, diventa un richiamo alla forza della parola come strumento di resistenza e libertà. Gatto, con il suo dono di “costruttore di mondi attraverso il linguaggio”, ci ha lasciato una testimonianza vivente di libertà, che sarà celebrata durante l’edizione di quest’anno.

In programma anche una serata speciale dedicata al poeta salernitano, per ricordarlo con gioia e riconoscere la sua importanza nella letteratura italiana.