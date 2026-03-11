Sarno, allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due donne

di Marisa Fava

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha denunciato due donne per allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. Le accuse si riferiscono a pratiche illegali che coinvolgono il furto di energia elettrica e acqua, dannosi per la comunità e le risorse pubbliche.

In particolare, una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, utilizzato per alimentare gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno a Sarno. L’anomalia è emersa durante un controllo amministrativo effettuato dagli agenti, successivamente confermato dai tecnici della E-Distribuzione S.p.A. durante un accertamento congiunto.

Un’altra indagine è scaturita grazie a una segnalazione tramite l’applicazione YouPol, che ha portato alla scoperta di un allaccio abusivo alla rete idrica presso un’abitazione in uso a una cittadina marocchina. Il bagno della casa era collegato illegalmente alla rete idrica, con l’allaccio nascosto sotto pietre e terriccio. L’accertamento è stato svolto con l’aiuto dei tecnici della GORI S.p.A., che avevano già precedentemente chiuso un altro allaccio abusivo nella stessa abitazione.

Le indagini sono in corso e le donne sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per l’utilizzo abusivo dei servizi pubblici. Gli agenti sottolineano l’importanza dell’app YouPol, che consente ai cittadini di segnalare facilmente situazioni di illegalità e collaborare con la Polizia di Stato per la sicurezza e il benessere della comunità.