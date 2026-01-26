Ercolano, scoperto allevamento abusivo: decine di cani sequestrati

di Pasquale Corvino

Un allevamento di cani completamente abusivo è stato scoperto nel territorio di Ercolano nel corso di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei traffici illeciti.

L’intervento è scattato dopo alcune anomalie riscontrate in un’area agricola, dove da una serra dismessa provenivano rumori riconducibili alla presenza di numerosi animali. All’interno della struttura sono stati individuati 43 cani di piccola taglia, appartenenti a diverse razze, custoditi in gabbie e in condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche.

Gli animali erano detenuti in spazi ristretti, tra rifiuti, residui alimentari ed escrementi. Alcuni esemplari risultavano privi di microchip identificativo. Durante le verifiche sono state inoltre rinvenute due carcasse di animali smaltite irregolarmente.

Gli accertamenti sono stati svolti con il supporto del personale veterinario, che ha rilevato il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di tutela animale e benessere.

Il presunto gestore dell’attività, un giovane residente nell’area vesuviana, è risultato privo delle autorizzazioni necessarie e della documentazione attestante la provenienza degli animali. Secondo le stime, il commercio clandestino avrebbe potuto generare un giro d’affari di oltre 50 mila euro.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato denunciato per ipotesi di reato legate al maltrattamento e all’abbandono di animali. I cani sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale, con l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni sanitarie entro i termini stabiliti.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, ogni responsabilità potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.