Battipagliese solida e concreta: 2-0 al Salernum Baronissi
Prestazione autoritaria dei bianconeri: un gol per tempo e gara sempre sotto controllo nella 23ª giornata di Eccellenza.
Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese vince con autorità imponendosi per 2-0 davanti al pubblico di casa.
La formazione bianconera prende subito in mano il controllo della gara, mostrando intensità e organizzazione sin dalle prime battute. Dopo meno di un minuto arriva anche un gol annullato per posizione irregolare, preludio a un primo tempo giocato stabilmente nella metà campo avversaria.
La pressione dei padroni di casa viene premiata nel finale della prima frazione: su calcio piazzato battuto dalla trequarti, un difensore trova l’inserimento giusto e colpisce di testa, firmando il vantaggio e sbloccando una partita fino a quel momento dominata.
Nella ripresa la Battipagliese continua a gestire il ritmo e trova il raddoppio all’8’: altra palla tagliata in area e conclusione immediata che non lascia scampo al portiere. Per l’attaccante autore del gol si tratta dell’ennesima marcatura stagionale, che lo conferma tra i protagonisti del girone.
Dopo il doppio vantaggio, i bianconeri abbassano i ritmi con intelligenza, amministrando il possesso e limitando al minimo le iniziative offensive degli ospiti. Il Salernum Baronissi non riesce a rientrare in partita e il match scorre senza particolari sussulti fino al triplice fischio.
Una vittoria netta e convincente che consolida il buon momento della Battipagliese, capace di unire solidità difensiva e cinismo sotto porta.
ARTICOLO PRECEDENTE
Garanzie accessorie: scegliere quelle giuste in base al profilo di guida
ARTICOLO SUCCESSIVO
Ercolano, scoperto allevamento abusivo: decine di cani sequestrati